فلسفة الإبداع في منظور الحياة – محمد فاضل الخفاجي

يتطلب الإبداع مجموعة من المهارات التحليلية، وحل المشكلات، والتنظيم، لتقييم المشكلة وحلها. ان” التفكير الإبداعي هو عملية تؤدي إلى خلق أفكار جديدة أو أعمال فنية بعبارة أخرى ، الإبداع قدرة عقلية تمكن البشر من خلق شيء من لا شيء. لقد أحدث الإبداع ثورة في حياة الإنسان من نواحٍ عديدة ، كما أنه أثرى مجتمعاتنا بأعمال فنية وثقافية لا حصر لها. ومع ذلك ، هناك بعض النقاشات حول فلسفة الإبداع.

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نسمع كلمة “إبداع” هو الخيال. يشير الإبداع إلى العملية التي يتم من خلالها إنشاء شيء جديد في الواقع ، كلمة “Creativity” مشتقة من الكلمة اللاتينية “Creativity” والتي تعني “إبداع”. في الأساس ، يشير الإبداع إلى القدرة على صنع شيء جديد من لا شيء. على مر التاريخ ، كانت العديد من الأفكار مستوحاة من القوة الخلاقة للإنسانية.

لقد أفادت الاختراعات مثل المطبعة أو الحركات الاجتماعية مثل النسوية البشرية بطرق لا حصر لها. على الرغم من أن للإبداع إمكانات هائلة ، إلا أنه يمكن أيضًا إساءة استخدامه ويؤدي إلى منتجات وإيديولوجيات خطرة. بهذا المعنى ، يجب تفسير الإبداع بين الجوانب الإيجابية والسلبية. من ناحية ، الإبداع هو القدرة على إيجاد حلول للمشاكل من خلال خلق شيء جديد من لا شيء. من ناحية أخرى ، يمكن أن يرتبط الإبداع بالجنون – يمكن أن يؤدي بالناس إلى إنشاء أشياء ليس لها أي هدف على الإطلاق. على سبيل المثال ، طور بعض الناس قنابل باستخدام خيالهم ؛ لقد تسببت في الموت والدمار عبر الدول والأجيال. بهذا المعنى ، يحتاج الناس إلى توخي اليقظة عند الخروج بأفكار وأعمال فنية – نحتاج إلى معرفة كيفية تسخير قوتنا الإبداعية من أجل الخير دون عرقلة أنفسنا أخلاقياً أو عقلياً. – للقيام بذلك ، يتطلب التفكير الإبداعي الكثير للتعليم والتدريب. ان الأشخاص المبدعون لا ينحدرون من عائلات ثرية ؛ إنهم بحاجة إلى تعلم كيفية التفكير الإبداعي والإبداعي بأنفسهم. من خلال التفاني والعمل الجاد ، يمكن لأي شخص تعلم القدرات العقلية اللازمة ليكون مبدعًا. في الواقع ، هناك العديد من الدورات المخصصة لتدريس الإبداع في جميع أنواع الفنون والأفكار ؛ لقد أثرت هذه مجتمعاتنا بشكل هائل بمرور الوقت. استفاد العديد من الأشخاص المشهورين من الفصول والدورات السابقة المخصصة للتفكير الإبداعي عند تطوير أعمال فنية جديدة أو عمليات فكرية للتفكير الإبداعي. – بشكل عام ، للإبداع فوائد هائلة للبشرية. لقد حول الإبداع حياة الإنسان من نواحٍ عديدة – من الأعمال الفنية: مثل “الأدب أو الموسيقى إلى الاختراعات” التكنولوجية: ‘مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية كل جيل يخلق شيئًا جديدًا يثري البشرية بإمكانيات أكبر للتفاعل الاجتماعي والترفيه. ومع ذلك ، لا ينبغي إساءة استخدام الإبداع ؛ يجب أن تكمل نمونا الأخلاقي بدلاً من تقويضه. يمكن لأي شخص أن يتعلم كيف يكون مبدعاََ من خلال الفصول المخصصة وممارسة العمل ولكن فقط أولئك الذين يرغبون في استخدام هذه الموهبة العقلية لتحسين أنفسهم والمجتمع ككل”. انتهى