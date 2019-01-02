فلكي عراقي يطرح توقعاته للأبراج خلال 2019

البكري: إنتصار جبهة الحياة على فئة الخراب

ندى شوكت

مع مطلع كل عام يطرح الفلكيون تنبؤاتهم الخاصة بالابراج وبالاحداث حول العالم. وفي موضوعنا هذا نطلع على ما يقوله المتخصص العراقي في علم الفلك علي البكري عن الابراج خلال 2019 والتي طرحها في كتاب صدر له قبل ايام عن دار نصوص للطباعة اللبنانية بعنوان(انتصار جبهة الحياة على جبهة الخراب).

يقول البكري عن مواليد برج الحمل (من 21-3-إلى 20-4) (هناك أكثر من تغيير سيحدث لمواليد هذا البرج إذا ما القينا نظرة على ظروف العام الماضي فقد كانت جيدة على الصعيد المالي وقد حصل تقدم في هذه الناحية على الرغم من بعض التغييرات البسيطة لكن المشكلة الحقيقية في وضعهم العاطفي المتعثر فالكثير من أصحاب هذا البرج واجهوا وضع عائلي بالنسبة للمتزوجين كاد أن ينهي حياتهم العاطفية كما أن الكثير منهم قد تزوج لكن ضمن ظروف صعبة والكثير تعثرت مشاريع زواجهم بالنسبة لبعض السنوات لذا أيضا عليهم التعامل مع الشريك لهذه السنة بحذر فلا تزال هنالك صعوبات في المسائل العاطفية فقد تتلبد الأجواء في الشهر الثالث و السابع ،ويبقى أمامنا الشهر الأكثر صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة مع حلول الشهر العاشر لذا علينا أن نتعامل بموضوعية وواقعية مع الأحداث وعدم تطويرها لأنها سوف تكون في مراحلها النهائية ، عموما عليهم أن يكونوا أكثر حذرا في مسائل العاطفة لأنه ليس لديهم الحظ الكافي في هذه الفترة لتجربته .أما أهم الأوضاع المهمة خلال هذه السنة سوف تكون في مجال تولي مهام رسمية تشمل المناصب الإدارية والبعض سيشده العمل في مجال الاتصالات ومجال الطيران والتعليم العالي كما سيجد الكثير من مواليد هذا البرج فرصة للحصول على تأشيرات سفر بشكل أسهل كما سينجح من هم في الدراسة المنتهية والحصول على نتائج طيبة ومهمة ،هنالك أيضا فرص للعمل مع مؤسسات أو شركات قادمة من خارج البلاد كما سيتحسن لدى الكثير منكم الشعور النفسي وخصوصا في هذه الأشهر :شباط ونيسان وحزيران وآب كانون الأول) .

ولمواليد برج الثور (21-4 إلى 20-5) يقول البكري(أصحاب برج الثور لهذه السنة سيجدون أحوالهم تبدأ بالتغيير وخصوصا بعد سنة صعبة أربكت حياتهم وجعلت وضعهم النفسي متذبذبا حان الوقت لكسب المزيد من العلاقات وإزالة الكثير من الخلافات في هذه السنة سوف ينصب اهتمامهم على تعزيز الوضع المالي والمهني والكثيرون ينجح في إضافة مدخر له من خلال عمل إضافي أو تأسيس شركة مع الآخرين والكثير من له متعلقات مالية سابقة سينجح خلال هذه السنة إنهاء هذه المتعلقات كما ستزداد إيراداتهم المالية من فترة إلى أخرى والكثير من أصحاب هذا البرج سينشغلون في قضية عقارية كما يستطيعون العمل في مجال الصرافة المالية والخدمات المالية وكذلك سيكسب الكثير منهم قضية قانونية والكثير سيحصل على مكاسب حكومية أي إن الذين يعملون في القطاع الحكومي تعزز حظوظهم في هذا الاتجاه كما سيرافق الحظ أصحاب هذا البرج في اجتياز مشاكل كثيرة.إذن نحن أمام سنة تحولات جيدة وهي غالبا نتيجة نحو تحسين مواقعنا وإضافة أشياء جديدة علينا أن نأخذ درس من الماضي القريب ونحاول أن نرتب ميزانيتنا المالية وان نبتعد عن الإسراف وشراء الأشياء غير الضرورية كما ستزداد طاقتنا الروحية بشكل ايجابي).

قوة العاطفة

ويقول البكري عن مواليد برج الجوزاء(21-5-إلى 22-6) (يشعر مواليد هذا البرج خلال هذه السنة بقوة العاطفة التي ستجتاح حياتهم ايجابيا وهي فرصة لتحسين جميع علاقاتهم المعطلة في ما مضى كما سيشعرون براحة نفسية جيدة وهي فرصة لهم للارتباط خلال هده السنة ومن يشكو من مشاكل زوجية لهذه السنوات 1967 و1969و1973و1972 كما لديهم الفرصة للبدا بعلاقة أو لتصحيح شؤونهم الزوجية فهي سنة لديمومة العلاقات الزوجية ،وهنا أود أن أوضح بأنهم سوف يكونون محبوبين جدا أي ستكون طاقتهم المغناطيسية عالية جدا و خصوصا في هذه الفترات من 12/4 إلى 10/5 ومن 8/11 إلى 5/12/ وهي الفترة الأكثر ايجابية للارتباط أما الفترة التي عليهم توخي الحذر فيها من 7/8/ إلى 30/9 / فهم سيكونون أصحاب مزاج متوتر وسريعي الغضب ،عموما سنة تفتح أمامهم مجال واسع للشراكات والعلاقات مع الآخرين وهم بارعون في هذا الاتجاه يبقى عليهم أن يهتموا بمسالة الوقت إذ هم بحاجة إلى الوقت كي يستطيعوا انجاز متطلباتهم بيسر ولديهم صعوبة أيضا في التنقل ،أما مواليد المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوية عليهم المذاكرة والمتابعة فقد تأتي النتائج غير مرضية إذا لم نهتم بالدراسة).ويوضح البكرى عن برج السرطان (23-6-إلى 22-7) قائلا(يعتبر هذا البرج ذو الطبيعة المالية والمنزلة الفلكية الرابعة من الأبراج الأساسية في ( الزودياك ) كما أن مواصفات أصحاب هذا البرج بأنه يتمتع بخيال واسع وهو حساس جدا قد يصعب عليك فهمه لغموض طبيعته وهو ذكي غالبا ويميل للمرح والمزاج ،لكن سريع الغضب ينجح هذا المولود في مجال التدريس والتربية ولديه لباقة جيدة تمكنه على إدارة الحوار وهو ينجح أيضا في مجال الإدارة الفنية ،وهنا طبعا يختلف من شخص إلى آخر يعاب عليه في التردد وعدم اتخاذ القرار وهو يفضل البيت على الخروج كما انه يتمتع برومانسية وشاعرية ويخرج كثير من الشعراء من أصحاب هذا البرج وليهم قوة حفظ كبيرة وسريعة ،أحواله لهذه السنة بعد جيدة وخصوصا على الصعيد المالي والعاطفي وتحقيق انجازات ومكاسب مالية. سينجح هذا المولود في الحصول على مكاسب مهنية أفضل كما سيحصل على فرص كثيرة للعمل حيث سينجح في هذه الفرص والبعض سيضيف عمل آخر والكثير سيطور عمله الحالي ،أيضا هي سنة توفر لهم غطاء جيد من عدم التعرض لخطر الحوادث كما لديهم فرصة مهمة للتخلص من بعض الأمراض التي قد لحقت بهم لكن عليهم الانتباه فقد يزداد وزنهم بشكل مضطرب وسينجح في الانتقال من عمل لآخر إذا رغبنا ،لكن للأسف على الصعيد السلبي سوف نكون عرضة لمشاكل شخصية ومتاعب في الحياة وخصوصا في العائلة ولفترة تمثل من 1/10 ولنهاية السنة،كما ستزداد مصاريفهم بشكل كبير وحذري من أن السقوط في فخ الاقتراض المالي من الآخرين أو الدخول في شراكة مالية أو ايداع الاشياء الثمينة أمانة عند الآخرين فقد نتعرض في هذا الموضوع إلى إشكالات كما سنمر بفترة من الضيق المالي وصعوبات مالية لذا علينا موازنة أمورنا بشكل أفضل حتى نخرج من هذا المأزق).

ويؤكد البكري عن مواليد برج الأسد (23-7-إلى 22-8) ان (أصحاب هذا البرج منذ أكثر من سنتين وهم في حالة من التذبذب المستمر وعلى أكثر من صعيد حيث العلاقات العائلية سواء كانت منها الزوجية أو مع أفراد العائلة فهي لا تسير ببطء وحذر مع بعض الصعوبات والكثير أصبحت حياته مليئة بالمشاكل والكثير منهم أوشك على الانفصال والبعض انتقل إلى مكان جديد في العمل مع البحث عن شراكة مالية كما نجح البعض في ميدان الدراسة المهم أنهم لم يستطيعوا الاستقرار،أما في هذه السنة لديهم خطان متوازيان لكن خط الحظ هو الأقوى والأحسن فبعد هذا الجهد السلبي الذي رافقهم على طول العامين الماضيين ستبدأ أحوالهم بالتغير ايجابيا ونحو الأفضل ابتداء من بداية السنة حيث سيشعرون بقوة الحظ والعاطفة والبدا بأخذ مواقع جيدة من جديد كما سيستفيد الكثير منهم من تجاربه الماضية لتحسين أحواله وخصوصا العاطفية والعملية والمالية هم ألان لديهم الفرصة لتغيير معالم كثيرة في حياتهم نحو الأفضل لكن بحذر فلا نزال معرضين لمشاكل أو ومتاعب لكن علينا أن نعلم أننا في وضع يسمح لنا الحظ بتغيير ،عموما لديهم سنة مهمة وهي سنة انتقال إلى مرحلة جديدة ومهمة في مشوار حياتهم كما سيشعرون بقوة العاطفة تسيطر على حياتهم ومن تعرضت حياته الزوجية لانتكاسة اعتقد آن الأوان لتجديد وإعادة هذه العلاقة إلى وضع أفضل كما ستتحسن إيراداتهم المالية بشكل ملحوظ والكثير سيحصل على فرص عمل ممتازة).

عمل جديد

ويقول البكري لمواليد برج العذراء (23-8-إلى 23-9)( في هذه السنة وخصوصا منذُ بدايتها وحتى المنتصف تكون في وضع مختلف عن النصف الثاني فأغلب الأحوال في المنتصف الأول تسير نحو تتويج أصحاب هذا البرج في الاستقرار في عمل جديد أو الانتقال إلى وظيفة جديدة أو الانتقال إلى سكن أخر كأن نشتري عقار أو نبدأ ببناء أو استبدال هذا العقار نحتاج أن ننهي مسائل معلقة البعض سيعود إلى مكان قد غادره في الماضي لدينا فرصة طيبة لإعادة علاقتنا مع الأهل والعائلة حيث ستقف العائلة معنا بشكل جيد مما يشجعنا على تغير مواقف كنا قد اتخذناها في وقت سابق كما سننهي الكثير من العوارض التي رافقتنا في الماضي القريب لكن النصف الثاني الوقت الذي يلزمنا بتغير الكثير من التكتيكات والمخطط فما كان يأتي بسهولة أصبح الآن يحتاج إلى جهد اكبر ومثابرة وتكرار المحاولات كما إننا سنصاب بإحباط وخصوصا في شهر آب لذا علينا أن نكون صبورين فقد نتعرض لمحاولة سرقة أو خسارة كبيرة لذا علينا أن نكون أكثر حذرا،في هذا النصف إذا لم يعد الحظ يرافقنا في مسعانا هنا علينا إتباع نظام الخطوة خطوة حتى نكون بعيدين عن المشاكل التي قد تؤذي حياتنا وسنراقب الانفراج الذي يأتي في آخر الشهر من السنة حيث ستبدأ أحوالنا بالتغير ايجابيا). وعن مواليد برج الميزان (24-9-إلى 23-10) يشير البكري الى ان(هذه السنة تمثل لهم التغيير والانتقال من مكان لآخر أو من عمل إلى عمل جديد كما ستزداد سفرياتهم وتنقلاتهم كما أن الكثير سيجد أن عمله يتطلب منه القيام بسفر داخلي وخارجي أو أن يتجول للعمل في مجال الإعلان أو الدعاية أو أن يبدأ بموضوع جديد كما أن مواليد هذا البرج من هم في نهاية الدراسة الابتدائية والثانوية يجد أن الحظ يدعمه في اجتياز هذه المرحلة بنجاح كما يستطيع الكثير العمل في قطاعات خدمية كما سنجد إننا موفقون في عقد لقاءات مهمة وسيضيف إلى رصيدنا الكثير من العلاقات الصداقة وسنتعاون مع الزملاء ،ولمن يرغب بتجربة حظه تجاريا عليه العمل في قطاع الاستيراد والتصدير فهو الأكثر حظا خلال هذه السنة يبدو أصحاب برج الميزان أكثر نشاطا وحماسا وأكثر حضورا في المحافل الاجتماعية والدراسية ينجحون في كسب المزيد من النجاح في مسيرتهم الحياتية مع ظهور فرص للارتباط عبر السفر) .

ويوضح البكري لمواليد برج العقرب (24-10-إلى 22-11) (تمثل هذه السنة بشكلها العام سنة تعزيز الجوانب الاقتصادية والمهنية مع تعزيز نفوذهم السلطوي على من حولهم ,أيضا تعزز مكاسبهم المالية والوظيفية والعلمية مع فتح منافذ أخرى لزيادة الأرباح شراء ممتلكات بيع ممتلكات حصول على هدايا إضافة ممتلك البيع والشراء في الجانب المالي ادخار الدخول في شراكات مالية هذه هي اغلب النواحي التي ستنشغل أصحاب هذا البرج كما سنواجه على الصعيد السلبي مواجهات وضغوطات وصعوبات وتعثر مع رؤساء العمل من جانب ومواجهات محتملة عاطفيا مع شهر شباط لذا عليكم توخي الكثير من الحذر .البعض قد تتأخر ترقية أو منصب جديد في الموعد الذي ينتظره كما يمكننا تغير أعمالنا من فترة إلى أخرى لذا علينا أن نكون أكثر صبرا وقد نفقد فرصة سفر في نهاية السنة . أما عاطفيا فقد نخسر علاقة عاطفية بسبب احد المقربين أو الأصحاب في الشهر الثامن آب لذا علينا الانتباه لذلك).

وعن مواليد برج القوس (23-11-إلى 22-12) يقول البكري(في هذه ألسنة سنشعر بتغيرات تعصف بنا في أكثر من جانب وغالباً على الصعيد الايجابي فنحن أمام أحوال تتغير بشكل سريع فالعمل قد يتغير إلى عمل جديد أو قد ننتقل إلى مكان خارجي للعيش فيه كما سنجد أننا في كل خطوة نخطوها سنجد العون والتوفيق فيها إلى درجة كبيرة كما سنجد أننا نستطيع تحقيق أماني كانت في فترات السابقة من الصعب الوصول لها ،هنا أود أن أؤكد إننا لسنا متساوين في حظوظنا فهناك سنوات سنشعر بحظ كبير جداً يصل إلى 90% والبعض إلى 80% أما السنوات التي يشكو مواليدها صعوبات وهم غير محظوظين نتيجة ولادتهم في أوقات معينة يشعرون بقوة الحظ تصل إلى 50 % وهم قلائل في هذه السنة علينا أن ندفع بكل طاقتنا لتحقيق أهدافنا والوقت يسمح بذلك وخصوصاً إننا سنشعر بقوة داخلية غريبة تحركنا باتجاهات مختلفة.عاطفيا الأجواء تبدو رائعة وملهمة وتأخذنا حيث الشعور بتقارب كبير مع الشريك العاطفي مع فرص كبيرة للارتباط العاطفي أما سلبيا علينا أن نكون أكثر حذرا عند التعاملات المالية).

مثابرة وكفاح

ويقول البكري لمواليد برج الجدي(23-12-إلى 20-1) (تعد هذه السنة صعبة لنا وخصوصاً على الصعيد الاجتماعي و المهني والصحي ،الآن نحن قطعنا شوطاً مهماً في الوصول إلى القمة التي نحن نكافح لها منذ فترة طويلة مررنا بسلسلة من التغيرات السلبية والايجابية التي رافقت مشوار ليس بالقصير من حياتنا ،علينا خلال هذه الفترة أن نستفيد من تجاربنا فلم يعد الحظ رفيق نعتمد عليه في هذه الفترة بل يجب العمل ومثابرة وكفاح قد نشعر بقوة خفية ترافقنا في اغلب مساعينا محاولة عرقلة ما ننوي القيام به مع بداية السنة وقد نرى إننا نعلق في المتاعب والإعاقات التي ترافقنا علينا أن لا نستسلم للإحباط وما قد يحاك من مؤامرات ضدنا قد نتوقف قليلاً في احد المحطات لكن بشكل عام عجلة تقدمنا تسير نحو المال السلطة العمل السفر ببطء الارتباط العاطفي يبدو ثقيلا وقد تتخلله الكثير من التأخير دراسيا علينا أن نستعد بشكل جيد وان نحافظ على طاقتنا النفسية مرتفعة رغم مزاج متذبذب علينا كسب ود الآخرين قد تكون هذه اغلب ظروفنا التي ترافقنا وسننجح بها إنشاء الله . وسنرى أن لكل شهر أحوال تختلف عن الشهر الذي يلبيه أما في نهاية السنة علينا أن نحاول أكثر من محاولة للقيام بسفر على الصعيد الخارجي).

ولمواليد برج الدلو(21-1-إلى 19-2) يقوضح البكري(على الرغم من انجازنا الكثير من الأشياء الايجابية والمهمة وخصوصا على صعيد العمل والوظيفة والمركز المهني حيث نجحنا في تعزيز هذه الناحية في حياتنا لهذه السنة أما الجانب الأكثر صعوبة هو فهم الآخرين لنا وصعوبة إيجاد الأرضية المشتركة معهم وخصوصا مع الزوج أو الزوجة أو الشريك المالي وقدر اختلافنا معهم في الكثير من الآراء كما تعثرت الكثير من الزيجات وحصل تنافر للبعض وطلاق للآخر وعدم استقرار نفسي كبير وصعوبة في إيجاد حلول هذه السنة تضعنا في الجانب الايجابي مع استقرار نفسي معنوي جيد ونرى أن الكثير ممن كانوا يقفون معترضين أمامنا سنجدهم مساندين أو على اقل تقدير لا يتسببون لنا بمشاكل أيضا سنجد إننا أصبحنا قريبين جدا من تحقيق أمنياتنا التي بدأنا نشعر بضرورة حصولنا عليها كما سنجد فينا الرغبة لعقد صداقة جديدة وقيامنا ببعض السفريات البعيدة والقريبة ولدينا وقت جيد للارتباط في إحدى الفترات خلال هذه السنة ،أما سلبيا فيبدو إننا بحاجة إلى تفهم وجهة نظر الشريك أو الحبيب كما إننا قد تعترضنا فترات عصيبة في الجانب العاطفي وخصوصا قد تنتهي بنا الأحداث إلى الانفصال فقد نخسر شراكة مالية بسبب سوء الإدارة ،لا تزال العراقيل في حياتنا حتى نجتاز ما يقارب ثلثي السنة وبعدها نشعر بالتغيير أللذي يصب لصالحنا عموما نحن علينا أن نتخذ الخطوات التي تنقلنا إلى واقع جديد ومهم ).ويشير البكري عن برج الحوت (21-2 إلى 20-3) (كانت السنة الماضية من السنوات الصعبة وغير المريحة وخصوصاً على الصعيد العمل والصحة والوضع النفسي حيث واجهتنا عوائق كثيرة حالت دون تحقيق الكثير من التقدم ولم نستطيع أن نصل إلى ما نريد بسهولة أما هذه السنة فهي تضع أمامنا الكثير من فرص العمل الكبيرة والمتنوعة والكثير منا أصبح بإمكانه الحصول على مناصب أعلى إداريا ومهنياً كما سيسعى الجميع لتعزيز سمعته في العمل كثيراً وبوسع الكثير انجاز الكثير من المتطلبات على أتم وجه لديكم الوقت لطرح مبادراتكم العملية كما سيلمع نجم الكثير منكم مهنياً ويبدو مركزكم الاجتماعي في تطور مستمر مع حصولكم على دعم مستمر من رؤسائكم في العمل أو مع من تعملون معهم لديكم وقت للتغير والاستمتاع.في هذه السنة تبدون أكثر حضورا في المحافل الرسمية ممثلين عن مؤسساتكم او الجهات الراعية والداعمة لكم أما عاطفيا فهي تبدو سنة ضعيفة وتزداد حظوظكم مع نهاية هذه السنة ويبدو أفقكم أكثر استقرار على الصعيد النفسي) . .

والله اعلم.