فلاح زكي يفتح لـ (الزمان) صندوقه الأسود

عبدالقادر الدليمي

المخرج السينمائي والتلفزيوني الفنان البارع فلاح زكي يفتح صندوفه الأسود لـ(الزمان) ويقول:

– أنجزت أكثر من أربعين نصًا تلفزيونيًا و عددًا كبيرا جدا من المسلسلات، بدأت عملي في إذاعة بغداد وكتبت ومثلت وأخرجت العديد من الأعمال الإذاعية ، وأنت يادكتور عبدالقادر الدليمي أخرجت لي مسلسلًا تمثيليًا للإذاعة،عندي أفكار ومشاريع كثيرة وكتاب باللغة الانكليزية .

{ من هو فلاح زكي ؟

– هو خريج معهد الفنون الجميلة ، قسم الإخراج السينمائي ، وهو خريج كلية الفنون الجميلة ، قسم الفنون السمعية والمرئية ، ًوحاصل على شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني وعددًا من الدورات منها (الـ بي بي سي) في الجامعة العربية بالجزائر، ودورة في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني في دائرة الاذاعة والتلفزيون ،وفلاح زكي الفنان البارع إنسان نشط للغاية نذكر ان أعماله التلفزيونية التي أخرجها للتلفزيون العراقي كثيرة جدًا منها:-

(المسافر) بطولة الفنان الكبير كاظم الساهر وآخرين من كبار الممثلين العراقين ، (السفير) قصة حياة الفنان الكبير الراحل ناظم الغزالي وقد جسد شخصيته الفنان الكبير سعدون جابر، (وينك يا جسر)، (بيتنا وبيوت أهلنا) ،(الحياة حلوة) ، (صور عربية)، (زواج ولكن)، (الملاذ آمن). ناهيك عن السهرات التلفزيونية الأخرى ،وللفترة من عام 1972 لغاية 1975 إشتغل كمخرج إذاعي في إذاعة بغداد وأخرج الكثير من البرامج الدرامية والعربية، وهنا وجهت له سؤالا :من المخرجين الذي أخرج لك حينما كنت طالبا في معهد الفنون الجميلة ؟، قال :نعم قدمت مسلسلا للأطفال وقمت أنت بإخراجه للإذاعة يا دكتور عبدالقادر الدليمي ، ولكنك نسيت شيئًا آخر ، ضحك فناننا وقال نعم ، مثلت في مسلسل (وادي الربيع) حينما أخرجت أنت هذا المسلسل الإذاعي عن الآبار الإرتوازية .

وقد شغل الفنان والانسان الطيب الأستاذ فلاح زكي عددًا من المناصب الإدارية في دائرة الاذاعة والتلفزيون 1989- 1990 أصبح معاونا لرئيس وحدة الإنتاج التلفزيوني ، كمسؤولاً عن الدراما العراقية وكان الراحل الأستاذ محمد يوسف الجنابي رئيسًا لهذه الوحدة والراحل داود القيسي مسؤولا على شوون المنوعات ، والفنان الكبير فلاح زكي من مواليد الخمسينات من القرن الماضي ،

ومن أعماله الفنية الكثيرة ندكر منها: (فيلم الطاووس ) وهو من إنتاج لبنانى- أمريكي – مشترك، وكذلك السلسلة الوثائقية الأمريكية( أمنا الأرض) وفيلم (الأرض) وهو فيلم قصير فاز بجائزة (بطرس بيرك) وعنوانه (الملائكة تبكي ) وكذلك تم تكريمه من قبل إلمركز العراقي في اتحاد الأدباء العرب عام 2014 عن فيلم (واشنطن 2012) وحصل على جائزة (السعفة الذهبية) عام 2020 في مدينة الدوحة بقطر ضمن مهرجان (الدرامين العرب ).

{ وهنا سألت ضيفنا العزيز عن المراكز التي تولاها في المحطات التلفزيونية الأجنبية ؟

– أجاب : مديرا لمكتب التلفزيون الألماني ZDF للأعوام 2004 -2005. خلال العدوان على العراق . كمًا توليت منصب مديرًا للقسم الإعلامي لمعهد Ndi في بغداد لسنتين ومديرًا لتلفزيون. MGM t حاليًا في أمريكا.

{ وهنا وجهت له سؤالا :وما هي مشاريعك الفنية المقبلة باللغة العربية؟

– أجاب فناننا الكبير :أحضر لبرنامج تلفزيوني جديد يحمل عنوان ( البعد الثالث) وهو من تقديم رؤى العبيدي يسلط الضوء على المتميزين من بلدي والمقيمين في أمريكا.

{ وماذا عن كتابك باللغة الإنكليزية؟

– أجابني: كتابي الذي يحمل عنوان (مثلث الموت) سأدفعه قريبًا للطبع .

وهنا شكرت الفنان المغترب والمثابر الأستاذ فلاح زكي على هذا اللقاء التلفوني الطيب معه، وأغلقت سماعة الهاتف بين برلين وأمريكا .