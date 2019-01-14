نهائيات آسيا: فيربيك يكشف سبب السقوط أمام الساموراي

فلسطين تبحث عن إنتصار تاريخي أمام الأردن

{ مدن – وكالات

انهى المنتخب الفلسطيني، تحضيراته للقاء الأردن، في أبو ظبي، المقرر اليوم الثلاثاء، في ختام جولات المجموعة الثانية. وكان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل للدور الـ 16 حيث يحتل صدارة المجموعة بـ6 نقاط، بينما يملك “الفدائي” نقطة واحدة، متذيلًا الترتيب، ويحتاج للفوز في المباراة المقبلة، من أجل الترشح ضمن أفضل 4 منتخبات، حاصلة على المركز الثالث، دون النظر للمجموعات الأخرى.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب فلسطين، إلى إعادة ترتيب أوراقه، خاصةً التنظيم الدفاعي، مع عودة محمد صالح، إلى جانب رجوع مصعب البطاط لمكانه الرئيسي، في مركز الظهير الأيمن. وربما يستمر الدفع بالمهاجم محمود وادي، إلى جانب تامر صيام، في ظل التحسن الملحوظ في المردود الهجومي للفدائي، أمام استراليا، رغــــــم الخسارة (3-0). ويسعى المنتخب الفلسطيني، لتحقيق أول انتصار في كأس آسيا، طوال تاريخه، خلال ثاني مشاركة له في البطولة، عندما يلتقي الأردن. كما أن الفوز – إن تحقق – سيغطي على الخسارة الثقيلة للفدائي أمام النشامى، في نسخة أستراليا الماضية (1-5) عندما سجلت فلسطين أول هدف لها، في البطولة القارية، عن طريق اللاعب جاكا حبيشة. وقد يمنح المدير الفني البلجيكي، فيتال بوركلمانز، الفرصة لبعض لاعبي الأردن البدلاء، للمشاركة في هذه المباراة، كي يريح العناصر الأساسية، لمباريات الأدوار الإقصائية، وهو ما سيصب حينها في صالح منتخب فلسطين.

صافرة مثيرة للجدل

عبرت اليابان إلى دور الـ 16 من كأس آسيا “الإمارات 2019 عقب فوزها المثير للجدل على عمان 1-0بسبب حكم أخطأ في تقدير ركلتي جزاء الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. ووقع الهدف الوحيد في المباراة جينكي هاراغوتشي من ركلة جزاء (28) بدا واضحاً في الإعادة أنها “غير صحيحة”، علاوة على حرمان العماني صلاح اليحيائي من ركلة جزاء واضحة بعد تدخل يوتو ناغاتومو على الكرة بيده داخل منطقة الجزاء (46) حالتان عكستا نقطة استفهام كبيرة حول تحكيم الماليزي محمد أميرول إزوان، كما أثارت الجدل مجدداً حول غياب تقنية الـ” VAR.

خسارة عمان

كشف الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان، سبب السقوط في فخ الهزيمة أمام اليابان مؤكدا في تصريحات صحفية، أن منتخب عمان قدم مستوى جيد أمام اليابان، خاصةً بالربع ساعة الأخيرة، مع تألق حارسه فايز الرشيدي، ولكن فريقه لم يحالفه الحظ في تحقيق الفوز. وأعرب مدرب منتخب عمان عن شعوره بالفخر بأداء لاعبيه القتالي داخل الملعب، مشيراً إلى أنهم قدموا كل ما لديهم وبذلوا مجهوداً كبيراً، مشدداُ على سعيهم لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام تركمانستان.

وأشار فيربيك إلى أنه ليس معتاداً للحديث عن التحكيم، وأن أداء الحكم كان جيداً، موضحاً أن منتخب عمان لم يستغل الفرص بالشكل المطلوب للخروج بنتيجة إيجابية، وأن قوة منتخب اليابان قادته للانتصار.

قطر تتزعم

قاد المهاجم الواعد المعز علي منتخب قطر لضمان التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا وتصدر المجموعة الخامسة بعد عرض هجومي كاسح ضـــــــد كوريا الشمـــــــــالية (6-0) اول امس الأحد.

وفي مدينة العين، هيمن على الـ”تسونامي” القطري القناص المعز الذي وقع أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في الدقائق 9 و11 و55 و60 وتكفل بوعلام خوخي (43) وعبد الكريم حسن (68) بإنهاء المهرجان التهديفي. وتصدر “العنابي” المجموعة الخامسة عن جدارة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن السعودية الوصيفة، وسيلتقيان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم صدارة المجموعة بشكل رسمي علماً بأنّ قطر تكفيها نقطة التعادل لتحسمها، أمّا لبنان فتحتل المركز الثالث فوق كوريا الشمالية المتذيلة كونها تكبدت أهدافاً أقل، وكلاهما برصيد خال من أية نقطة. جدير بالذكر أنّ المنتخب القطري بسداسيته حقق أثقل نتيجة حتى الآن وأصبح أول منتخب عربي يحقق أعرض نتيجة في كأس آسيا وهي ثالث أكبر نتيجة في تاريخ البطولة. كما أصبح المعز علي هداف البطولة الحالية (5 أهداف) متفوقاً على وصيفه الإيراني سردار أزمون (3 أهداف)، وهو خامس لاعب فقط في تاريخ البطولة الذي يوقع “سوبر هاتريك” في مباراة واحدة.

أوزبكستان تنضم لركب المتأهلين

ضمن المنتخب الأوزبكي، التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية، بصحبة اليابان، عقب فوزه على نظيره التركمنستاني (4-0) في ثاني جولات المجموعة السادسة. ف

على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب، سجل لأوزبكستان جافوخير سيديكوف في الدقيقة (17) وإلدور شومورودوف هدفين في الدقيقتين (24. 42) وجلال الدين ماشاريبوف في الدقيقة (40).

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب “الساموراي” الوصيف، فيما تذيلت تركمانستان الترتيب بدون نقاط بالتساوي مع عمان صاحبة المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الياباني، نظيره الأوزبكي يوم الخميس المقبل في آخر جولات المجموعة السادسة وهو اللقاء الذي سيحدد متصدر المجموعة.