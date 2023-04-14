فض نزاع عشائري في ذي قار يسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط

المحافظات – مراسلو (الزمان)

وصلت تعزيزات عسكرية الى قضاء الاصلاح التابع الى محافظة ذي قار ،لفض نزاع عشائري اسفر عن مقتل اربعة اشخاص بينهم ضابط في جهاز الامن الوطني . واكد مصدر في شرطة المحافظة لـ (الزمان) امس (ارتفاع عدد القتلى والمصابين في النزاع العشائري بقضاء الإصلاح الى 14 شخصا بين قتيل وجريح واضاف ان (عدد القتلى بلغ اربعة اشخاص من الطرفين بينهم ضابط برتبة رائد في جهاز الامن الوطني)، واشار الى (اصابة عشرة اشخاص بينهم منتسب في الشرطة أُصيب بطلق طائش ، في ما تم اعتقال 12 شخصا من المتسببين في اندلاع النزاع)، وتابع المصدر ان (سبعة افواج من القوات الأمنية وصلت القضاء لفض النزاع العشائري ،حيث تمركزت بين مناطق العشيرتين ،وانهت عملية اطلاق النار بين الطرفين). بدوره ، اصدر جهاز الامن الوطني، توضيحاً بشأن استهداف ضابطاً في الجهاز اثر نزاع في الناصرية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (استهداف وقتل الفقيد لم يكن بسبب صفته كضابط أمن، ولكن لكونه أبن أحد شيوخ طرفي النزاع وحدث الاستهداف عصرا عند عودته من الدوام الرسمي واثناء مروره في منطقة النزاع)، مؤكدا ان (الحادث قيد المتابعة والاجراءات القانونية). وفي بغداد ،نجحت مفارز الشرطة الاتحادية، من ضبط 250 مسكوكة نقدية أثارية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الفوج الثالث ضمن اللواء السابع في الشرطة الاتحادية وبالإشتراك مع قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ،تمكنت من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته 250 مسكوكة نقدية أثارية متنوعة في بغداد)، واشار الى (إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة). في غضون ذلك ،القت مفارز الاستخبارات العسكرية، القبض على 14 متهما في محافظات بغداد والانبار وكركوك ونينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ،تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات بغداد والانبار وكركوك ونينوى )، واضاف ان (العمليات اسفرت عن إلقاء القبض على احد الدواعش المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت و13 متهما بقضايا متنوعة في قضاء داقوق والقيارة والقائم والمحمودية، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها). واطاحت الشؤون الداخلية في محافظة صلاح الدين، القبض بمبتز اسرة يدعي انتسابه للاجهزة الامنية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الشوون الداخلية وباشراف مباشر من قبل مدير شؤون صلاح الدين ، نجحت في القاء القبض على مبتز).