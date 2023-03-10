فلتر على تيك توك يعيد الخلاف بشأن معايير الجمال عبر الشبكات الاجتماعية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُحدث‭ ‬فلتر‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭”‬،‭ ‬أحدث‭ ‬الصيحات‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬دهشة‭ ‬لدى‭ ‬المستخدمين‭ ‬إزاء‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬المؤثرات‭ ‬الخاصة‭ ‬المطورة‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬تجميل‭ ‬وجوههم،‭ ‬معيداً‭ ‬الجدل‭ ‬بشأن‭ ‬معايير‭ ‬الجمال‭ ‬التي‭ ‬تسوق‭ ‬لها‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وتظهر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الفيديوهات‭ ‬صدمة‭ ‬المستخدمين‭ ‬لدى‭ ‬رؤية‭ ‬الفلتر‭ ‬يتكيف‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬وجوههم،‭ ‬مع‭ ‬تكبير‭ ‬الشفتين‭ ‬ونفخ‭ ‬الخدين‭ ‬وماكياج‭ ‬شبيه‭ ‬بما‭ ‬تضعه‭ ‬عارضات‭ ‬الأزياء‭.‬

ويصاب‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬عندما‭ ‬ينظرون‭ ‬بعد‭ ‬استخدام‭ ‬الفلتر‭ ‬إلى‭ ‬وجههم‭ ‬الحقيقي‭ ‬بعد‭ ‬اختفاء‭ ‬مرآة‭ ‬التجميل‭ ‬عن‭ ‬الشاشة‭.‬

وتقول‭ ‬أستاذة‭ ‬العناية‭ ‬التمريضية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ “‬ميدل‭ ‬جورجيا‭ ‬ستايت‭” ‬الأميركية‭ ‬كيم‭ ‬جونسون‭ “‬هذه‭ ‬أحدث‭ ‬هجمة‭ ‬لأسطورة‭ ‬الجمال‭ ‬المثالي‭”.‬

وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬الخاصة‭ ‬يقود‭ ‬أشخاصاً‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ “‬حميات‭ ‬مفرطة‭ ‬بفعل‭ ‬مقارنة‭ ‬أنفسهم‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ونقص‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬لديهم‭”.‬

من‭ ‬أذني‭ ‬القطط‭ ‬إلى‭ ‬قصات‭ ‬الشعر‭ ‬مروراً‭ ‬بوجوه‭ ‬الكلاب،‭ ‬شاع‭ ‬استخدام‭ ‬فلاتر‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬سنابتشات‭ ‬وإنستغرام‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬وتطبيقات‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬النماذج‭ ‬بلغت‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الواقعية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬مؤثرات‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭” ‬تبقى‭ ‬موجودة‭ ‬حتى‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬اليد‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬مشوشة‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬وتتبع‭ ‬تحركات‭ ‬الوجه‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬تبرّجاً‭ ‬حقيقياً‭.‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬خبراء‭ ‬كثيرين‭ ‬يتساءلون‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفلتر‭ ‬يشكّل‭ ‬وثبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبحسب‭ ‬لوك‭ ‬هورد‭ ‬الذي‭ ‬أنشأ‭ ‬فلاتر‭ ‬للشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تتكون‭ ‬الفلاتر‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬أقنعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ “‬توضع‭” ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬عند‭ ‬التصوير‭ ‬بواسطة‭ ‬كاميرا‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭.‬

وأوضح‭ ‬هورد‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وتويتر‭ ‬أن‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭” ‬ومؤثرات‭ ‬حديثة‭ ‬أخرى،‭ ‬بينها‭ ‬فلتر‭ ‬يعطي‭ ‬البالغين‭ ‬وجوه‭ ‬مراهقين،‭ “‬تأخذ‭ ‬الصور‭ ‬وتعيد‭ ‬رسمها،‭ ‬كل‭ ‬جزيء‭ (‬بكسل‭) ‬على‭ ‬حدة‭ (‬مباشرة‭) ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬عبر‭ ‬العدسة‭”. ‬ويخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفلاتر‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ “‬التعلم‭ ‬الآلي‭” ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

حتى‭ ‬أنّ‭ ‬مراقبين‭ ‬آخرين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬برامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬أو‭ “‬دال‭-‬إي‭” ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬قصائد‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬رمز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬عند‭ ‬الطلب‭ ‬وبصورة‭ ‬فورية‭.‬

هذه‭ ‬المؤثرات‭ ‬الخاصة‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬عامين،‭ ‬لكن‭ ‬فلتر‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭” ‬الجديد‭ “‬معقد‭ ‬للغاية‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬مدير‭ ‬أبحاث‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬جن‭” ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬بيتر‭ ‬سومول‭.‬

لكن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬يتطلب‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭.‬

ويخضع‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬الصينية،‭ ‬لمتابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬بفعل‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭.‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعتُبرت‭ ‬المنصة‭ ‬تهديداً‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬كثيرين‭ ‬يتهمون‭ ‬التطبيق‭ ‬بنقل‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المستخدمين‭ ‬لبكين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الشركة‭.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والتقنيات‭ ‬بجامعة‭ ‬فلوريدا‭ ‬أندرو‭ ‬سيليباك‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬ميتا‭ ‬الأميركية‭ “‬قادرة‭ ‬تماماً‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬وإنستغرام‭”.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ “‬فكرت‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬في‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد‭ ‬والجميل‭ ‬كلياً‭”.‬

وأظهر‭ ‬التطبيق‭ ‬تكتماً‭ ‬شديداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬رافضاً‭ ‬إعطاء‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬تشغيل‭ ‬الفلتر‭.‬

واكتفى‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬بتشجيع‭ ‬مستخدميها‭ ‬على‭ “‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬طبيعتهم‭” ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ “‬التعبير‭ ‬الشخصي‭ ‬والإبداع‭”.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ “‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬ومجتمعنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬مساحة‭ ‬إيجابية‭ ‬وداعمة‭ ‬للجميع‭”.‬

‭- ‬استخدامات‭ ‬جدلية‭ -‬

يسترعي‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭” ‬الانتباه‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لكونه‭ ‬يُنتج‭ ‬فيديوهات‭ ‬قابلة‭ ‬للتكييف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬خطر‭ “‬التزييف‭ ‬العميق‭” (‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬ديب‭ ‬فايك‭” – “‬deepfake‭”).‬

ويشير‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬توليف‭ ‬مضللة‭ (‬بالصورة‭ ‬أو‭ ‬الفيديو‭ ‬أو‭ ‬الصوت‭) ‬تعطي‭ ‬انطباعاً‭ ‬بأن‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬أو‭ ‬فعل‭ ‬أشياء‭ ‬لم‭ ‬يقلها‭ ‬أو‭ ‬يفعلها‭ ‬في‭ ‬الواقع‭.‬

هذه‭ ‬الفلترات‭ ‬الحديثة‭ “‬ليست‭ ‬بالضرورة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتقنية‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولكنها‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬فقط‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيتر‭ ‬سومول‭.‬

ويستبعد‭ ‬أستاذ‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬سيوي‭ ‬ليو‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬منصات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم،‭ ‬وصولاً‭ ‬مجانياً‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬لخداع‭ ‬الجمهور‭.‬

ولكن‭ “‬مكمن‭ ‬الخطر‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يفهمون‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ويمكنهم‭ ‬استخدامها‭ ‬لأغراض‭ ‬ضارة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قوله‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين،‭ ‬يقتصر‭ ‬ضرر‭ ‬فلتر‭ ‬التجميل‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭.‬

وقالت‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬الأسترالية‭ ‬آبي‭ ‬تشاتفيلد‭ ‬إثر‭ ‬اختبارها‭ ‬فلتر‭ “‬بولد‭ ‬غلامور‭”‬،‭ “‬لو‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬بالغة،‭ ‬بصراحة،‭ ‬لكان‭ ‬دمّر‭ ‬لي‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬دماغي‭”.‬