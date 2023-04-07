أمطار غزيرة بدءاً من غد وتحذيرات من سيول وطفح شوارع

فلكيون يتوقّعون غرّة عيد الفطر في 21 نيسان

بغداد – ندى شوكت

حذر متنبىء جوي من طفح الشوارع وتشكل السيول قرب المناطق المنخفضة والحدودية مع ايران ،بسبب موجة امطار غزيرة تجتاح عموم البلاد ابتداء من يوم غد الاحد ،وتكون ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (حالة جوية ربيعية ستتعرض لها كافة مدن البلاد خلال الاسبوع الجاري،سببها منخفض جوي عالي الفعالية في الطبقات العليا مع منخفض جوي سطحي يسببان فوارق حرارية ر?سية )، واضاف ان (بوادر الحالة تبدأ يوم غد الاحد وتكون ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء وتنتهي الخميس المقبل).

واشار الى ان (الحالة الجوية تتلخص بزخات امطار رعدية تتفاوت ما بين معتدلة الى غزيرة وتشتد احيانا تستوجب اخذ الاحتياطات من الان ، مصحوبة بنشاط بالرياح السطحية وتقلباتها مع اتربة مثارة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين،وان اكثر المناطق تاثرا بذلك هي مدن شرق البلاد)، مبينا ان (تقلبات بدرجات الحرارة،يكون ارتفاع يعفبه انخفاض بسبب الفوارق الحرارية الراسية العالية والرطوبة النوعية ، فمن المتوقع تشكل سحب استوائية ركامي عملاقة ذات امتداد راسي كبير في مناطق محدودة)، وتابع انه (بما ان الحالة ربيعية فلا يمكن تحديد مناطق الغزارة من الان بدقة الا عند اقتراب موعد وصول المنخفض المتوقع )، وحذر عطية من (طفح الشوارع والسيول في المناطق المنخفضة والحدودية مع ايران). بدوره ، قال المتنبىء علي الجابر الزيادي ان (الحالة الجوية ستكون استثنائية لم تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي). وفي تطور، نفت الهيئة العامة للانواد الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، تعرض البلاد لحالة جوية استثنائية، فيما أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، برصد زلزال قوته 6.0 درجات بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.وقال الفرع في بيان ان (مركز الزلزال وقع على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي ،ومركزه على عمق 94.3 كيلومترات). الى ذلك ، رجح مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال يوم 20 نيسان الجاري، وتوقعوا إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 من الشهر نفسه. وقال مدير المركز محمد عودة إن (دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال الخميس 20 نيسان، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا)، واشار الى انها (ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوربا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين)، مبينا ان (هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 نيسان، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس ، والقمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه توقع إعلان عيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان الجاري، اما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط، أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوماً وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 الشهر الجاري).