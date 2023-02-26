فنانون يدعمون لمجرد بعد الحكم عليه بتهمة الإغتصاب

{ الرباط – وكالات – نشرت الممثلة المغربية مريم حسين عبر حسابها في (إنستغرام) مقطع فيديو ظهرت به وهي في حالة بكاء وانهيار، مؤكدة دعمها للفنان سعد لمجرد بعد الحكم عليه قائلة: (إنا لله وإنا إليه راجعون في أي مصيبة تصيب الإنسان، سواء من الله أو مؤمراة من الناس، سعد لمجرد ابن بلدنا وأخونا الله يفك كربه ورب ضارة نافعة). بدورها أعلنت الفنانة دنيا بطمة تضامنها مع لمجرد هي الأخرى، وكتبت عبر حسابها على (إنستغرام): (معرفش شنو نقول يا الله يا ربي تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك).من جهتها، علقت الفتاة الفرنسية، لورا بريول، ضحية الاغتصاب الجنسي المتهم فيها الفنان سعد لمجرد، على الحكم الصادر ضده بحبسه 6 سنوات.وصرحت لعدد من الصحف والمواقع الفرنسية قائلة: (نعم اشعر بارتياح، لقد تحدثت عن نفسي ولكن من أجل الجميع ايضا، امل ان تفتح أعينهم، ان مثل هذه القضية فترتها طويلة إنها صعبة، ولكن هذا ليس مستحيلا)! وكانت إحدى المحاكم الفرنسية قد قضت الجمعة بحبس سعد لمجرد 6 سنوات في قضية تعود لعام 2016 إذ اتهمته فتاة بالاعتداء الجنسي عليها تحت تأثير تعاطيه الكحول ومادة مخدرة. وقالت المحكمة في قرارها انها توصلت الى قناعة بحصول واقعة الاغتصاب في حق الشابة لورا ب التي قالت ان سعد لمجرد ضربها واغتصبها خلال الواقعة التي حصلت في احد فنادق جادة الشاننزليزيه عام 2016. واضافت ان المدعية لورا ب وصفت بدقة وقائع اغتصابها، وبالتالي فقد صدر الحكم في حق لمجرد (37 عاما)، والذي سيتم تفيذه على الفور.وأمام لمجرد الذي اتهم باغتصاب الشابة وهو تحت تأثير المخدرات والكحول، مهلة 10 أيام لاستئناف الحكم.