زواج جديد لهيفاء وهبي وشاكر يعود للفن في 2019

فلكيون: ترامب يصاب بمرض غريب ومحاولة إغتيال بوتين

بغداد – الزمان

يحرص الفلكيون على طرح تنبؤاتهم للاحداث التي تنتظر الدول خلال عام 2019 فضلا على طرح تنبؤاتهم للابراج.وقبل التعرف على بعضها نتوقف عند بابا فانغا، وهي امرأة عمياء من بلغاريا فعلى الرغم من وفاتها عام 1996 عن 85 عاما، ، فان تكهناتها لا تزال تثير الكثير من الجدل إلى يومنا هذا، خاصة أن كثيرا مما توقعته سابقا قد حدث بالفعل بعد سنوات عدة ، كتوقعها عام 1989 تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي من طائرتين. كما سبق أن توقعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتشير تنبؤات فانغا لعام 2019 ( أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيكون هدفا لمحاولة اغتيال، في حين ستشهد أوروبا انهيارا اقتصاديا في العام المقبل)، وفق ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية. وكذلك صعود تنظيم داعش ضمن توقعاتها للعام 2019.كما قالت (إن الرئيس الأمريكي الذي سيحكم الولايات المتحدة في 2019 وهو دونالد ترامب حاليا، سيصاب بمرض غامض، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إصابته بسكتة دماغية).وتعتقد فانغا (أن كارثة تسونامي هائلة ستضرب آسيا على غرار كارثة عام 2004 التي ضربت السواحل الإندونيسية على وجه التحديد، وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص).

وتوقع الفلكي أبو علي الشيباني (استمرار الحرب العراقية في مُكافحة الإرهاب خلال عام 2019 واستمرار مُحاولة القضاء على تنظيم “داعش”، ووقوع الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ومُحاولات كبيرة للقَضاء عَلى كل أثر التنظيم).

واكدت الفلكية جمانة قبيسي (بأن لبنان سيكون جنة علي الأرض فى عام 2019 كما سوف يتحول هذا البلد إلي أهم المراكز السياحية المتواجدة فى الشرق الأوسط، إذ تري بأنه سوف يتمكن من تخطي كافة الأزمات الإقتصادية والظروف الغاية فى الصعوبة بالتحديد فى بداية أيام عام 2019 الجديد).مشيرة الى انه (لا خوف أبدا علي لبنان من تنظيم داعش فى هذا العام، إذ ستقوم الأجهزة الأمنية بإحباط الكثير من المخططات التى تستهدف إحداث الفتن فى الشارع اللبناني).كما أكدت قبيسي ( بأن تلوث المياه سيعود من جديد إلي الواجهة وهو ما سيؤدي إلي العمل علي حماية مياه الشواطئ والآبار من الكارثة البيئية المحتلمة، كما سيتم إطلاق الكثير من حملات التنظيف برعاية البلديات اللبنانية)، كما أضافت (عام 2019 سوف يشهد إرتفاعاً تدريـــــــجياً فى أسعار الذهب إلي أن يكــــون ارتــــفاعه كبــــيرة فى العام القــــادم أي فى ســــنة 2020).

وعن توقعاتها لسوريا 2019 قالت (بأنها سوف تستفيق علي حل سياسي فى عام 2019 والأحداث ستكون مفاجأة من الرئاسة الروسية)، كما أوضحت بأنه سوف القضاء بشكل نهائي علي التنظيم الداعشي فى سوريا وبالتحديد فى حلب، ولبنان له دور كبير فى عمليات الإعمار من جديد فى داخل سوريا).

أما فيما يخص عن توقعات قبيسي لمصر 2019 والسيسي فى سنة 2019، فقد أكدت (بأن القيادة المصرية ستكون فى موقف قوي ومتماسك مع الجيش والشعب المصري، وما تشهده جمهورية مصر العربية اليوم من ظروف وممرات غايةالصعوبة سوف تتمكن بأمر الله من إجتيازها فلا يخلو الأمر من المشــــاكل والمظاهـــــــــرات ولكن بشـــــــــكل عــــــــــام سيـــــــــــــكون الوضع جيد فى مـــــــصر في 2019).

واشارت ان (الرئيس دونالد ترامت إلي الإغتيالات ولكنه سوف يتمكن من أن ينجو منها بدون ان يصاب بأي أذي).

وتوقع الفلكي مايك فيغالي ( أن يؤثر قرار الرئيس الأمريكي الأخير بشأن اعتبار القددس عاصمة لإسرائيل على استقرار الأوضـــــــاع في المنطقة خلال 2019). فيما تتوقع الفلكية ليلى عبد اللطيف (أن تشتد حدة الصراعات والحروب بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيل خلال عام 2019 وتشير إلى (مدى تأثير هذه الحرب على البنية التحتية لدولة فلسطين مما ينعكس على موارد البلاد ويؤثر على مستوى المعيشة للمواطن الفلسطيني).

وتحذر عبد اللطيف (من الانعكاسات السلبية لصفقة القرن على حقوق المواطنين الفلسطنين وأحلامهم في العودة إلى وطنهم مجدداً وتنصح بـــــــضرورة الاتحاد بين صــــــــفوف الفلســـــــطينيون للحفـــــــاظ على وطنهم).

فيما توقع خبير الفلك إبراهيم حزبون (أن يتأثر الفلسطينيون كثيراً جراء تصاعد حدة الصرعات بين إسرائيل وفلسطين بعد قرار الرئيس الأمريكـــــــي الأخير) .

وتوقع الفلكي أحمد شاهين ( قيام المقاومة الشعبية بالإنتفاضة خاصة في مدينتي غزة والضفة وستساهم هذه الانتفاضة في بث الخوف فى صفوف قوات الإحتلال الإسرائيلي كما تدفع الحكومة الأمريكية إلى إعادة التفكير في القرار الخاص بإعتبار القدس عاصة لإسرائيل).

زواج وطلاق

وبعيدا عن الكوارث الطبيعية والاحداث السياسية نتعرف على بعض التنبؤات الخاصة بالفنانين فقد توقعت الفلكية جمانة قبيسي (ان 2019 من حظ الفنانة هيفاء وهبي) إذ أوضحت بانها (سوف تقدم على زواج وطلاق من جديد فى هذا العام وهناك مسلسل سوف تقوم بالمشاركة فيه هذا إلي جانب عودتها من جديد إلي الشاشة الكبيرة السينما)، إما عن توقعات قبيسي لنانسي عجرم فقد أكدت (ان هذه السنة ستكون سنة المفاجآت والنشاطات والنجاحات الفنية لها)، وعن توقعاتها لفضل شاكر فقد أكدت (بانه سوف يقوم بالعودة إلي الفن من جديد، فيما سيكون وائـــــل كفوري نجم 2019 ومن الممكن بان يكون محظ الأنظار، فيـــــــــما يحقق مراون خوري المزيد من النجاحات البـــــــاهرة علي كلا من الأصـــــــــعدة اللبنانية والعــــــــربية).