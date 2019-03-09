فنانون يستذكرون العاني لمرور 75عاماً على إعتلائه الخشبة

أجيال تتلّمذ مسرحياً على يد سعيد أفندي

بغداد – ياسين ياس

اقام صالون منتدى المسرح مؤخرا جلسة استذكارية خاصة بالفنان الراحل يوسف العاني لمناسبة مرور 75 عاما على اعتلائه خشبة المسرح لاول مرة .

قدم الجلسة ية مدير منتدى المسرح سعد عزيز عبد الصاحب قائلا ( ضمن فعاليات ونشاطات منتدى المسرح وعرفانا من كل المسرحيين للدور الريادي الذي قام به الفنان والمخرج الراحل يوسف العاني والذي تخرجت على يده اجيالا من المسرحيين يحتفي منتدى المسرح بذكرى مرور 75 عاما على صعود الراحل خشبة المسرح) ، وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الراحل بعنوان ( هذا ماقاله عبود في حضرة يوسف العاني ) توليف واخراج عزام صالح ، بعدها تحدث عدد من زملائه واصدقائه ومنهم الفنان عقيل مهدي قائلا ( لي الشرف ان اتحدث عن يوسف العاني كونه شخصية عراقية بغدادية عاش هموم الوطن هو استاذ المسرح الشعبي الملتزم في فرقة مسرح الفن الحديث وهو فنان الشعب استحقاق لايدانيه استحقاق اخر وهو مكافاة عمر المسرحي وستبقى تجربته الفنية والمسرحية من اهم العلامات المضيئة في مسيرته الفنية والابداعية ) .

وشهادة اخرى من الفنانة عواطف نعيم التي قالت ( انا تلميذة يوسف العاني كنت اذهب مع والدي الى السينما كان هناك مانشيت امراة تطارد رجل كان سعيد افندي ، التقيت به وانا طالبة في الثانوية كنت واقفة عند باب المسرح قال لي هلا عواطف بعدها دعاني الى مسرح الفن الحديث .لديه اعمال اخرى لم ترى النور كان يؤسس ليبقى في الذاكرة وعند وفاته كل الناس تقول الله معك ابا يعقوب علينا ان نستذكر هذه القامات لولاهم لما كنا اليوم ) .وشهادة اخرى من الناقد والاكاديمي حسين علي هارف قال فيها ( يوسف العاني رائد الموندراما العربية وهي اطروحتي للدكتوراه اشراف الفنان سامي عبد الحميد تناولت فيها تاريخ المونودراما حللت من خلالها 15 عينة عراقية وعربية وعالمية كان يعاتب القدر ونسمع القدر يعاتبه وعند سفره الى اي مهرجان عربي او اوربي كان يطلب مجموعة من نسخ اطروحتي ليوزعها هناك) .

وتحدث الناقد عدنان منشد قائلا ( عرفته كفنان يوم جاء الى الناصرية عام 1976 هو استاذ المسرح الشعبي في فرقة مسرح الفن الحديث قدم الخرابة والشريعة كان شخصية عراقية جاء ليجعل المسرح يعالج قضايا الناس باساليب شعبية تاثر ببرشت فكانت قريبة من الناس ومن نتائجها تعاونه مع الراحل ابراهيم جلال فانتجوا لنا فرقة مسرح الفن الحديث ). وشهادة من الفنان الرائد سامي عبد الحميد قال فيها ( هو المؤسس الحقيقي لفرقة مسرح الفن الحديث والتي تجسد تراث المسرح العراقي ومسرح بغداد هو موطن المسرح العراقي وللاسف الشديد الجيل الجديد لا يستذكر من علمهم نحن عندما كنا طلبة كنا نتابع الاجيال التي سبقتنا ماقدمه حقي الشبلي وجعفر السعدي للمسرح الشئ الكثير مع زملائه ويبقى مسرح بغداد هو تراث المسرح العراقي )

وتشير السيرة الذاتية للعاني الى انه ممثل ومخرج وفنان عراقي مواليد محافظة الانبار نشا في محلة شعبية قديمة ببغداد وهي سوق حمادة. قدم لفرقة مسرح الفن الحديث العديد من الاعمال المسرحية مثل انه امك يشاكر وخيدط البريسم والمفتاح واعمال اخرى ، مارس النقد في عدة صحف وكــــتب اكثر من خمسين مسرحية ومثل في الـــــــعديد من المسرحيات اكثر من سبعين عاما قضاها بين المسرح والسينما والتلفزيون فاصبح سفيرا للثقافة .