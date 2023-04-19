فنانون: البرامج الإنسانية أروع ما في سلّة (الشرقية)

بغداد – فائز جواد

حصدت برامج (الشرقية) الإنسانية خلال الشهر الفضيل نسبة مشاهدة عالية ،كما هو عليه الحال مع سلتها البرامجية الدرامية ، وعن ذلك قال الملحن والعازف محمد كمر ( الشرقية وكما عهدناها دوماً سباقة للأعمال الخيرية في تقديم يد المساعدة للناس المحتاجين من خلال برامجها الرمضانية الانسانية وهذه بادرة طيبة يشكر القائمون عليها وعلى رأسهم الاستاذ سعد البزاز اما بخصوص الاعمال الدرامية لا بد من الإشارة الى مسلسل اقتحام مع الممثلة زهراء بن ميم التي قدمتها واكتشفتها الشرقية فابدعت بالمسلسل وكذلك الفنان ريكاردوس يوسف وكل الوجوه التي ابدعت وتميزت ويقودهم المؤلف والمخرج ابو خمرة الذي قدم رائعة قناة الشرقية التي كشفت الفساد).واكد المطرب الرائد قاسم سماعيل ان ( البرامج الإنسانية كانت وما زالت هي المبادرة الأجمل والأسمى من بين برامج الشرقية ، وإن رؤية الفرحة والابتسامة الجميلة على وجوه المكرمين تعادل الدنيا ، وهنيئا للشرقية برئيسها وكوادرها على ما تحققه ، وعلى دعوات الناس بالخير للقائمين على هذه المبادرة الرائعة..أمّا برامج الشرقية عموماً سواء دراما أو منوعات فهي كالعادة رائعة ، بل هي الأروع من بين ما تقدمه القنوات الأخرى. وثمة تساؤل عن الموسيقى والإنشاد ، إفتقدناهما هذا الموسم).وقال الملحن صباح زيارة انها ( قناة رائعة وأكثر برامجها جميلة ،مع ملاحظة تكرار أستضافة نفس الفنانين لكن والحق يقال إنتاجها في المسلسلات والبرامج جميل جدا ولا أنسى النشرة الإخبارية دائما مميزة .تحياتي لكن العاملين في قناة الشرقية الرائعة ) .واكد الاعلامي والصحفي عباس الكعبي ( ليس غريبا وجديدا على قناة الشرقية وهي تساهم ببرامج إنسانية وخاصة التي بثت خلال الشهر الكريم واذا ماتابعنا برنامج على نياتكم ترزقون فنجده يدعم المواطن في بغداد والمحافظات فهو يسجل مواقف حقيقية مع مواطنين ويتابعهم الى حد بيوتاتهم ويفاجاهم بتقديم مبلغ مالي كبير مع سيارة او وسيلة تعينهم على المعيشة تكريما لمواقفهم النبيلة وبذلك زرعت القناة روح التفاؤل بنفوس العائلة التي تغير حالها من واقع الى واقع وحقيقة ابكتنا بعض المواقف من فرح المواطنين وخاصة الذين ضاقت بهم السبل اضافة الى برنامج فطوركم علينه وتقديم هدايا عينية ومالية لبعض العوائل وهناك برنامج رحلة العمر الذي يختار مواطنين من بغداد والمحافظات ليشملهم بالذهاب الى العمرة وزيارة سيدنا رسول الله وعلى نفقة القناة .اذن هي برامج اكثر من انسانية تحقق الامل وتطرد الياس عن المواطن . واما عن برامج الدراما فلا ننكر ان مسلسل اقتحام كان من الاعمال التي انفردت بها الشرقية تمثيلا وتاليفا واخراجا ليسجل حضورا متميزا نبارك للقناة هذا الجهد ونتمنى ان يتضاعف ويتكرر بدوراتها القادمه لتنتعش الدراما العراقية من جديد).

عن كواليس برنامج (رحلة العمر) حدثنا مدير التصوير والمخرج الميداني عمر الجابري قائلا (برنامج رحلة العمرالذي تعرضه قناة الشرقية في الشهر الفضيل بموسمه الثاني يتم من خلاله ، بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز إرسال عدد من أمهاتنا لزيارة بيت الله الحرام ).لافتاً ( إلى أن فكرة البرنامج هي زرع الفرحة و الإبتسامة العريضة على وجوه أمهاتنا و جداتنا ، و خصوصاً السيدات الأرامل و هن يعيلن الإيتام ، و من خلال تجوالنا في مدن العراق من الموصل الى البصرة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل الذي هو رحمة للمسلمين ، قيادة البرنامج كانت ناجحة من الإعداد و التقديم الذي أبدع فيه زميلنا علي الخالدي ، و أشراف عام لفراس السراي .. أنا كنت مدير التصوير و مخرج ميداني للبرنامج ، و معي ثلاثة مصورين مبدعين هم سرمد بليبل واسامة مفرجي وايهاب البدراني و مصور الدرون علي الطرفي ، و إخراج و مونتاج زميلنا عمار السعد ).

إسعاف فوري

مشيراً ( كنا في جميع الحلقات للبرنامج ( نتنكر ) بعدة عناوين مرة بالأسعاف الفوري و مرة مع الشرطة المجتمعية و مع شرطة النجدة و مع المرشدين الزراعيين و الدفاع المدني و مع صاحب مولدة و مع عمال المجاري و مع مهندسي النظافة ، و هذا شرف لنا أن نشارك هؤلاء الغيارى مهنتهم تنظيف المدن و غيرها من المقالب ، زياراتنا و لقاءنا بالأمهات لاقى نجاحاً كبيراً ، كوننا نفاجأ السيدات المرشحات للذهاب للعمرة ، و سرعان ما يذرفن دموع الفرح و هن يبتهلن للأستاذ البزاز وللقناة بالدعاء بالتوفيق لنا جميعاً كوننا سبب بزرع الفرحة بقلوب السيدات و الأرامل) .

وقال المخرج التلفزيوني نزار الفدعم ( الدراما والبرامج الرمضانية هذا العام عموما تراجعت بشكل ملحوظ كما تراجعت بقية الانجازات الفنية متاثرة بالراجع العام في الحياة وتاثرها بالوضع السياسي غير المستقر في البلد، لاادري كيف نشات ظاهرة موسم رمضان شانها شان القنوات العربية وكان الاجدر ان تكون اكثر رقي كما كانت في السابق لانه شهر خاص للمشاهد بمشاهدة الاعمال الخاصة بهذا الشهر المبارك ) مضيفا (قناة الشرقية انفردت ببرامجها الانسانية والرمضانية وللاسف افتقدنا هذا العام الدراما الحقيقية معتمدة على ذات الوجوه اعدها سكيجات تلفزيونية واعتدت ان اشاهد اعمالا رصينة من قناة الشرقية و ان اتابع اعمالها المتميزة والمحبوكة تاليفا واخراجا).وقال المطرب الريفي مكصد الحلي ( تمتعت جدا بماقدمته الشرقية من برامج منوعة واعمال درامية وجذبتني برامجها الانسانية وخصوصا رحلة عمر وعلى نياتكم ترزقون وفطوركم علينا فانها تداوي جروح من تقطعت بهم السبل وهذا هو ديدن الشرقية التي يرعاها معلمنا سعد البزاز).

المطرب جواد محسن قال (يقينا ان ماقدمته قناة الشرقية من برامج انسانية دعمت المواطن العراقي وارتقت الى المسؤولية تجاه من تقطعت بهم السبل بجملة من البرامج الانسانية ).مضيفا (رمضان شهر يتمتع بقدسية خاصة لانجدها في باقي الاشهر ولهذا ينبغي ان تكون البرامج الخاصة به في الفضائيات كافة بمستوى هذه الخصوصية التي يتمتع فيها هذا الشهر المبارك فبعض البرامج ارتقت في التعبير عن سمات رمضان وكيف ينبغي ان يكون عليه الصائم من اقتراب من فضائله .

وقدمت صورة جميلة عن تاريخية العادات والتقاليد التي ترافق هذا الشهر الفضيل .لكن للاسف هناك برامج في بعض القنوات لم ترتقي الى مستوى التعبير عن اهمية شهر رمضان وكانت تؤكد على طبيعة الاطعمة والماكولات بعيدا عن الحديث عن قدسية رمضان وروحانيته ).