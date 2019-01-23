فضيحة‭ ‬شبكات‭ ‬تبادل‭ ‬الزوجات‭ ‬تهز‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري

جدل‭ ‬حول‭ ‬الأذان‭ ‬الموحّد‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الوزير‭ ‬وتصريح‭ ‬فنانة‭.. ‬وكلفته‭ ‬تبلغ‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه

القاهرة‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬تفشي‭ ‬ظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬غريبة‭ ‬عن‭ ‬اخلاقيات‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬لمباحث‭ ‬الاداب‭ ‬4‭ ‬شبكات‭ ‬لتسهيل‭ ‬الدعارة‭ ‬وتبادل‭ ‬الزوجات‭ . ‬وقد‭ ‬اثبتت‭ ‬التحقيقات‭ ‬التى‭ ‬اجريت‭ ‬مع‭ ‬اعضاء‭ ‬تلك‭ ‬الشبكات‭ ‬وجود‭ ‬صفحات‭ ‬لشبكات‭ ‬تبادل‭ ‬الزوجات‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭ ‬وصل‭ ‬عددها‭ ‬الى‭ ‬120‭ ‬صفحة‭.‬

و‭ ‬كشف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الشبكات‭ ‬ان‭ ‬مايدفع‭ ‬الزوجات‭ ‬للانضمام‭ ‬اليها‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬بالملل‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الزوجات‭ ‬يكون‭ ‬دافعهن‭ ‬المال‭ ‬والاشباع‭ ‬الجنسى‭ ‬بسبب‭ ‬عجز‭ ‬الزوج‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬واعتبارها‭ ‬حالات‭ ‬فردية‭ ‬لاترقى‭ ‬للظاهرة‭ ‬،الا‭ ‬انّ‭ ‬احصائية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬كشفت‭ ‬ان‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬يمارسون‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬فى‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬القاهرة‭ ‬والجيزة‭ ‬والقليوبية‭. ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬حفلات‭ ‬لتبادل‭ ‬الزوجات‭ ‬وتصل‭ ‬اسعار‭ ‬الليلة‭ ‬الواحدة‭ ‬مابين‭ ‬5000‭ ‬جنيه‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬حسب‭ ‬المناطق‭ ‬والطبقات‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬تلك‭ ‬الحفلات‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬شحاته‭ ‬استاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬وهى‭ ‬تصدرمن‭ ‬اشخاص‭ ‬منحرفين‭ ‬جنسياً‭ ‬لايوجد‭ ‬لديهم‭ ‬نخوة‭ ‬او‭ ‬رجولة‭ ‬او‭ ‬دين‭. ‬وارجع‭ ‬جمال‭ ‬شحاته‭ ‬انتشار‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬التربية‭ ‬السليمة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬قدوة‭ ‬بالمجتمع‭ ‬بجانب‭ ‬غياب‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬والاعلامية‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬احكام‭ ‬رادعة‭. ‬فيما‭ ‬ارجع‭ ‬خبراء‭ ‬القانون‭ ‬اسباب‭ ‬تفشى‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقوبة‭ ‬واضحة‭ ‬لتلك‭ ‬الجريمة‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬البعض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البراءة‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬منها‭ .‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قالت‭ ‬سهير‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬استاذ‭ ‬المعاملة‭ ‬الجنائية‭ ‬بالمركز‭ ‬القومى‭ ‬للبحوث‭ ‬ان‭ ‬جريمة‭ ‬تبادل‭ ‬الزوجات‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬عقوبة‭ ‬واضحة‭ ‬ولكنها‭ ‬توضع‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬الزنا‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬يصل‭ ‬الحبس‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬شهور‭ ‬للزوج‭ ‬وسنتين‭ ‬للزوجة‭ . ‬،‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،عاد‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬اثر‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬تطبيقه‭ ‬هذا‭ ‬العام

بعد‭ ‬فشل‭ ‬تجربة‭ ‬تطبيقه‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬السابق‭ ‬حمدى‭ ‬زقزوق‭ ‬بسبب‭ ‬عيوب‭ ‬فنية،‭ ‬و‭ ‬اعاد‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬الحالي‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬مشروع‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬الى‭ ‬الاضواء‭ ‬بعد‭ ‬اعلانه‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحقيقا‭ ‬للحداثة‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬ووقف‭ ‬الاجتهاد‭ ‬العشوائى‭ ‬لعمال‭ ‬المساجد‭ ‬وتلبية‭ ‬رغبات‭ ‬المواطنين‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬اصوات‭ ‬مقززة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬اشار‭ ‬جابر‭ ‬طايع‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬بث‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬سوف‭ ‬يبدأ‭ ‬فى‭ ‬100‭ ‬مسجد‭ ‬من‭ ‬مساجد‭ ‬القاهرة‭ ‬الكبرى‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يطبق‭ ‬فى‭ ‬باقى‭ ‬المحافظات‭ ‬وان‭ ‬تكلفة‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬نجاحه‭ ‬سوف‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الجنيهات‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الوزير‭ ‬باعادة‭ ‬تطبيق‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬منها‭ ‬تصريح‭ ‬الفنانة‭ ‬شيرين‭ ‬رضا‭ ‬ان‭ ‬صوت‭ ‬بعض‭ ‬المؤذنين‭ ‬يخلق‭ ‬هلعا‭ ‬للاطفال‭ ‬والاجانب‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬دعبدالحليم‭ ‬منصور‭ ‬عميد‭ ‬كليه‭ ‬الشريعة‭ ‬والقانون‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬اشكالية‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬الاذان‭ ‬الموحد‭ ‬لأنّ‭ ‬الفرض‭ ‬من‭ ‬الاذان‭ ‬اعلام‭ ‬اناس‭ ‬بموعد‭ ‬دخول‭ ‬الصلاة‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬يحيى‭ ‬اسماعيل‭ ‬جلوش‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجبهه‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬تلك‭ ‬الفكرة‭ ‬والتى‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬فشل‭ ‬تطبيقها‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬اهدار‭ ‬لاموال‭ ‬الدولة‭ ‬،فضلا‭ ‬انها‭ ‬سوف‭ ‬تؤدى‭ ‬لحرمان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤذنين‭ ‬من‭ ‬منزلة‭ ‬الاطول‭ ‬اعناقاً‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬تحفظ‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬احمد‭ ‬كريمه‭ ‬استاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعه‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الفكرة‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬ضروره‭ ‬دراستها‭ ‬باستفاضة‭ ‬قبل‭ ‬تطبيقها‭ ‬واخذ‭ ‬راى‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬فيها‭ .‬