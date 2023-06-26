شراء الحلويات والذهاب إلى المراجيح وإقتناء ملابس جديدة

فنانون يستذكرون فرحة أول عيدية وكيفية إنفاقها

بغداد – فائز جواد

ونحن نستقبل يوم غد اول ايام عيد الاضحى المبارك ،تسترجع الذاكرة الفرحة بالعيدية في مرحلة الطفولة ، وكيفية انفاقها على شراء الحلوى او الذهاب الى (المراجيح). في موضوعنا سألنا عدد من الفنانين عن ذكرياتهم مع العيدية.

واول المتحدثين الملحن كريم هميم الذي قال ( اول عيدية اتذكرها كانت من الوالده الله يرحمها ومن الوالد الحاج هميم وانا طفل صغير لا أذكر كم كان عمري.. وكانت 100 فلس وهذا رقم كبير في حينها )ويضيف (كنت ليلة العيد لاانام واحلم بشراء الحلويات والذهاب للمراجيح ولبس الملابس الجديدة) .وعن العيد يقول هميم (انا يمكن اختلف عن الناس… العيد بالنسبه لي اعتكاف تام في بيتي واعتبره استراحه من هموم العمل والحياة…واحبذ ان اتبادل تهاني العيد من خلال الهاتف).

وتقول الفنانة اسيا كمال (في ليلة العيد كنت انتظر الصباح لاقبل يد والدي رحمهما الله واتسلم العيدية وانا طفلة كنت اتسلم الدراهم من والدي واقربائي لنذهب الى المراجبح وشراء الحلوى مع اخوتي وجيراني كانت ايام ولااجمل) وعن العيد تقول (هو عيد للا طفال اولا عندما يرتدون ااملابس الجديدة ويذهبون بعربات للتسوق مع الجار) وتضيف (العيد الحقيقي عندما نجتمع عوائل واهل واصدقاء ببيت واحد ونتناول الكليجه والحلويات انه عيد للاحبة الاطفال وعيد مبارك للذين يحققون زيارة النبي ص وهي عادات تبقى بذاكرتنا ولايمكن نسيانها والان ومع اولادنا واحفادنا نعيد ايام العز والخير عيد الاضحى المبارك).

وتشاركنا الحديث الفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي قائلة (من المؤكد اني استلمت اول وجميع العيديات من الوالد ( رحمه الله)، والتي بدأت منذ ان كنت لا ادرك قيمة المال ومقدارها وكم يمكن ان اشتري بها لصغر سني، كانت ايام جميلة يفرح بها الصغار والكبار حين كان الجد والجدة (البيبي او الحبوبة ) لهم كلمتهم المسموعة في البيت، رحم الله جميع اجدادنا وابائنا وامهاتنا …. وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية وسعادة ونجاح).

خصوصية كبيرة

وتستذكر المذيعة فاتن مزهر قائلة(في السابق كان الوالد الله يرحمه ملتزم باعطائنا العيدية حتى بعد ان كبرنا وكان المبلغ يزداد ، بدأت من الدينار عندما كنت طفلة حتى وصلت المئة دينار). مؤكدة (عيد الاضحى له خصوصية كبيرة جدا في قلوبنا ، فيه تعظيم لشعائر الله على الارض ، منظر الحجيج منظر عظيم الحمدلله الذي اعاده الينا بعد انتهاء جائحة كورونا . اشعر بمتعة كبيرة بمتابعة مناسك الحج وترديد عبارة ” لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ” .كل عام وشعبنا العظيم بألف خير جعل الله قدوم عيد الاضحى المبارك مقدم خير وبركة عليهم, جميعا اللهم امين) .

ويقول الصحفي عباس الكعبي (استلمت اول عيدية من والدي وكانت 150 فلسا وكانت كبيرة عندما كنت صغيرا وكنت اصرفها لشراء الحلويات والذهاب للسينمات واتذكر اني فقدت عيديتي بالسينما فرجعت ابكي للبيت وبادر عمي وعمتي باعطائي عيديتي لاكمل مشواري مع اصدقائي وكانت ايام ولااجمل ياريتها تعود لساعات لان العيد يعني الطفولة والفرح وكل عام وانتم بالف خير)ز

ويشاركنا الفنان التشكيلي ستار لقمان الحديث قائلا( لقد كانت اول عيدية من والدي وكانت ربع دينار عندما كنت صغيرا فكنت فرحا ولاتتحملني الدنيا واذهب للسينما وشراء الحلويات مع ابناء عمومتي وجيراني وكانت ايام جميلة فهي نقية وصافية وكل عام وانتم بالف خير).