فقدان أثر سبّاح محترف لدى عبوره بحر المانش

ليل‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬فقدان‭ ‬أثر‭ “‬سبّاح‭ ‬محترف‭” ‬كان‭ ‬يعبر‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬من‭ ‬إنكلترا‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬مساء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬ساعات‭ ‬واستُخدمت‭ ‬فيها‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غري‭ ‬نيه‭ ‬الساحلية‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬نهار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بلاغاً‭ ‬باختفاء‭ ‬السبّاح،‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬مروحيتين‭ ‬عسكريتين‭ ‬فرنسية‭ ‬وبلجيكية‭ ‬وزورقين‭ ‬تابعين‭ ‬للبحرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬وللدرك‭ ‬الفرنسي‭ ‬وقارب‭ ‬منقذين‭ ‬بحريين‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬المفقود‭.‬‮ ‬

لكنّها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬قررت‭ ‬كفّ‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ “‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬عناصر‭ ‬إضافية‭” ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬شملت‭ “‬كل‭ ‬القطاع‭ ‬المحتمل‭ ‬للاختفاء‭ ‬طوال‭ ‬ساعات‭”.‬

وأشارت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ “‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭” ‬على‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬هوية‭ ‬السبّاح‭ ‬وعمره‭ ‬لم‭ ‬يُعرفا‭ ‬بعد‭.‬

وذكّرت‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العبور‭ “‬الاحترافي‭” ‬مسموح‭ ‬به‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إنكلترا‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬وينبغي‭ ‬إلزامياً‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬بمرافقة‭ ‬قارب‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ “‬ميتيو‭ ‬فرانس‭” ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬مقاطعات‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬مصنّفة‭ “‬صفراء‭” ‬بسبب‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬عواصف‭ ‬رعدية‭ ‬فيها‭.‬