فنانة‭ ‬مصرية‭ ‬تسلم‭ ‬نفسها‭ ‬للشرطة‭ ‬ومخرج‭ ‬يحتفل‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬السجن

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

توجهت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ميريهان‭ ‬حسين‭ ‬إلى‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الجيزة‭ ‬لبدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضدها‭ ‬بحبسها‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬كمين‭ ‬الهرم‭. ‬عاصم‭ ‬قنديل،‭ ‬محامي‭ ‬ميريهان،‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬ذهبت‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬ورافقها‭ ‬هو‭ ‬بنفسه،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬معهما‭ ‬الفنان‭ ‬أشرف‭ ‬زكي‭ ‬نقيب‭ ‬الممثلين‭. ‬وأضاف‭ ‬“قنديل”،‭ ‬أنه‭ ‬تابع‭ ‬والدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬ذكى‭ ‬نقيب‭ ‬المهن‭ ‬التمثيلية،‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬امتثالًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬والتزامً‭ ‬منهم‭ ‬بالحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضدها‭ ‬واحترامًا‭ ‬للقضاء‭ ‬حتى‭ ‬وأن‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬مطعونًا‭ ‬عليه‭. ‬محاي‭ ‬ميريهان‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بطعن‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬ضد‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضدها،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬النيابة،‭ ‬وسيتم‭ ‬ترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬القناطر‭ ‬لقضاء‭ ‬المدة‭. ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬مستأنف‭ ‬الهرم‭ ‬قبلت‭ ‬استئناف‭ ‬الفنانة‭ ‬ميريهان‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬حبسها‭ ‬سنتين‭ ‬ونصف‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬الهرم،‭ ‬وقضت‭ ‬بتخفيفه‭ ‬لأسبوعين،‭ ‬كما‭ ‬قبلت‭ ‬استئناف‭ ‬ضابطى‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬حبسهما‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وقضت‭ ‬بحبسهما‭ ‬أسبوعين‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أحالت‭ ‬الفنانة‭ ‬مريهان‭ ‬حسين‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الجنح‭ ‬بتهمة‭ ‬القيادة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكر،‭ ‬والتعدي‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬وظيفته،‭ ‬وإحالة‭ ‬عاملتها‭ ‬“رفيقة‭.‬ب”‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬أحالت‭ ‬ضابطي‭ ‬قسم‭ ‬الهرم‭ ‬بتهمة‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬الفنانة‭ ‬مريهان‭ ‬حسين‭ ‬وسبها‭ ‬وقذفها‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬احتفل‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬طليق‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬روبي،‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬بتهمة‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭. ‬

ونشرت‭ ‬شقيقة‭ ‬سامح،‭ ‬صورا‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصى‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬«فيس‭ ‬بوك»،‭ ‬قائلة:‭ ‬«‭ ‬الدنيا‭ ‬كلها‭ ‬مبسوطة‭ ‬يا‭ ‬حبيبى‭ ‬ربنا‭ ‬ما‭ ‬يحرمنا‭ ‬منك‭ ‬أبدا‭ ‬تانى‭ ‬ويبعد‭ ‬عنك‭ ‬كل‭ ‬حاجة‭ ‬وحشة‭ ‬العيد‭ ‬جه‭ ‬يا‭ ‬ولاد‭ ‬حضنك‭ ‬الدنيا‭ ‬وما‭ ‬فيها‭ ‬يا‭ ‬حبيبى‭ ‬ألف‭ ‬حمد‭ ‬وشكر‭ ‬ليك‭ ‬يارب»‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬الجيزة‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بالحكم‭ ‬بحبس‭ ‬المخرج‭ ‬سامح‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭.‬

المخرج‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بعفو‭ ‬رئاسي‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الشرطة،‭ ‬تلقى‭ ‬التهاني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الفنان‭ ‬شيكو،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬الصاوي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬وكتب:‭ ‬«سامح‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬راجع‭ ‬للسينما»‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬سامح‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬هو‭ ‬فيلم‭ ‬“سوق‭ ‬الجمعة”‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬عمرو‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬وصبري‭ ‬فواز‭ ‬وريهام‭ ‬عبدالغفور‭ ‬ودلال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ومحمد‭ ‬لطفي‭ ‬وأحمد‭ ‬فتحي‭ ‬وقصة‭ ‬محمد‭ ‬الطحاوي‭ ‬وسيناريو‭ ‬وحوار‭ ‬أحمد‭ ‬عادل‭ ‬سلطان‭ ‬وإنتاج‭ ‬أيمن‭ ‬وأحمد‭ ‬عبد‭ ‬الباسط‭.‬