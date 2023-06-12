تقى تحوّل حلمها إلى ورشة متكاملة لتركيب الأطراف الصناعية

فكرة شابة موصلية تصبح مشروعاً طموحاً برعاية سعد البزاز

بغداد – ندى شوكت

احتفت أوساط شعبية وطبية ورسمية في نينوى الاحد بافتتاح مركز (خطوة) الذي كان فكرة تراود الموصلية تقى عبداللطيف في مكان صغير محدود الموارد قبل ان يصبح مشروعا متكاملا لدعم فاقدي الأطراف بدعم من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز. وكانت تقى البالغة من العمر 24 سنة ، اطلقت منتصف اذار الماضي وخلال حصاد (الشرقية) مناشدة لتطوير ورشتها (خطوة) لصنع الأطراف الصناعية والمساند التقويمية وتوزيعها بين المتعففين وتوفيرها للمتضررين من الحروب والالغام والمصابين بداء السكر،موضحة( تخرجت عام 2020 من قسم الأطراف الصناعية والمساند في الجامعة التقنية في الموصل ،ومنذ سنة ونصف توظفت في مركز لتأهيل المعاقين وخلال هذه المدة ساعدت اكثر من 40 شخصا بإنجاز اطراف صناعية لهم ، الا ان حلمي هو ان يكون لي مشروعي الخاص في هذا المجال الى جانب وظيفتي ،لأساعد اكبر عدد ممكن من الناس واوفر عليهم عناء السفر لمحافظات اخرى،ولكن كان ذلك صعباً لاني في هذا العمر الصغير ولا امتلك الدعم المالي ، فشاركت في مشروع (رائدات) الذي يدعم الشابات الرائدات في الموصل وتلقيت النصائح والتدريب ضمن المشروع ،كما تلقيت تشجيع برنامج تمكين النساء في نينوى ،ولكن بقي الحلم بدون تنفيذ حتى التقيت بتقني اطراف صناعية سابق وفر لي ورشته بأدواتها ،فبدأت اعمل فيها بجهدي منذ شهرين ،اشتغلت خلالها عشر حالات ، لكن يبقى حلمي ان يكون لي مكان أفتح فيه ورشتي والتوسع فيها مع ادخال تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد لصناعة الأطراف الصناعية ، فضلا على تدريب المستفيدين)،ليستجب لها البزاز قائلا(حلمك تحقق وسنقف معك ولن تكوني وحيدة) . وهكذا أصبحت فكرة الموصلية تقى مشروعا طموحا برعاية البزاز تم افتتاحه الاحد وسط فرحة تقى التي قالت في بث مباشر على حصاد (الشرقية ) ان (شعوري لا يوصف بافتتاح المركز لان عندي حلم كنت متأكدة انه لن يتحقق الا بعد سنوات طوال لكن بفضل الله تعالى ودعم أستاذ سعد والشرقية اصبح المركز حقيقة خلال اشهر ،محاطا بتشجيع المستفيدين منه).مؤكدة (اطمح ان اساعد كل الناس الذين يحتاجون الى مساعدتنا، وان اطور مركز خطوة ،انا والفريق المختص الذي يعمل معي وان يكبر المشروع وندخل فيه تقنيات جديدة ومتطورة تليق بالدعم الذي حصلنا عليه من البزاز ،وان نصنع الأطراف الصناعية بتقنيات تؤمن اطراف تحاكي الأطراف الطبيعية وان نتوسع في عدد المشمولين بخدمات مشروعنا الى ما حول الموصل).ليخاطبها البزاز قائلا(سيصلك دعم إضافي لتوسيع مشروعك الخيري اكبر واكبر)،ثم تجيب تقى قائلة (دائما أستاذ سعد يخجلني بكرمه ،ولا اعرف ماذا أقول،بيدك البيضاء اوصلتني الى هنا ،انا جدا ممتنة لك وكلمات الشكر تعجز عن التعبير).