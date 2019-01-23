فضيحة‭ ‬شبكات‭ ‬تبادل‭ ‬الزوجات‭ ‬تهز‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري

جدل حول الأذان الموحّد بعد قرار الوزير وتصريح فنانة.. وكلفته تبلغ خمسة ملايين جنيه
القاهرة-مصطفى عمارة
شهدت الاشهر الاخيرة تفشي ظاهرة خطيرة غريبة عن اخلاقيات الشعب المصرى حيث استقبلت الادارة العامة لمباحث الاداب 4 شبكات لتسهيل الدعارة وتبادل الزوجات . وقد اثبتت التحقيقات التى اجريت مع اعضاء تلك الشبكات وجود صفحات لشبكات تبادل الزوجات على صفحات الفيس بوك وصل عددها الى 120 صفحة.
و كشف عدد من اصحاب تلك الشبكات ان مايدفع الزوجات للانضمام اليها هو الشعور بالملل فى الحياة الزوجية الا ان الغالبية العظمى من الزوجات يكون دافعهن المال والاشباع الجنسى بسبب عجز الزوج وعلى الرغم من تقليل بعض الخبراء من خطورة تلك الظاهرة واعتبارها حالات فردية لاترقى للظاهرة ،الا انّ احصائية غير رسمية كشفت ان 20 الف شخص يمارسون تلك الظاهرة فى مناطق مختلفة وعلى راسها القاهرة والجيزة والقليوبية. حيث تقام حفلات لتبادل الزوجات وتصل اسعار الليلة الواحدة مابين 5000 جنيه و 20 الف جنيه حسب المناطق والطبقات التى تجرى تلك الحفلات. من جانبه قال جمال شحاته استاذ علم الاجتماع فى تصريحات خاصة لمراسل -الزمان ان تلك الظاهرة غريبة عن المجتمع المصري وهى تصدرمن اشخاص منحرفين جنسياً لايوجد لديهم نخوة او رجولة او دين. وارجع جمال شحاته انتشار تلك الظاهرة الى غياب التربية السليمة وعدم وجود قدوة بالمجتمع بجانب غياب المؤسسة الدينية والاعلامية وعدم وجود احكام رادعة. فيما ارجع خبراء القانون اسباب تفشى تلك الظاهرة الى عدم وجود عقوبة واضحة لتلك الجريمة مما يسهل على البعض الحصول على البراءة فى بعض منها .
وفى هذا الصدد قالت سهير عبدالمنعم استاذ المعاملة الجنائية بالمركز القومى للبحوث ان جريمة تبادل الزوجات ليس لها عقوبة واضحة ولكنها توضع تحت بند الزنا ، وبحسب قانون العقوبات يصل الحبس الى 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة . ، من ناحية اخرى ،عاد الجدل حول الاذان الموحد اثر قرار وزارة الاوقاف تطبيقه هذا العام
بعد فشل تجربة تطبيقه عام 2009 على يد وزير الاوقاف السابق حمدى زقزوق بسبب عيوب فنية، و اعاد وزير الاوقاف الحالي محمد مختار جمعة مشروع الاذان الموحد الى الاضواء بعد اعلانه ان هذا المشروع سوف يتم تطبيقه هذا العام تحقيقا للحداثة فى العمل ووقف الاجتهاد العشوائى لعمال المساجد وتلبية رغبات المواطنين فى عدم سماع اصوات مقززة، كما ان هذا المشروع يعد جزء من تطوير الخطاب الديني .
فيما اشار جابر طايع المتحدث الرسمي لوزارة الاوقاف الى ان بث الاذان الموحد سوف يبدأ فى 100 مسجد من مساجد القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك سوف يطبق فى باقى المحافظات وان تكلفة الاذان الموحد فى حالة نجاحه سوف تبلغ 5 ملايين من الجنيهات . فى السياق ذاته كشف مصدر بوزارة الاوقاف طلب عدم ذكر اسمه ان قرار الوزير باعادة تطبيق الاذان الموحد جاءت بعد ان تلقت الوزارة عدداً من الشكاوى منها تصريح الفنانة شيرين رضا ان صوت بعض المؤذنين يخلق هلعا للاطفال والاجانب .
من جانبه قال دعبدالحليم منصور عميد كليه الشريعة والقانون بجامعة الازهر انه لا اشكالية فى تطبيق الاذان الموحد لأنّ الفرض من الاذان اعلام اناس بموعد دخول الصلاة. فى المقابل انتقد يحيى اسماعيل جلوش الامين العام السابق لجبهه علماء الازهر تلك الفكرة والتى سبق ان فشل تطبيقها مما يعد اهدار لاموال الدولة ،فضلا انها سوف تؤدى لحرمان الكثير من المؤذنين من منزلة الاطول اعناقاً يوم القيامة ، بينما تحفظ د / احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر على تطبيق تلك الفكرة داعيا الى ضروره دراستها باستفاضة قبل تطبيقها واخذ راى هيئة كبار العلماء فيها .