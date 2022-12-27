فنانون يودعون عام ويستقبلون آخر بأن يكون القادم أفضل: (1-2)

أمنيات تحققت وأخرى معلّقة تنتظر سنة جديدة

بغداد – فائز جواد – ياسين ياس

ونحن نودع عام ونستقبل اخر تكثر الامنيات المتوجه بنظرة تفاؤل بأن القادم افضل، وامنيات العام الجديد كانت محور حديثنا مع فنانين عدة التقتهم (الزمان)،واول المتحدثين كان المخرج السينمائي نزار الفدعم الذي قال عن مشاريعه الجديدة (مشاريع مؤجلة منذ سنوات وتنتظر التنفيذ وهي مشاريع فنية وسفرة للقاهرة لا اعرف لماذا كلما اقترب موعدها اهرب منها واضع لها موعد جديد) .وعن انجازاته خلال 2022 قال (لم أحقق الا النزر اليسير منها لكن دائما نقول القادم أفضل وننتظر الخير القادم )، وعندما سألناه عن ليلة رأس السنة واين سيقضيها قال ( منذ سنوات والبيت مكاننا الاثير بهذه المناسبة لكن كل شىء بوقته حلو ..يعني اترك الأمر للساعات الاخيرة).

وقال الخزاف سعد العاني عن مشاريعه لـ2023 (مشاريعي كثيرة وكبيرة، اتمنى ان ينفذ ولو جزء بسيط منها ربما معرض شخصي وحتما هناك جديد ومهم ،وانا راضي بنسبة متوسطة واعتبرها انجازات ابرزها مشاركاتي باغلب المعارض الفنية وهناك اعمال خزفية جديدة دائما وهناك بصمة انتشرت في الاونة الاخيرة باسم الخزاف سعد العاني من خلال انجازاتي المتواضعة ).وعن المواقف الحزينة التي مر بها في 2022 قال( هي كثيرة في بلدي فقدنا الكثير من الاحبة واخرها سفر أبنتي لبلاد الغرب وتركت فراغ كبير بحياتي ولهذا افتقد بنتي جدا) مشيرا ( سأستقبل العام الجديد في البيت ومع عائلتي).

وقال الباحث الموسيقي انمار العمار عن مشاريعه لعام 2023) اصدار كتاب بنيوية اللحن والايقاع في موسيقى الملا عثمان الموصلي).مؤكدا ان العام الراحل( كان عاماً حافلا بالجمال منها مشاركتي في مهرجان العود بدولة تونس من خلال تقديم دراسة عن طرائق تدريس آلة العود في المؤسسات الموسيقية العراقية وأصدار كتابي الموسوم (الخصائص اللحنية والإيقاعية للإنشاد الصوفي العراقي عن دار الشؤون الثقافية العامة) مشيرا (ساستقبل العام الجديد في البيت مع العائلة و بمناسبة العام الجديد اهدي باقة ورد إلى كلُ من يؤمن برسالة الفن الإنسانية التي من شأنها أن تساهم في تهذيب المجتمع). وعن موقف حزين مر به في عام 2022 قال (انه وفاة أبن العم الاستاذ البروفسور منعم العمار ،كما افتقد أخي المخرج السينمائي سلام العمار الذي غادرنا بوقت مبكر إلى رحمة الله تعالى.

واشار الفنان الاكاديمي عقيل مهدي ان(من مشاريعي في 2023 اخراج مسرحيتي للمسرح الوطني تخص السيرة الافتراضية لاستاذ من اساتذة الفن والادب. وخلال 2022 انجزت الكثير من الانشطة الثقافية والحوارات والمقالات.. وقدمت مسرحيتي الحسين كما نراه.. في فضاء مفتوح في كلية الفنون الجميلة ببغداد.ونشر كتابي جماليات المسرح.. ومرويات الفن والادب والسياسة،الصادر عن اتحاد الادباء والكتاب في العراق وكتاب المسرح فن وحياة) وعن حدث احزنه في عام راحل قال (فجعنا بوفاة أخي خالد وهو من أصغر أخوتي ) متمنيا ان (يقترن العام الجديد بعبق عراقي لوطن معافىوباجتماع العائلة..متطلعا الى مستقبل مشرق لكل العراقيين بتنوع أطيافهم وأعراقهم والخير للبشرية جمعاء)

واشار النحات هيثم حسن الى مشاريعه في العام القادم (مشاريع عام 2023 معرض تأًويلات نحتية ،في قاعة الاورفلي بالعاصمة الاردنية عمان ومعرض مهاجرون في بغداد) مؤكدا انه (راض عن انجازاته في 2022واهمها معرض 3* 6 تجارب النحت العراقي مع الفنانين نجم القيسي ورضا فرحان)، وعن باقة ورد لمن يهديها في العام الجديد قال (الى زوجتي الحبيبة)، مضيفا (ساستقبل2023 مع الاصدقاء بوطني الحبيب العراق بعيدآ عن عائلتي وسأفتقد صديقي المبدع عدنان عبد الكريم

الفنان حافظ العادلي قال انه يهدي وردة لمناسبة العام الجديد (لكل إنسان صدق في حماية وطنه وثروات شعبه . ولابنتي ولابني وزوجتي )،وعن رضاه لما حققع في 2022 قال (الرضا يعني الكمال في الإنجاز..وهذا نادرا ما يتحقق .. ولذلك فان النسبة هي50 بالمائة .. وإبرز اهم انجازاتي اني ادرت ندوات مميزة مع خيرة الإعلاميين .. ومن المفارقة… اني ادرت ندوتان للاحتفاء بالمخرج فيصل الياسري.. وندوة لتأبينه رحمه الله). وعن امنياته في العام الجديد قال(اتمنى اخوتي واخواتي الذين هاجروا ولم يعودوا يسكنون وطنهم بسب استيفاء الأوقات على مقدرات الشعب وحرمانهم حتى الحياة الآمنة. اتمنى ان استقبل العام الجديد معهم ومع كل المهاجرين وهم يعودون لبناء وطنهم).

أصوات جديدة

وقال الملحن صباح زيارة عن مشاريعه في ) 2023مجموعة ألحان بأصوات جديدة سافصح عنها حال تسجيلها قريبا )،وعن رضاه عن ما حققهقال (نعم راضي عن الانجازات قدمت ألحان وطنية بأصوات نهلة عبد الوهاب و يمام ). وعن الاحبة الذين يفتقدهم وهويستقبل عام جديد قال (ابنتي الشابة نور، غادرة الحياة بحادث مؤسف).

المذيع الاذاعي الرائد طه خليل قال عن مشاريعه الجديدة (من المؤمل ان اتولى مسؤولية مجموعة اعلاميةً بضمنها قناة تلفزيونية والتفاصيل تأتي حال الاعلان عنها رسمياً . أما من الناحية الادبية فانا مقبل على وضع اللمسات الاخيرة لديوان شعري جديد بعنوان إشتياق) وعن مدى رضاه عما انجزه قال(القناعة كنز لا يفنى رغم انها ليست بمستوى الطموح … لأن السفر المتواصل أكل من جرف ابداعي الكثير). عن اشخاص افتقدتهم في العام المنصرم قال (تلقيت اخبار محزنه منها رحيل الفنانة القديرة منى البصري والمخرج الكبير فيصل الياسري )، مؤكدا (انا استقبل 2023 سافتقد اسرتي تمنيت لو كانوا معي في رحلتي الاوربية هذه السنه استقبل العام الجديد في باريس ان شاء الله).

وحدثنا الممثل محمد عطا سعيد عن مشاريعه الجديدة قائلا (لدي مسلسل كتبته خفيف كوميدي اجتماعي عن الزواج والكرم والبخل وغيرها ومعالجة جديدة حاولت أن أعرضه على بعض القنوات ولكني فوجئت اني يجب ان ابحث عن منتج لانتاجه ومن ثم بيعه للقنوات اتمنى ان اعثر على جهة الإنتاج خلال 2023)، مضيفا(ومع العام الجديد اهدي باقات من الورد لجميع احبتي العراقيين الطيبين والى كل الفنانين وإليك بالأخص واتمنى لك الشفاء من كل قلبي)،وعن اعزاء فقدهم خلال عام راحل قال (فقدتابنتي حبيبتي نجوان رحمها الله قبيل نهاية العام)،وعن ليلة رأس السنة قال (مؤخرا استلمت دعوة من قبل مدير عام وكالة الانباء العراقية محمد البدري للاحتفال بهذه المناسبة المهمة مع عدد كبير من الفنانين الممثلين والمدربين والموسيقى.. واتمنى للجميع في العام الجديد ان تتحقق جميع أمانينهم الفنية والحياتية).

وقالت الفنانة والاعلامية بشرى سميسم (أول مشروع ثقافي افكر فيه عام 2023 هو اقامة جلسة ثقافية فنية عن الراحل الفنان كمال محمد الذي مات كمدا وحزنا قبل كورونا التي اغتالته في غفلة من الزمن)، وعن كونها راضية عن ما قدمته خلال عام راحل قالت (نعم ، راضية جدا عن كل ماقدمته واهم منجز هو جلسة المطرب أو المطربة مسعودة العمارتلي التي تحدث عنها الدكتور سلمان كيوش وقد جسد أغانيها الفنان حسين جبار).وقالت الاعلامية اسماء عبيد عن مشاريعها لعام 2023 ( مواصلة دراسة الماجستير في الإعلام والتواصل وإن شاءالله اتمها بتميز يارب ). وعن مدى رضاها عن ما انجزته في 2022 قالت (غير راضية عن إنجازاتي خلال عام 2022 لأن نشاطاتي انخفضت عن الأعوام السابقة لكن أبرز إنجاز هو تكريمي بالوسام العراقي الوطني للمحتوى الرقمي).مضيفه (شهد عام 2022 مواقف مؤلمة وحزينة عديدة منها فقدان عدد من رواد الفن والإعلام والأشخاص الذين افتقدهم عند استقبال العام الجديد وبالأعياد هم والدي ووالدتي وشقيقي رحمهم الله وشقيقي المهاجر وافتقد أيضا الإذاعي الرائد موفق راجي الذي كان يرسل التهاني دائما بكل المناسبات وأرسل له وكذلك الفنانة الرائدة منى البصري).