

فنان فطري‮ ‬ينقل الواقع إلى اللوحة

الموصل‮ – ‬الزمان

الفن موهبة وليس دراسة،‮ ‬نعم تصقلها الدراسة،‮ ‬اذ هناك الكثير من الفنانين‮ ‬يمتلكون الموهبة،‮ ‬ولم‮ ‬يحصلوا على شهادة دراسية،‮ ‬وابدعوا في‮ ‬الفن التشكيلي،‮ ‬وأصبحوا مشهورين،‮ ‬ما إستوقفتني‮ ‬لوحات فنان فطري،‮ ‬يمتلك الموهبة،‮ ‬وشارك في‮ ‬معارض فنية بجانب فنانين كبار،‮ ‬إنه الفنان التشكيلي‮ ‬سعد الرسام،‮ ‬اشترك في‮ ‬معارض كثيرة،‮ ‬آخرها معرض السلام والمحبة بمهرجان الربيع،‮ ‬لوحاته تتميز ببساطتها وعفويتها،‮ ‬ولكنها موحية،‮ ‬وواقعية،‮ ‬تنقل الواقع التراثي‮ ‬والفني،‮ ‬من الواقع الى اللوحة،‮ ‬اللوحة لدى سعد هي‮ ‬محطة حياتية،‮ ‬يتوقف عندها لينطلق الى اخرى،‮ ‬فهو‮ ‬يرسم حاراتها،‮ ‬عوجاتها،‮ ‬طفولات ابناؤها،‮ ‬وجوه فتياتها،‮ ‬وهموم نسائها،‮ ‬اهوارها،‮ ‬شموسها المشرقة،‮ ‬ألوان ثيابها البسيطة البراقة،‮ ‬سعد‮ ‬يهتم بشفافية اللون،‮ ‬وعمق المعنى،‮ ‬يعشق تراث مدينته،‮ ‬وعاداتها،‮ ‬وأزياءها،‮ ‬هو‮ ‬يرسم بلا تخطيط،‮ ‬هو معني‮ ‬بنقل الوعي‮ ‬الى اعلى مستوياته الفني،‮ ‬لايفكر بالتنافس مع أحد،‮ ‬هو‮ ‬يرسم كي‮ ‬يملأ فراغ،‮ ‬ويحقق طموحه،‮ ‬يمتلك الرغبة في‮ ‬رسم لوحة لاتشبهها لوحة اخرى،‮ ‬يريد أن‮ ‬يتميز عن اقرانه،‮ ‬هو‮ ‬يصرّ‮ ‬على ان‮ ‬يشار له بالبنان،‮ ‬ويضع اسمه وصورته مع فناني‮ ‬مدينته،‮ ‬وهذا حق مشروع،‮ ‬لفنان فطري،‮ ‬يصرّ‮ ‬ان‮ ‬يكون اسمه‮ ‬على لائحة الفنانين المبدعين في‮ ‬نينوى،‮ ‬سعد الرسام فنان‮ ‬يســــــتحق المتابعة والدعم،‮ ‬فهو فنان تشكيلي‮ ‬مبدع،‮ ‬نتتظر منه الكثير‮.‬

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