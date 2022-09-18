فنان فرنسي يعمل على تشكيل ذاكرة الصوت في قطر 

الدوحة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬ظهيرة‭ ‬يوم‭ ‬حارّ‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬نصب‭ ‬غيوم‭ ‬روزريه‭ ‬‮ ‬ميكروفونا‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطر،‭ ‬لتسجيل‭ ‬حفيف‭ ‬الريح‭ ‬في‭ ‬الأعشاب‭ ‬العالية‭ ‬وزقزقة‭ ‬العصافير‭ ‬وطنين‭ ‬الحشرات‭ ‬وهدير‭ ‬للآلات‭ ‬الزراعية‭ ‬والسيارات‭ ‬والطائرات،‭ ‬ليحوّلها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬فني‭.‬

ويعتبر‭ ‬‮ ‬الفنان‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬44‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬مهمّة،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬العالم‭ ‬يتمهّل‭ ‬قليلا‭ ‬وينصت‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وطوّر‭ ‬روزريه‭ ‬هذا‭ “‬الفنّ‭ ‬الصوتيّ‭” ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬منذ‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬حكومتها‭ ‬للفنّ‭.‬

يقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬إنّ‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬قدّمت‭ ‬دفعا‭ ‬قويا‭ ‬للمشهد‭ ‬الفني‭ ‬المحلي‭.‬

في‭ “‬متحف‭”‬،‭ ‬المتحف‭ ‬العربي‭ ‬للفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالدوحة،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الثمانية،‭ ‬يطرح‭ ‬التجهيز‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬روزريه‭ ‬‮ ‬اسم‭ “‬العالم‭ ‬كما‭ ‬نعرفه‭ ‬يتغير‭” ‬مسألة‭ ‬علاقات‭ ‬البشر‭ ‬بالمياه‭ ‬العذبة‭ ‬وتأثير‭ ‬التلوث‭ ‬الضوضائي‭ ‬على‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭. ‬يجلس‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬مظلمة،‭ ‬محاطين‭ ‬بأربعة‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت،‭ ‬منغمسين‭ ‬في‭ ‬تركيبة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأصوات‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬وضجيج‭ ‬النشاط‭ ‬البشري،‭ ‬وكذلك‭ ‬نصوص‭ ‬بعدّة‭ ‬لغات‭ ‬تروي‭ ‬ذكريات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمياه‭.‬

ولتحقيق‭ “‬الاستماع‭ ‬العميق‭” ‬في‭ ‬عالم‭ ‬تحكمه‭ ‬المرئيات،‭ ‬يعرض‭ ‬روزريه‭ ‬على‭ ‬الحائط‭ ‬صورة‭ ‬دوامة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ ‬يهتز‭ ‬مع‭ ‬صدور‭ ‬الأصوات‭ ‬المختلفة‭.‬

‭ ‬فرصة‭ ‬كأس‭ ‬العالم

ويوضح‭ ‬روزريه‭ ‬أن‭ “‬فن‭ ‬الصوت‭ ‬هو‭ ‬تخصص‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬الوسيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬الصوت‭ ‬والهدف‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬الاستماع،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الخلط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الموسيقى‭ (‬المؤلفة‭) ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المنظمة‭”. ‬ويتابع‭ ‬بحماس‭ “‬منذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هنا،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬دعم‭ ‬للفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭”.‬‮ ‬

واستفاد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬إبداعية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ “‬مطافئ‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مساحة‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬فقدّم‭ ‬عملا‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بعنوان‭ “‬اسمح‭ ‬لي‭” ‬لمحطة‭ ‬مترو‭ ‬مشيرب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭.‬

قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬المونديال،‭ ‬تسعى‭ ‬الإمارة‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬دعمها‭ ‬للفنون،‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيخة‭ ‬المياسة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬رئيسة‭ ‬متاحف‭ ‬قطر‭ ‬وشقيقة‭ ‬الأمير‭ ‬الحاكم‭. ‬ويرى‭ ‬روزريه‭ ‬أنه‭ “‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بالأساس‭ ‬ديناميكية‭ ‬قوية‭” ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬باتجاه‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفنون،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ “‬أدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬للظهور‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭”.‬

تم‭ ‬الكشف‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬تأليفه‭ ‬الفنّي‭ “‬المرونة‭ ‬الهشة‭”‬،‭ ‬المستوحى‭ ‬بصريا‭ ‬من‭ ‬أشرعة‭ ‬المراكب‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬لعدة‭ ‬قرون،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬حدث‭ ‬نظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬قطرية‭.‬

ويُعرض‭ ‬تأليف‭ ‬آخر‭ ‬يتناول‭ ‬موضوع‭ ‬المياه،‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬محلي‭.‬

وعلق‭ ‬روزريه‭ ‬على‭ ‬تجهيزه‭ “‬العالم‭ ‬كما‭ ‬نعرفه‭ ‬يتغير‭”‬،‭ ‬فقال‭ ‬إنّ‭ ‬هدفه‭ ‬هو‭ “‬اصطحاب‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬للاستماع‭ ‬والانفصال‭ ‬عن‭ ‬العالم‭”.‬

وأضاف‭ “‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لأنّنا،‭ ‬وقد‭ ‬أكون‭ ‬مخطئا،‭ ‬نعيش‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬أو‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬سريعة‭ ‬الخطى‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬أنّنا‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬ننصت‭”.‬

كان‭ ‬روزريه‭ ‬مفتونا‭ ‬بالصوت‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أو‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬اختبر‭ ‬أصوات‭ ‬فرقعة‭ ‬البالونات‭ ‬وكيف‭ ‬يتردد‭ ‬صداها‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬مختلفة‭.‬

وعمل‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬لموسيقيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬بلجيكا‭ ‬ويقرر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تكريس‭ ‬حياته‭ ‬للفن‭ ‬الصوتي‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ومذاك،‭ ‬باتت‭ ‬جلسات‭ ‬تسجيل‭ ‬الأصوات‭ ‬بمثابة‭ ‬طقوس‭ ‬يتّبعها‭. ‬ويوضح‭ “‬أتجول‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬استكشافه‭ ‬وأترك‭ ‬أذني‭ ‬ترشدني‭ ‬إذا‭ ‬سمعت‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يجذبني‭”.‬

ويتابع‭ “‬أحيانا‭ ‬،‭ ‬أراقب‭ ‬الطيور‭ (…) ‬لأحاول‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬أين‭ ‬تحدث‭ ‬حركة‭”. ‬لكنّه‭ ‬يقر‭ “‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬حظ‭”. ‬ويشرح‭ “‬أضع‭ ‬الميكروفون‭ ‬وأغادر‭. ‬لا‭ ‬أستمع‭ ‬إلى‭ (‬التسجيل‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬الاستوديو‭”.‬

وهو‭ ‬يزور‭ ‬كل‭ ‬موقع‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬ويوضح‭ “‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المكان‭ ‬والثانية‭ ‬للاختبار،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬أمنح‭ ‬نفسي‭ ‬فرصة‭ ‬ثالثة‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬التوقيت‭ ‬أو‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭”.‬

هكذا‭ ‬تتشكل‭ ‬بحسب‭ ‬روزريه‭ “‬ذاكرة‭ ‬الصوت‭”.‬