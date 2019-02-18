فنانة‭ ‬مصرية‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬مناسب‭ ‬لانهاء‭ ‬اعتزالها‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭ ‬والوسط‭ ‬الفني‭ ‬واعتزال‭ ‬التمثيل‭ ‬،‭ ‬كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬المعتزلة‭ ‬شيرين‭ ‬سيف‭ ‬النصر،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬الخاصة‭ ‬وموقفها‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للتمثيل‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية،‭ ‬إنها‭ ‬موجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لزيارة‭ ‬شقيقتها‭ ‬وسوف‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قريبًا‭. ‬وأضافت،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تفكر‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬للفن‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬واردة‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬الدور‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬يعيدها‭ ‬للفن‭. ‬وعن‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬الدكتور‭ ‬رائف‭ ‬الفقي،‭ ‬وانتشار‭ ‬أخبار‭ ‬حول‭ ‬عودتها‭ ‬له؛‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬قديمة‭ ‬وأنها‭ ‬منذ‭ ‬طلاقها‭ ‬لم‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬طليقها‭ ‬ولا‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬ثانيةً،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للحقيقة‭ ‬بصلة‭. ‬وكان‭ ‬أخر‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬شاركت‭ ‬به‭ ‬شيرين‭ ‬سيف‭ ‬النصر‭ ‬هو‭ ‬فيلم‭ ‬«أمير‭ ‬الظلام»،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬أدتها‭ ‬شيرين‭ ‬سيف‭ ‬النصر‭ ‬مسلسل‭ ‬«ومن‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬فاطمة»،‭ ‬والذي‭ ‬قدمته‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬الفنية‭ ‬وعرض‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993‭.‬