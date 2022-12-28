فنانون يودّعون عاماً ويستقبلون آخر بأن يكون القادم أفضل: (2-2)

مشاريع وأمنيات مرسومة الملامح تنتظر سنة جديدة

بغداد – فائز جواد

ونحن نودع عام ونستقبل اخر تكثر الامنيات المتوجه بنظرة تفاؤل بأن القادم افضل، وامنيات العام الجديد كانت محور حديثنا مع فنانين عدة التقتهم (الزمان)،اذ حدثنا رئيس بيت المقام العراقي محمد حسين كمر عن مشاريعه للعام الجديد قائلا(بداية العام ساشارك في مهرجان القصيدة المغناة التي تنظمه دائرة الفنون الموسيقية من خلال تلحيني وتوزيعي لقصيدة المعذب والتي وضعت لها ايضا فكرة النص وسيؤديها المطرب طلال علي وكذلك مشاركتي في مهرجان الاغنية التي ستنظمها ايضا دائرة الفنون الموسيقية من خلال أغنية مستحيل كتب كلماتها الشاعر منذر كريم. وسيؤديها المطرب كريم حسين ومن مشاريعي بعد ان اسست مؤخرا فرقة الحليلاوي مع مجموعة من فناني المهجر في المانيا وبلجيكا وهولندا حيث سأقدم الة الجوزة باسلوب جديد من خلال الارتجال على المقامات العراقية وباسلوب عزفي جديد تتضمن بعض المقامات المنسية ).وعن الحادث المحرج الذي اصيب به في العام الماضي يقول ( تعرضي لحادث كسر في يدي اليسرى قبل اشتراكي في مهرجان لاماسو بعشرة ايام. حيث اعلن في بوستر المهرجان عن خبر مشاركتي واضطررت ان اضغط على نفسي من خلال تناول الحبوب المهدئة قبل الحفل بساعتين لغرض تجاوز لهذا الموقف والحمد لله نجحت في تقديم حفل وعزف جميل بالرغم من شعوري بالم شديد).وعن من افتقده خلال 2022 قال ( أفتقد الاخ والصديق الطيب الفنان محسن فرحان الذي كنت ازوره عندما ازور العراق له الرحمة وجنات النعيم).

وقالت الاذاعية فاتن مزهر ( لاتوجد اي مشاريع محددة او مرسومة الملامح ، وساقوم بترجيل بعض مشاريع 2022 غير المكتملة الى العام الجديد) وعن امنياتها في العم الجديد تقول (انا دائمة الحمد والشكر ، على الصعيد المهني ؛ قدمت كثير من البرامج التي تعتبر بصمة في مسيرتي المهنية ، وعلى الصعيد العائلي ، اقدم حبي واحترامي المستمر لشريكي وداعمي الحقيقي في الحياة ). واشارت انها ستستقبل العام الجديد في البيت موضحة انها ليست من هواة السفر في الشتاء.

وتمنى رئيس اتحاد الموسيقيين العراقيين كريم الرسام (أن تكون مشاريعنا عام 2023 لخدمة الموسيقى والموسيقيين وهي كثيرة. وستكون مفاجأة للجمهور) . وعن انجازته في عام راحل قال (انجازات كثيرة على الصعيد الشخصي والمهني أبرزها استلامي إدارة قسم الفرق الوطنية في وزارة الثقافة. الذي يشمل الفرقة السمفونية والتراثية وفرقة الفنون الشعبية ) وعن باقة ورد يهديها في مطلع العام قال (أكيد باقة الورد أهديها لزوجتي ام أولادي التي تحملت وصبرت معي طوال السنين الماضية).

قصائد مغناة

وقلل الملحن كريم هميم عن مشاريعه لعام 2023 بالاتفاق مع دائرة الفنون الموسيقيه وبشخص وكيل وزير الثقافة مدير عام الدائرة من موقع أدنى عماد جاسم ،اتفقنا على أقامة اماسي لتقديم قصائد فصحى مغناة وبعدها سنقدم اماسي لغناء قصائد عامية شعبية مغناة أيضا… وستكون جميع القصائد وألحان جديده ومكتوبه وملحنه خصيصا لهذه الاماسي… وسيشارك في هذه الاماسي مجموعة مهمة من شعراء الفصحى والعامية. ومن الملحنين الذين تم الاتفاق معهم على تقديم ألحان لهذه القصائد هم الفنانين جعفر الخفاف و علي خصاف و سليم سالم واحمد عبد علي و قاسم ماجد و جمعة العربي والفنان الشاب احمد الأسطه.. اضافه لي انا… وسيشارك في غناء هذه القصائد مجموعه رائعه من الأصوات المقتدره…. هذا مشروعي للسنه القادمه الذي أعتز به جد وكلي ثقه بالاساتذه الذين سيقدمون هذه الاماسي بكل حرص وتفاني لنقدم فن هادف يليق بنا ).

وقال المطرب جواد محسن (مشاريعي للعام الجديد مجموعة اغاني جديدة منها قصائد مغناة باسلوب معاصر يحاول ان يجعل من القصيدة شكل قابلا للحياة )وعن باقة الورد لمن تقدمها في مطلع العام (اهديها الى الفنان عبد الرحمن علي بمناسبة شفاءه من المرض وتجاوز ازمته الصحية ) وعن ازمة مر بها في العام المنصرم قال ( دخولي المستشفى بعد تعرضي لازمة قلبية والحمد لله تجاوزتها بعد ان وقف معي اتحاد الادباء ونقابة الفنانين ودعمهم اللامحدود لي ) وعن امنياته للعام الجديد يقول(اتمنى ان يكون اصدقائي الذين في الخارج معنا فمكانهم خالي) وعن ليلة العام الجديد قال (هذا العام مرتبط بحفل فني في احد فنادق بغداد ..وستكون العائلة معي).

كتاب جديد

وحدثنا المخرج التلفزيوني صالح الصحن عن مشاريعه لـ2023قائلا(مشاريعنا لعام 2023..أن شاء الله اصدار كتاب جديد، مع اليقين الراسخ في السعي إلى تكوين كتلة فن من كبار الاساتذة والمحترفين، تعمل وفق اسلوب يكاد يكون مثاليا وخال من كل التشوهات والأمراض، وباجناس مختلفة في التشكيل والسينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى وغيرها، وبما يقربنا من اسلوب الموجة الفنية الجديدة.. وهذا مشروع اعتقد ضروريا جدا لغرض تطهير ما علق بالفن من شوائب وتلوثات).

وعن مدى رضاه عما قدمه في 2022 قال ( لست راضيا تماما ، رغم تاليف كتاب خلال سنة 2022 وجعله متاحا في متناول الطلبة والمختصين في عموم البلاد .

كما اسجل سعادتي في الحصول على الإقامة الذهبية من دبي التي ستفتح افاقا اوسع في العمل والطموحات الكثيرة. كذلك، كنت مساهما في تأسيس قسم جديد يعنى بدراسة تقنيات صناعة الإعلان في جامعة اوروك، وهو اول قسم يفتتح في عموم الجامعات الاهلية الخاصة ).

وعن موقف يعتز به قال (ليس موقفا.. وإنما هو مشاركة كتابنا التذوق السينمائي والتلفزيوني في مسابقة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات، ولكن لم يحظى بما كنا نتوقع له من تقييم ، وهو من العناوين التي لم يرد مثلها في المكتبات العربية،في ذات التخصص).مؤكدا (البيت أفضل الأماكن في استقبال كل ما هو جديد.. كل عام وانتم بالف خير).

وقالت التشكيلية فاطمة العبيدي عن مشاريعها للعام المقبل (مشاريعي لعام 2023 هي اني أسعى لتقديم الأجمل والافضل لهذا العام ومحاولة تلبية جميع الدعوات للمشاركة في المهرجانات الدولية والعالمية )مشيرة (اني راضية كل الرضى عما قدمته في 2022والحمدلله ، من بين مشاركتي الدولية في هذا العام كان الابرز في رومانيا). موضحة ( ان شاء الله استقــــــــبل السنة الجديدة في المنزل مـــــــع اولادي وزوجــــــي… وان شاء الله تكــــــون هذه السنة سنة خير وبــــــركة وأمـــــــــان وســـــــلام وعافية على العراقيين والعـــــالم اجمع ).