فعاليات ملوّنة بمهرجان ربيع الأطفال السنوي

بغداد – الزمان

تحت شعار (أطفالنا … أزاهير ربيعنا) اقامت دار ثقافة الأطفال مهرجان ربيع الأطفال الثقافي السنوي وضم فعاليات عدة منها إفتتاح معارض عدة للرسم لمجموعة من الفنانين بضمنها معرض لفن الكاريكاتير للفنان حمودي عذاب وللأعمال اليدوية ضم نماذج من نتاجات طلاب مدارس محافظتي بغداد والمثنى ورسومات للأطفال من محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وورشة للرسم الحر بإشراف رسامي شعبة الرسوم المتحركة بالإضافة الى المعرض الدائم لمطبوعات وإصدارات الدار من مجلتي مجلتي وكتب السلسلة القصصية الإبداعية .

واستهل منهاج فعاليات المهرجان بعزف النشيد الوطني .واكد مدير عام دار ثقافة الأطفال علي عويد العبادي في كلمة له انه (ستكون لدينا فعاليات في بابل والأنبار وعدد آخر من المحافظات بالتنسيق مع المراكز الثقافية للطفل فيهاا الى جانب إقامة ندوتيين وبرامج متعددة بالتعاون مع اتحاد الادباء والكتاب في العراق) .واستعرض أهمية إقامة مهرجان ربيع الأطفال الثقافي السنوي الذي يمثل مساحة مهمة ومتميزة في مسيرة الدار بفعالياتها الثقافية والفنية الهادفة الى جانب تعزيزها لدورها كمؤسسة رائدة تُعنى بالطفولة وتعمل من أجلها .وأشار وفقا لصفحة الدار في (فيسبوك) الى أن (دار ثقافة الاطفال أبوابها مشرعة للتعاون مع الجميع لخدمة الطفولة). وقدم فنانو قسم الفنون الدرامية (أمير علي رضا وسارة حمود وشروق رشيد وقائد عباس وحيدر منير وكاظم عطية) على مسرح النوارس في الدار ، مسرحية (أين ظلي ) للكاتب والشاعر جليل خزعل واخراج الفنان قائد عباس وموسيقى والحان الفنان أمير علي رضا .تلتها قصيدة شعرية رائعة وجميلة لشاعر الطفولة جليل خزعل قدم فيها لمحات وصور شعرية عن جمالية الربيع ودلالاته معنى ومغزى وتجدداً . وتخلل منهاج الاحتفال عرض باليه جميل قدمته مجموعة من طالبات مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية .ثم صدح صوت الطالبة هيا سيف عبد الكريم بأغنية صديقنا الربيع من كلمات الشاعر والكاتب فاضل الكعبي والحان وتوزيع أمير علي رضا .

كما قدمت مجموعة من طلاب مدرسة 6 كانون الابتدائية مشهداً تمثيلياً حمل عنوان الأمانة ، أعقبتها فعالية أخرى تتغنى بالربيع (أهلاً بالربيع) قدمها طلاب مدرسة بدر البدور الابتدائية وفعالية أخرى (أهلاً بالزوار) لمدرسة البيت الثاني وثالثة باللغة بالللغة الانكليزية لطلاب مدرسة الدراية الابتدائية تحمل عنوان أريد أن أكـــــون .فضلا على فعالية الحساب الذهني لمجموعة من طلاب مدرسة تنمية الإبداع.