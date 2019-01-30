فنانة‭ ‬مصرية‭ ‬تسلم‭ ‬نفسها‭ ‬للشرطة‭ ‬ومخرج‭ ‬يحتفل‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬السجن

القاهرة – الزمان
توجهت الفنانة المصرية ميريهان حسين إلى مديرية أمن الجيزة لبدء تنفيذ الحكم الصادر ضدها بحبسها لمدة أسبوعين في قضية كمين الهرم. عاصم قنديل، محامي ميريهان، أكد في تصريحات صحفية أن موكلته ذهبت لتنفيذ الحكم ورافقها هو بنفسه، كما كان معهما الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين. وأضاف “قنديل”، أنه تابع والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، إجراءات التنفيذ امتثالًا لأحكام القانون والتزامً منهم بالحكم الصادر ضدها واحترامًا للقضاء حتى وأن كان الحكم مطعونًا عليه. محاي ميريهان أشار إلى أنه تقدم بطعن إلى محكمة النقض ضد الحكم الصادر ضدها، بينما كان لابد من تسليمها إلى النيابة، وسيتم ترحيلها إلى سجن القناطر لقضاء المدة. وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قبلت استئناف الفنانة ميريهان حسين على حكم حبسها سنتين ونصف والصادر من محكمة جنح الهرم، وقضت بتخفيفه لأسبوعين، كما قبلت استئناف ضابطى الواقعة على حكم حبسهما 3 أشهر وقضت بحبسهما أسبوعين. يُذكر أن النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها “رفيقة.ب” بتهمة المشاركة فى الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.
من جهة اخرى ، احتفل المخرج المصري سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة المصرية روبي، بالإفراج عنه، بعد أن ظل في السجن لمدة عام بتهمة حيازة مواد مخدرة.
ونشرت شقيقة سامح، صورا من الاحتفال عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل «فيس بوك»، قائلة: « الدنيا كلها مبسوطة يا حبيبى ربنا ما يحرمنا منك أبدا تانى ويبعد عنك كل حاجة وحشة العيد جه يا ولاد حضنك الدنيا وما فيها يا حبيبى ألف حمد وشكر ليك يارب».
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر فبراير الماضي بالحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة.
المخرج المصري الذي تم الإفراج عنه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الشرطة، تلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه ومن بينهم الفنان شيكو، كما أعلن الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص وكتب: «سامح عبد العزيز راجع للسينما».
وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.