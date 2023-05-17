فنانون عراقيون يدعون إلى مساعدة الفنانة الكبيرة سعدية الزيدي على العودة إلى الوطن

الزمان – عدنان أبوزيد
تفاعل فنانون ومثقفون عراقيون مع صورة تمثل اخر ظهور للممثلة العراقية الكبيرة، سعدية الزيدي، المحتجبة عن الوسط الفني منذ اكثر من عقدين والمقيمة في سلطنة عُمان، نشرها الفنان والمخرج العراقي صبري الرماحي الذي كتب: هذه هي فنانتنا وشاعرتنا التي نحترمها ونجلها.
وفي تواصل الزمان مع الرماحي، قال إن “الفنانة الزيدي عانت الكثير، ولازالت تواجه الإهمال على رغم حالتها الصحية التي تدهورت كثيرا بعد رحيل شريك حياتها ورفيق عمرها، الفنان والمخرج، رمضان كاطع”. ودعا الرماحي، الجهات المعنية في العراق إلى الاهتمام برمز فني عراقي مهم، والعمل على انتشال الزيدي من الازمة الصحية التي تعاني منها، مشيرا إلى إن الفنانة الزيدي في شوق كي تعود إلى بغداد وتشم رائحتها من جديد.
والممثلة العراقية سعدية الزيدي هي واحدة من أشهر الممثلات في العراق والعالم العربي. ولدت في بغداد في 15 مارس 1939، وقدمت العديد من الأعمال التمثيلية في السينما والتلفزيون والمسرح خلال فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.
ومثّلت الزيدي أدوار الأم والجدّة في الأعمال الدرامية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام الناجحة والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرز أعمالها، الدواسر، بيوت في ذلك الزقاق، المسألة الكبرى، شيء من القوة، حلب حبيبتي، الديلاب، مقامات أبو سمرة، الباب القديم، خيط البريسم، الشريعة.
كتبت الزيدي، الشعر، وكانت أول قصيدة لها في الإذاعة من خلال برنامج الشعر الشعبي. وفي الإذاعة قدمت مع أختها زكية خليفة أوبريتا إذاعيا بعنوان غيدة وحمد، من إخراج صادق علي شاهين، وعملت في الحوار التمثيلي مع جاسم الياسري، وفي الغناء مع وحيدة خليل.
كما عملت في الإذاعة العراقية معدة ومنفذة لبرنامج الأرض لمن يزرعها. وكانت انطلاقتها الفعلية في التلفزيون، عبر تمثيلية النهيبة.
وفي تفاعل مع صورة الزيدي، كتب الممثل العراقي سامي قفطان، إن الجمال الراقي والروح السعيدة لا تفارق الوفية سعدية الزيدي، وابتسامتها التي تفيض بالأمل والفرح.والزيدي، أسهمت مع الممثلين العراقيين في تطوير فن التمثيل في العالم العربي، من خلال إثراء التقنيات الفنية والتعبيرية في الأداء الفني.
ويسال المخرج عبدعلي كعيد عن السبب في إن نقابة الفنانين، لا تساهم في مساعدة الفنانة الزيدي على العودة الى بلدها وهي في أواخر عمرها. وتابع: انها امرأة قد كبرت ومرضت فمن الإنصاف إعادتها لبلدها.
وقال المنتج السينمائي هاملت علي انه يضم صوته إلى صوت الفنان الرماحي والفنان عبد علي كعيد لتكريم الفنانة الكبيرة سعدية الزيدي والعمل على عودتها.
ووصفت الفنانة هناء محمد، الزيدي بانها “امي الغالية الحنونة”.
والفنانة سعدية الزيدي، من المساهمات الرائدات في تحقيق التمثيل العراقي للعديد من الإنجازات المهمة على مدار عقود، وقد كان له دور كبير في إثراء الثقافة العراقية ونشرها في العالم العربي والعالم بشكل عام عبر عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي والعالم.