320 سائحاً يرافقون معرضاً للكتاب العائم

فعّاليات رمضان بصراوي تحتفي بسفينة لوكوس هوب

البصرة – الزمان

تضيف البصرة فعاليات (رمضان بصراوي) على متن السفينة (لوكوس هوب) التي رست في مرسى الموانيء العراقية في 26 اذار الماضي للتواصل في رسوها ضيفة على العراقيين لمدة أسبوعين وعلى متنها اكبر معرض دولي عائم للكتاب اضافة الى 320 سائح يمثلون اكثر من 77 جنسية من مختلف ارجاء العالم ، وتتضمن الفعاليات المرافقة لرسو السفينة ، اقامة معرض للفن التشكيلي داخل السفينة ،واقامة جلسات تعريفية بتاريخ حضارة البصرة وتراثها الثقافي غير المادي والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به للوفود القادمة على متن السفينة فضلا عن اقامة بازار للأعمال اليدوية التي تبرز ثقافة الفلكلور العراقي البصري، مع إقامة كرنفال امام مرسى السفينة طيلة فترة رسوها في البصرة واظهار جمالية المدينة وحسن الاستقبال الذي يليق بالتاريخ العظيم للبصرة ومعرض للكتاب قامت بنصبه شركة المواني العراقية في مجمع القصور الحكومية ،فضلا على معرض جمعية المصورين العراقيين مع عرض مسرحيات للاطفال وفعاليات لاتحاد الادباء وقراءات شعرية ومشاركة لأوبرا البصرة ،مع افتتاح متنزه عائلي مجاني بمساحة 26 دونم في القصور الحكومية بتصاميم حديثة وبمساحات واسعة للالعاب الاطفال ليكون متنفسا للعوائل البصرية على هامش معرض الكتاب العائم….وتزامنا مع ذلك يفتتح متحف البصرة الحضاري خلال أيام شهر رمضان المبارك يوميا من الساعة السابعة مساءا وحتى الحادية عشر ليلا ، اما مواعيد زيارة السفينة وفقا لاعلام النائب الأول لمحافظ البصرة فهي من الساعة الثالثة مساء إلى الحادية عشر ليلا لدخول العوائل وطلبة الجامعات ، والفترة الصباحية لدخول السفينة هي من التاسعة والنصف لغاية الواحدة ظهرا لطلبة المدارس.

افتتاح معرض

وقال النائب الأول للمحافظ ، محمد طاهر التميمي ، خلال كلمة له في حفل افتتاح المعرض ، إن (احتفالنا بهذا المعرض يندرج ضمن رؤية الحكومة المحلية نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم )، مبينا ان (البصرة وهي تحتضن اليوم سفينة (لوكوس هوب) التي تحمل اكبر مكتبة عائمة في العالم ، احتضنت سابقا على ارضها كثير من المعارض الدولية ، واخرها فعاليات خليجي 25، لتثبت من جديد بحق انها وريثة الحضارات التي تعاقبت عليها منذ أقدم العصور لأنها خزانة العرب ، ودار العلم ، ومعدن المجتهدين ، وفينيسيا الشرق، ولؤلؤة الخليج).وأشاد نائب المحافظ بالجهود التي أسهمت في هذا اللقاء الحضاري في ركب سفينة الثقافة والامل التي حطت رحالها في بصرة الثقافة والادب والمحبة والسلام”.

وكان للمدير الإداري للسفينة ، وهو أسكتلندي الجنسية ، روني لابين كلمة ، ولربان السفينة ، وكذلك لمحافظ السفينة الذين اعربوا عن سرورهم وانبهارهم الى حجم الاستعدادات السريعة والجيدة التي قدمتها الحكومة المحلية ، وشركة الموانئ العراقية التي ابهرت طاقم السفينة من نواحي الحفاوة والتنظيم والرسو والاستقبال وبصورة جيدة”.فيما شهد الحفل القاء بعض البراعم الصغار لطلبة المدارس الحكومية الدولية كلمات متنوعة باللغة الإنكليزية.

يذكران سفينة ( لوغس هوب ) زارت 160 دولة ويبلغ ارتفاع السفينة يبلغ 9 طوابق وتحمل سواح من 70دولة منها البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية والصين واليابان والارجنتين ،وكانت تبحر منذ سنة 1970 وزارت اكثر من 136 دولة مطلة على البحر و الدخول لها مجاني واغلب الكتب هي باللغة الانكليزية وباسعار مناسبة.