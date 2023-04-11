فعّاليات فنية إحتفاء بيوم اليتيم

الموصل -هدير الجبوري

احتفاء بيوم اليتيم أقيمت احتفالية في دار الدولة لرعاية الزهور بمدينة الموصل التابعة لمديرية العمل والشؤون الأجتماعية بمبادرة أنسانية من الاكاديمية وعازفة البيانو في معهد الفنون الجميلة للبنين في الموصل بان محمد شكيب وبمشاركة ناشطات وتم أطلاق تسمية (فرحة يتيم) على الأحتفالية التي كرست معاني المؤازرة والمساندة المعنوية لشاغلي هذه الدار من الفتيات وعددهن اثنان وعشرون فتاة من مختلف الاعمار وخصصت العديد من الفقرات للاحتفال بهن تضمنت

عزف بعض المقطوعات على آلة البيانو من قبل العازفة بان شكيب وأستكملت فقرات الحفل بفعاليات عديدة تم تدريب شاغلات الدار عليها وتوزيع الهدايا عليهن لأدخال البهجة على قلوبهم بيوم الاحتفال باليتيم.وحضر هذه النشاط مجموعة من مثقفي المدينة وفنانيها وقاموا بمشاركة اليتامى بالاغاني الحماسية ودعمهم معنويا..

وقدمت كل من مسؤولة الدار الباحثة الاجتماعية امل الموصلي ورئيسة قسم الرعاية والشؤون الاجتماعية في الموصل ميثاق طالب كل التسهيلات اللازمة لاقامة هذه الاحتفالية وفسح المجال لأضفاء الفرحة على نفوس اليتيمات ومشاركتهن هذا اليوم المميز.