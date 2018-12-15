فلكيون يعلنون تنبؤاتهم لابراج 2019:

شدائد السنة الجديدة أخفّ وطأة من سابقتها

الا أنها تحمل أعمالاً إرهابية

بغداد – ندى شوكت

باقتراب عام 2018 الى نهايته، تكثر توقعات المنبؤن لابراج 2019 التي تتناقلها وسائل الاعلام او مواقع التواصل. وفي موضوعنا هذا سنقف عند بعضها ، اذ تشير خبيرة الأبراج ماغي فرح (ان العام الجديد سيكون عاما إيجابيا على جميع الأبراج ، وسيزيل الكثير من سلبيات عام 2018 خاصة في المجال المهني والعاطفي. وأن السنة الجديد سيظهر فيها تحسّنٌ كبير مع بداية الدورة الفلكية الجديدة 2019 التي ستستمرّ حتى عام 2025 وتبدأ المشوار نحو السلام الذي قد يبصر النور في شتاء 2019- 2020). مشيرة الى انه (بعد فترات متفاوتة من الحروب والصراعات في الدورة الفلكية الماضـــــــية الـــــــتي انتهت عام 2017 فسوف تشهد الابراج الكثير من المفاجآت الجيّدة والمركّبة. ستكون الشدائد هذه السنة الجديدة أخفّ وطأة من السنة الماضية، ولو أنها تحمل في طيّاتها أيضاً أعمالاً إرهابية وانهيارات سياسية واقتصادية، منذ بدايتها).موضحة (ستكون سنة 2019 سعيدة على جميع الأبراج خاصة الأبراج النارية مثل برج الأسد وبرج القوس وبرج الحمل على الصعيد المالي والمهني ، بينما ستكون سنة عاطفية خالصة للأبراج المائية خاصة برج السرطان والعقرب والحوت ، وتشهد الأبراج الترابية مثل برج الثور والعذراء والجدي نجاحا على الصعيد الاجتماعي والعائلي ، بينما ستكون الأبراج الهوائية مثل الجوزاء والميزان والدلو على موعد مع السفر وبدايات جديدة في حياتهم هذا العام).

ونشرت خبيرة الفلك كارمن شمّاس توقّعاتها للأبراج للعام 2019 المقبل، معلنة (أن الأبراج الأقلّ حظًّا هي برج الجدي) مؤكّدةً (أن كوكب زحل، المسؤول عن المصاعب والسّيئات، موجود فى برج الجدي وبالتحديد عند مواليد كانون الأول)، وبحسب ما قالت(سيواجه أصحاب هذا البرج قلة تقدير ويشعرون بالإنزعاج الدّائم).

مضيفة (أمّا الأبراج الأكثر حظًّا، فهم كُثر)، إذ أشارت إلى (أن 2019 هي سنة برج العقرب، لأنّه برج مائي ولأن المشتري يساعده). وأضافت (أن برجي السرطان والحوت أيضًا تنتظرهما سنة حلوة).وبالنّسبة إلى برجي الثور والعذراء وهما برجان ترابيان، دعت شماس الى (أن يستفيدا من آخر أيّام الـ2018 وليقضوا حوائجهم لأنّ عام 2019 سيكون من حظّ الأبراج الـ3 المذكورة).وأكّدت شمّاس (أن عام 2019 سيكون بمساعدة كوكب المشتري من أفضل السنين بالنسبة لبرج الميزان بشكل عام كما سيكون هذا العام واعد بالنسبة لبرج الدلو.أمّا برج الحمل فيكون على موعد مع الأحداث الإيجابية على الصّعيد الأسري والعاطفي) وأنهت كلامها (بأن 2019 سيكون العام المثالي للجوزاء إذ يجد الأعزب نصفه الثاني وتشهد حياته إستقراراً كبيراً في علاقة جديدة ستدخل حياته العاطفية).

تغييرات جذرية

اما توقعات الفلكي ميشال حايك لابراج 2019 فيقول عنها (اجمالا سنة جميلة للحمل و سيكون التقدم رائع سيسجل بحظك هذه السنة دخول كوكب بلوتون في برج العقرب عمليا لن يأثر هذا على برج الحمل سلبيا لكن سيتسبب في بعض الهواجس و التخوفات في شهر كانون الاول تحديدا و سيكون هذا مرافق لبعض التغييرات الجذرية في اوضاعكم او في شخصيتكم و تفكيركم. لا تحاول عزيزي الحمل السباحة عكس التيار ، تقبل الأمور كما تأتيك و دع التغيير يسحبك للاحسن فالحياة هكذا) .

وعن برج الثور يقول حايك في تصريح (2019 هي سنة ايجابية جدا في الاجمال لمولود برج الثورفيما عدا رغبة ستلازمك في تضخيم الامور و يجب عليك التحكم فيها اذا اردت الاحتفاظ بسعادتك وصفاء الجو حولك..تمتع بشهري كانون الثاني و ايلول 2019 لان حظك سيكون رائع بالحب و بالمشاريع الشخصية و المهنية فلا تضيع فرصك فيها). مضيفا (هذه السنة للجوزاء هي سنة التناقضات، بالنسبة لك فستكون فترات التقدم متبوعة بفترات تراجع مباشرة و ستحس ببعض الاشياء تعيق طريقك في التقدم خصوصا في شهر ايار 2019 . يجب عليك عزيزي الجوزاء استغلال فترات التقدم لتمضي في تصفية مشاكلك و عمل مشاريعك و استغل النصف الاول من السنة خصوصا شهري شباط واذارلان حظك فيهما كبير جدا و استغل السنة بشكل عام في التفكير في احلامك المستقبلية لان الفلك يبشرك بنهاية سنة رائعة ).

فيما تتوقع الفلكية كارمن شماس ان (2019 هو عام العذراء من دون منازع. الحظ سيكون حليفه في كل شيء سواء على الصعيد المهني أو المادي أو العاطفي أو العائلي وبالتالي كل هذه الإيجابية ستجعل العذراء يختبر مرحلة من السعادة.الحالة العقلية والجسدية للعذراء ستكون بأفضل مراحلها وبما انه من المتوقع ان يخرج البرج هذا من حالته التي كان يعيشها خلال الفترة الماضية بحكم ان العام 2018 كان سيئاً عليه فإن ما ينتظره هو تعويض عن المعاناة الكبيرة).وتضيف (الجدي سيشهد عام من التغييرات الجذرية والتي ستبدل شخصيته. هذه التغييرات ستدخل السعادة الى حياته لانه سيتمكن من رؤية العالم من منظور جديد أقل جدية وأكثر مرحاً.سيشعر البرج هذا بالراحة المطلقة مع نفسه ومع مهاراته وسيصل الى ذروة النجاحات المهنية. الحياة العاطفية تحتاج الى بعض التركيز ولكنها ستجلب للجدي راحة البال. سيكون هناك بعض العقبات ولكنها لن تكون مؤثرة. الجدي خلال العام الجديد سيتمكن من تكوين علاقات متينة ستجعله يشعر بالإلهام). موضحة ان (العام الجديد يحمل الكثير من الإيجابية للعقرب وسيكون هناك الكثير من الطاقة. سيختبر مشاعر جديدة وهي الإنتعاش والراحة واللطافة. وكل محيط العقرب سيلاحظ هذه الطاقة الإيجابية المرحة الخاصة به. في المقابل سيكون هناك بعض العقبات ولكن هذه العقبات ستجعل العقرب يشعر بأنه أقوى وذلك لانه سيتعامل معها كما يجب. فرصتان كبيرتان ستبرزان خلال العام الجديد واحدة منهما تتعلق بالسفر خارج البلاد وهذه الرحلة ستعود بالكثير من الفائدة على العقرب. الفرصة الثانية هي الحب والذي سيبرز خلال فصل الخريف).

وقالت شماس لمواليد برج الجوزاء(العام الجديد سيكون مصدر القوة للجوزاء. كل المشاعر السيئة والطاقة السلبية سيتم تركها في العام 2018 . العام الجديد هو عام البدايات الجديدة. كل المشاكل التي كان يعاني منها ستجد طريقها الى الحل وحتى ان بعض المشاكل ستحل نفسها بنفسها. سيكون هناك بعض المطبات في الحياة الشخصية ولكن على الجوزاء الا يسمح لها بان تؤثر عليه.

السعادة بإنتظار الجوزاء وسيكون هناك الكثير من الحظ الجيد خلال العام. كل ما عليه فعله هو التعامل مع المشاكل حين تفرض نفسها بعقلانية وعدم السماح لها بجره الى أسفل.العام الجديد عام الطاقة والسعادة).

واشارت خبيرة الابراج المصرية الحاصلة على دكتوراه فى علم الفلك عبير فؤاد الى ان (مواليد برج السرطان لديهم حظ وافر هذا العام، نظرا لوجود كوكب المشترى وهو كوكب الحظ في برجهم منذ العام الماضي ويبقى حتى 16 تموز وبعدها سيكون لديهم حظ في المال، ولكن معاكسة المريخ وفينوس وبلوتو لبرجهم قد يتسبب في بعض الخلافات مع شريك الحياة ومع الأهل والأقارب وعليهم أن يقاوموا ميلهم للتعامل بقسوة ومحاولة التعامل بالمرونة في الناحية العاطفية والعائلية ومــــــــن الأفضل التأنى في الـــــــقرارات حتى 25 تموز).

وتوقعت فؤاد في تصريح (إن مواليد برج الأسد يحالفهم الحظ خلال العام 2019 بعد أن عانوا حظا سيئًا، خلال العام الجاري، وكثير منهم عانى متاعب صحية، ولكن المريخ من آخر كانون الاول وبالتحديد من 7 منه وحتى آخر شهر تموز سيبقى في برجهم ويساعدهم على التواصل والتفاؤل ويعطيهم القدرة على الإقناع). وعن برج (الميزان) نوهت فؤاد (أن مواليد هذا البرج يزدادون إصرارا على تحقيق أحلامهم، وهو ما يعرضهم للدخول في صدامات مع العديد من الأشخاص في حياتهم)، ووجهت إليهم النصيحة (بأن يتنازلوا قليلا ويتقبلوا التغيير)، قائلة(لديهم انفراج في أول اب). وتقول فؤاد لمواليد برج الحمل (عام 2019 يمثل عام التمرد لمواليد برج “الحمل” ووجود كوكب أورانوس في برجهم يعطيهم القدرة على الابتكار، لكن نظرًا لوجود كوكب المريخ أيضا في برجهم يجعلهم متوترين ومتعصبين جدا ويمكن أن تكون لديهم مشاكل في الشراكة أي مع شركاء حياتهم، ونصيحتي أن يكونوا أكثر هدوءا، وأبشرهم بانفراج مع بداية شهر اب المقبل). وعن توقعاتها لمواليد برج الثور قالت (سيكون 2019 عام اجتهاد ونصيحتي لهم أن يجتهدوا في الستة أشهر الأولى من العام، لأن لديهم حظا في هذه الأشهر، بعد ذلك ستكون لديهم عقبات في الشراكة والعمل).وعن رجل برج الثور قالت (إن رجل الثور فنان، يحب نعومة المرأة ورقة الصوت والعطور الجميلة)، وأوضحت فؤاد أن (هذا الرجل مولود على محور الجنس ويقدسه ).

أسلوب آخر

اما توقعات الفلكية ماغي فرح لبرج القوس في السنة الجديدة فتقول عنها (تعيد النظر ببعض القرارات، وقد تتخذ مبادرة مهمة بالعودة الى دراسة أو البدء بعمل جديد، أو باعتماد أسلوب آخر في حياتك. إن بعض مواليد القوس يفكرون بتعديل وتغيير في شكلهم وهندامهم وحتى في طريقة لبسهم، وهذا أمر ضروري هذه السنة، لأن المظهر يؤثر جدًا على مسارك كما على علاقاتك وحضورك في شتى المجالات. عاطفيًا، تتمتع بسحر منقطع النظير وتجد نفسك محاطًا بالمعجبين والأحباء الذين يطلبون ودك ويعبرون لك عن اهتمامهم أو عن حبهم، إلا أنك تبدو متمهلًا أكثر من السابق وحريصًا على حسن الخيار، فتعرف سنة مليئة بالمتغيرات قد يتخلى بعض مواليد القوس عن علاقة قديمة ويعيدون حساباتهم، كما يبدلون طريقة تصرفاتهم مع الطرف الآخر، وقد يختبر بعضهم صدق المشاعر ويصبح أكثر تطرفًا مع الحبيب. في هذا العام تتخذ، عزيزي القوس، قرارات طالما أجلتها، وتقدم نحو أهدافك، إذا مررت بفترة من المشاكل والمعوقات، ولا شك أن هذه السنة تحمل قصة حب مميزة لمعظم مواليد القوس، حتى وإن مروا بفترة من الإرباك والحيرة.وس?ختبر ف?ه البرج ?ذا مستو?ات عال?ة من الثقة بالنفس ومن السعادة في المقابل س?كون هناك بعض التقلبات ولكن طالما ?ركز على الجانب الإ?جابي و?منع نفسه من الغرق في السلب?ة فالعام س?مر بسلاسة وهدوء وسعادة).

ولمواليد الدلو تقول فرح (يمكن القول إنك قد تمرّ في فترة تحضيرية على الصعيدين المهني والمادي. تتغيّر خلالها اتجاهات وميول، وتعرّضك لبعض التجارب، كما تفضح أسراراً ربما كتمتها، فأنت مقبل على تغييرات مهمّة في حياتك المهنية هذه السنة. تضعك الظروف في مواجهة بعض التيارات، وتتدخّل بقوة لإنقاذ وضع مهنيّ أو سياسيّ أو تجاريّ أو فنيّ أو عائليّ … إذ إن المفاجآت قد تطاول كل نواحي حياتك للعبور إلى مرحلة جديدة.تُقبل على خيارات مهمّة في الربيع، إثر انقلابات في الأوضاع. تفاوض على عمل أو خيار، وتدافع عن حقوقك.والعام الجد?د س?حمل الهدوء والاستقرار للدلو ، س?بدأ مواليد البرج باستعادة الس?طرة على ح?اتهم بعد ان كانوا يشعرون لفترات طو?لة بأن الـــــفوضى علتهم ?فقدون الس?طرة عل?ها). وعن توقعات برج الحوت 2019 تقول فرح( تتوصل هذه السنة الى منعطف جديد من حياتك وتدرك أن مرحلة انتهت لكي تتوجه الى جديد، فكوكب ساتورن، الذي سكن برجك لسنتين تقريبًا، يستقر فيه هذا العام حتى شهر كانون الأول.

ساتورن هو كوكب المال بالنسبة إليك، وهو في برجك دليل على ألإزدهار والفرص المادية المتنوعة و في هذا العام تميل الى الاستقلالية والتحرر من بعض القيود، تبحث عن هويتك الشخصية والحقيقية، وتتوق نحو تأسيس شيء جديد). وتنصح الحوت(كن معتدلًا في كل ما قد تفعل واعتمد الوقاية في شؤونك الصحية والأمنية، تطويقًا لأي عائق قد يحصل وتتمتع هذه السنة بحدس ممتاز في كل ما يتعلق بالأعمال مع الخارج والأسفار والاستثمارات التي تعدك بأرباح ورواج منتشر، تستقطب الفرص بسرعة ويأتي حكمك على بعضها ممتازًا، فتدرك أهمية بعض العمليات المهنية والمالية وتسرع في إنجازها قبل فوات الأوان) مؤكدة(ثِق بقدراتك وكفاءتك، واغتنم الفرص التي قد تتوفر لك في هذه الفترة لمعالجة وضع عالق، أو تنظيم إدارة ودرس الملفات والفوز بانتخابات أو بامتحانات. قد تربح قضية قانونية وتحقق نجاحًا ماليًا، ويعود الفضل إلى إرادتك وعزمك ومثابرتك، فالسماء الفلكية، وإن كانت خالية من المعاكسات في ألأشهر الأولى من السنة، فلا بد لك من أن تقوم أنت بالجهود اللازمة لبلوغ الأهداف).