فلاح يوضح ما جرى مع وزير التجارة في سايلو كركوك

كركوك – الزمان

نفى فلاح من اهالي كركوك ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ، تعرضه للاساءة من قبل وزير التجارة اثير الغريري اثناء زيارته سايلو المحافظة . واطلعت (الزمان) على مقطع فيديو يوضح فيه الفلاح حقيقة ما جرى في سايلو المحافظة ، وقال في تصريح امس ان (الوزير زار سايلو المحافظة للاطلاع على اوضاع الفلاحين وتلبية مناشداتهم ،وكنت متواجد في هذا المكان لتسويق المحصول وطلب مني الحضور الى جانبه للاطلاع على المشكلة التي تواجهني في تسويق المحصول)، نافيا (ما تداولته مواقع التواصل بشأن تأويل الحادثة ،وتعرضه للاساءة من قبل الوزير، بل على العكس وجه بتسهيل الطلب الذي تقدمت به وحل المشكلة)، معربا عن (شكره للوزير على تلبية احتياجات فلاحي المحافظة والوقوف الى جانبهم لتذليل المشاكل التي يعانون منها). وكانت الوزارة قد اصدرت ، بياناً توضيحياً بشان مزاعم بعض المواقع صراخ الوزير على مواطن في سايلو محافظة كركوك. وقال البيان ان (بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اظهرت فديو مقطوع من كلام الوزير مع احد المسوقين في كركوك اثناء زيارته الى السايلو بمركبة اجرة لمتابعة احد الشكاوى بوجود زخم وتاخير في تسلم كميات الحنطة من الفلاحين)، واضاف ان (هدف الوزير من مناداة المسوق وسط ازدحام الفلاحين كان لحل مشكلته وليست الإساءة كما نقلها البعض والتي كانت مع وزارة الزراعة وليست مع التجارة وبحضور المحافظ لعرض المشكلة وحل الاشكال بنفس اللحظة)، واشار الى ان (تكرار تناول هذا المقطع بهذه الطريقة عبر التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام ما هو الا لتضليل الرأي العام عن حقيقة الموقف).