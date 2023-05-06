فعاليات ملوّنة لمعهد الفنون الجميلة

النجف – سعدون الجابري

اشاد محافظ النجف ماجد الوائلي بفعاليات المهرجان الفني الثقافي السنوي الحادي عشر لمعهد الفنون الجميلة للبنين في المحافظة، والذي نظم تحت عنوان (بالفن نصنع الحياة). وأجرى الوائلي جولة في المعرض مطلعاً على الأعمال الفنية المشاركة ، في مختلف مجالات الرسم و الخط و النحت و الزخرفة و الديكور و الأزياء. مؤكداً (دعمه لهذه النشاطات التي تعكس الطاقات الإبداعية لأبناء المحافظة). وأوضح الوائلي في حديثه في حفل أفتتاح المهرجان إن (الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان لامست واقع المدينة، وبينت الإمكانيات الشبابية لإبناءنا الطلبة).كما شهدت الزيارة حضور بعض العروض المسرحية ، والاستماع الى مجموعة أناشيد لفرقة معهد الفنون و عرض سينمائي ، جرى في ختامها تكريم المحافظ لرعايته و دعمه للمهرجان.