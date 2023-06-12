فكرة‭ ‬شابة‭ ‬عراقية‭ ‬تصبح‭ ‬مشروعا‭ ‬طموحا‭ ‬برعاية‭ ‬سعد‭ ‬البزاز

تقى‭ ‬تحوّل‭ ‬حلمها‭ ‬إلى‭ ‬ورشة‭ ‬لتركيب‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

احتفت‭ ‬أوساط‭ ‬شعبية‭ ‬وطبية‭ ‬ورسمية‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬الاحد‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركز‭ (‬خطوة‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فكرة‭ ‬تراود‭ ‬الموصلية‭ ‬تقى‭ ‬عبداللطيف‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬صغير‭ ‬محدود‭ ‬الموارد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬مشروعا‭ ‬متكاملا‭ ‬لدعم‭ ‬فاقدي‭ ‬الأطراف‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭. ‬وكانت‭ ‬تقى‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬اطلقت‭ ‬منتصف‭ ‬اذار‭ ‬الماضي‭ ‬وخلال‭ ‬حصاد‭ (‬الشرقية‭) ‬مناشدة‭ ‬لتطوير‭ ‬ورشتها‭ (‬خطوة‭) ‬لصنع‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬والمساند‭ ‬التقويمية‭ ‬وتوزيعها‭ ‬بين‭ ‬المتعففين‭ ‬وتوفيرها‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والالغام‭ ‬والمصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكر،موضحة‭( ‬تخرجت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬والمساند‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،ومنذ‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬توظفت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لتأهيل‭ ‬المعاقين‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬ساعدت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬بإنجاز‭ ‬اطراف‭ ‬صناعية‭ ‬لهم‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حلمي‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لي‭ ‬مشروعي‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬وظيفتي‭ ‬،لأساعد‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬واوفر‭ ‬عليهم‭ ‬عناء‭ ‬السفر‭ ‬لمحافظات‭ ‬اخرى،ولكن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬صعباً‭ ‬لاني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬الصغير‭ ‬ولا‭ ‬امتلك‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬،‭ ‬فشاركت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ (‬رائدات‭) ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬الشابات‭ ‬الرائدات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وتلقيت‭ ‬النصائح‭ ‬والتدريب‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬،كما‭ ‬تلقيت‭ ‬تشجيع‭ ‬برنامج‭ ‬تمكين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬،ولكن‭ ‬بقي‭ ‬الحلم‭ ‬بدون‭ ‬تنفيذ‭ ‬حتى‭ ‬التقيت‭ ‬بتقني‭ ‬اطراف‭ ‬صناعية‭ ‬سابق‭ ‬وفر‭ ‬لي‭ ‬ورشته‭ ‬بأدواتها‭ ‬،فبدأت‭ ‬اعمل‭ ‬فيها‭ ‬بجهدي‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬،اشتغلت‭ ‬خلالها‭ ‬عشر‭ ‬حالات‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬حلمي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لي‭ ‬مكان‭ ‬أفتح‭ ‬فيه‭ ‬ورشتي‭ ‬والتوسع‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬ادخال‭ ‬تقنية‭ ‬الطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الابعاد‭ ‬لصناعة‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المستفيدين‭)‬،ليستجب‭ ‬لها‭ ‬البزاز‭ ‬قائلا‭(‬حلمك‭ ‬تحقق‭ ‬وسنقف‭ ‬معك‭ ‬ولن‭ ‬تكوني‭ ‬وحيدة‭) . ‬وهكذا‭ ‬أصبحت‭ ‬فكرة‭ ‬الموصلية‭ ‬تقى‭ ‬مشروعا‭ ‬طموحا‭ ‬برعاية‭ ‬البزاز‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬الاحد‭ ‬وسط‭ ‬فرحة‭ ‬تقى‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬حصاد‭ (‬الشرقية‭ ) ‬ان‭ (‬شعوري‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬بافتتاح‭ ‬المركز‭ ‬لان‭ ‬عندي‭ ‬حلم‭ ‬كنت‭ ‬متأكدة‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طوال‭ ‬لكن‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ودعم‭ ‬أستاذ‭ ‬سعد‭ ‬والشرقية‭ ‬اصبح‭ ‬المركز‭ ‬حقيقة‭ ‬خلال‭ ‬اشهر‭ ‬،محاطا‭ ‬بتشجيع‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه‭).‬مؤكدة‭ (‬اطمح‭ ‬ان‭ ‬اساعد‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬مساعدتنا،‭ ‬وان‭ ‬اطور‭ ‬مركز‭ ‬خطوة‭ ‬،انا‭ ‬والفريق‭ ‬المختص‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬معي‭ ‬وان‭ ‬يكبر‭ ‬المشروع‭ ‬وندخل‭ ‬فيه‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتطورة‭ ‬تليق‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬البزاز‭ ‬،وان‭ ‬نصنع‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬بتقنيات‭ ‬تؤمن‭ ‬اطراف‭ ‬تحاكي‭ ‬الأطراف‭ ‬الطبيعية‭ ‬وان‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المشمولين‭ ‬بخدمات‭ ‬مشروعنا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭).‬ليخاطبها‭ ‬البزاز‭ ‬قائلا‭(‬سيصلك‭ ‬دعم‭ ‬إضافي‭ ‬لتوسيع‭ ‬مشروعك‭ ‬الخيري‭ ‬اكبر‭ ‬واكبر‭)‬،ثم‭ ‬تجيب‭ ‬تقى‭ ‬قائلة‭ (‬دائما‭ ‬أستاذ‭ ‬سعد‭ ‬يخجلني‭ ‬بكرمه‭ ‬،ولا‭ ‬اعرف‭ ‬ماذا‭ ‬أقول،بيدك‭ ‬البيضاء‭ ‬اوصلتني‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬،انا‭ ‬جدا‭ ‬ممتنة‭ ‬لك‭ ‬وكلمات‭ ‬الشكر‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬التعبير‭).‬