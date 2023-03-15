فعاليات ربيع الأطفال تتواصل في الفانوس السحري

بغداد – منيرة عاشور

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الاطفال السنوي في دورته لهذا العام الذي تقيمه دار ثقافة الاطفال تحت شعار ( اطفالنا … ازاهير ربيعنا ) اقام المركز الثقافي للطفل (الفانوس السحري) نشاطاً ثقافياً حافلاً بالفعاليات المتنوعة وبحضور عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة والشخصيات الثقافية والفنية وسفير الطفولة الفنان هاشم سلمان وفريق (وفاء وعطاء) ومنظمة فاطمة الموسوي لرعاية الاطفال الايتام .

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني وكلمة مدير عام الدارعلي عويد اكد فيها على استعداد الدار للتعاون مع جميع الجهات الداعمة للطفولة والوقوف بوجه الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في المجتمع التي اثرت بشكل سلبي ومباشر على الطفل العراقي وتسليط الضوء عليها وسط غياب الرقابة من قبل مقدمي الرعاية في كل الاماكن التي يتواجد فيها الطفل والتأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة حماية الطفل بكل الامكانات المتاحة.

تضمن منهاج الاحتفال عرض مسرحية (اين ظلي) قدمتها فرقة الدار المسرحية تأليف جليل خزعل واخراج قائد عباس تمثيل امير علي ، ساره حمود ، قائد عباس ، حيدر منير ، شروق رشيد ، كاظم عطية تلتها اغنية ( صديقنا الربيع) والتي تناغمت مع اجواء الربيع العذبة للطفلة هيا سيف عبدالكريم من مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية .

قدمت بعدها مدرسة البراق مسرحية غنائية باسم (اميرات المدرسة) وفقا لصفحة الدار في (فيسبوك)صدحت بالالحان الجميلة التي تناسقت مع اداء الطالبات وفرحة الاطفال ، وكان لعروض الخفة والالعاب السحرية التي قدمها الفنان هاشم سلمان النصيب الوافر من اهتمام الاطفال وتفاعلهم .

وفي ختام الحفل قدم عويد الهدايا الرمزية والتشجيعية للأطفال

الايتام وتلاميذ

المدارس الحاضرة والمقدمة من قبل شركة (زي مدرسي) الرائدة في مجال صناعة الملابس المدرسية .وتم على هامش الحفل افتتاح معرض للرسم الحر عبر فيه الاطفال عن مواهبهم وطاقاتهم الابداعية ومعارض رسم لعدد من الفنانين تناولت مواضيع فنية متنوعة ومعارض للاعمال اليدوية .

عدسة: علي الربيعي