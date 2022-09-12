فلاّح هندي قطع لسانه لتقديمه قرباناً لإلهة 

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬فلاّح‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حرجة‭ ‬الأحد‭ ‬بعدما‭ ‬قطع‭ ‬لسانه‭ ‬طوعاً‭ ‬لتقديمه‭ ‬قربانا‭ ‬لإلهة‭ ‬في‭ ‬معبد‭ ‬هندوسي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭.‬

واستخدم‭ ‬الرجل‭ ‬الأربعيني‭ ‬لقطع‭ ‬لسانه‭ ‬سكين‭ ‬جيب،‭ ‬وأثارت‭ ‬فعلته‭ ‬الذعر‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬حشود‭ ‬المتقاطرين‭ ‬إلى‭ ‬المعبد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ (‬شمال‭).‬

وقال‭ ‬المحقق‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أبهيلاش‭ ‬تيواري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الفلاح‭ ‬وزوجته‭ ‬أديا‭ ‬طقوساً‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ثم‭ ‬اخرج‭ ‬الرجل‭ ‬سكيناً‭ ‬وقطع‭ ‬لسانه‭ ‬ووضعه‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬المعبد‭. ‬واضاف‭ ‬تيواري‭ ‬أن‭ “‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬المعبد‭ ‬هرعوا‭ ‬اليه‭ ‬ونقلوه‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بمساعدة‭ ‬المصلين‭”. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬أوضحت‭ ‬للشرطة‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ “‬ضحى‭” ‬بلسانه‭ ‬لإرضاء‭ ‬إلهة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬إعطاء‭ ‬سبب‭ ‬لهذا‭ ‬الفعل‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الهند‭ ‬تشهد‭ ‬ممارسات‭ ‬تشويه‭ ‬للذات‭ ‬وحتى‭ ‬حالات‭ ‬تضحية‭ ‬بشرية،‭ ‬إذ‭ ‬يؤمن‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بمعتقدات‭ ‬خرافية‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يقدمون‭ ‬على‭ ‬أفعال‭ ‬غريبة‭ ‬لإرضاء‭ ‬الآلهة‭. ‬وأفيد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬واقعتين‭ ‬مماثلتين‭ ‬في‭ ‬ولايتين‭ ‬هنديتين،‭ ‬إذ‭ ‬قطع‭ ‬شابان‭ ‬عشرينيان‭ ‬لسانيهما‭ ‬لتقديمهما‭ ‬للآلهة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬،‭ ‬قطع‭ ‬كاهن‭ ‬هندوسي‭ ‬رأس‭ ‬فلاح‭ ‬وقدمه‭ ‬ذبيحة،‭ ‬زاعماً‭ ‬أن‭ ‬إلهاً‭ ‬أمره‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬المنام‭.‬