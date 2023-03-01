فك الحصار عن مياه العراق – محمد رشيد

يبدو هذا الصيف سيكون أكثر قساوة على العراق واهله بسبب شحة المياه غير المسبوقة لذا يتطلب حلول سريعة جدا بسرعة البرقيات للمواجهة الحتمية لهذا الخطر الذي سيواجه بحدود (40) مليون مواطن عراقي لذا اتمنى من مجلس الوزراء العمل على (اولا) تشكيل فريق حكومي للعمل الدبلوماسي مع دول المنبع لفك الحصار عن حصة مياه العراق والعراقيين .

(ثانيا) التوجه بشكل جاد وسريع لدعم المنظمات الثقافية التي لها خبرة في تنمية البيئة ومكافحة التصحر لتثقيف أغلب فئات المجتمع لمعالجة الهدر المستمر في استعمال المياه منها …

*الاقتصاد بالماء في غسل الأواني

والملابس والاستحمام وغيرها .

(ثالثا)اصدار قرارات وغرامات مالية عالية بحق كل فرد يرش الماء امام داره ويترك مضخة مياه بيته تعمل للصباح ويغسل سيارته في المكان غير المخصص ويسقي الزرع بغير طريقة الرش الاقتصادية و يهدر المياه دون فائدة