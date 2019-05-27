فضيحة‭ ‬تسريب‭ ‬بيانات‭ ‬واتصالات‭ ‬لدى‭ ‬انستغرام‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬أحد‭ ‬الباحثين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬إن‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬«إنستغرام»‭ ‬سرب‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفهم‭ ‬وعناوين‭ ‬بريدهم‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬«سي‭ ‬نت‭ ‬دوت‭ ‬كوم»‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬«ديفيد‭ ‬ستاير»‭ ‬خبير‭ ‬البيانات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬كود‭ ‬المصدر‭ ‬لحسابات‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬«إنستغرام»‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معلومات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تحميل‭ ‬الحساب‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬متصفح‭ ‬الإنترنت،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬«إنستغرام»‭ ‬بهذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستخدمين‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدم‭ ‬بل‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬«إنستغرام»،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬بالموقع‭ ‬يستخدم‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المستخدم‭.‬

وقال‭ ‬«ستاير»‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬تسرب‭ ‬معلومات‭ ‬آلاف‭ ‬المستخدمين‭ ‬وبينهم‭ ‬أفراد‭ ‬وشركات‭ ‬وعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬شهيرة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬معلومات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستخدم‭ ‬في‭ ‬«كود‭ ‬المصدر»‭ ‬يتيح‭ ‬للقراصنة‭ ‬سرقة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتجميعها‭ ‬فيما‭ ‬يشبه‭ ‬قائمة‭ ‬أرقام‭ ‬الهاتف‭. ‬من‭ ‬ناحيتها‭ ‬قالت‭ ‬«ستيفاني‭ ‬أوتواي»‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬«‭ ‬إنستغرام‭ ‬«،‭ ‬إن‭ ‬«معلومات‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ليست‭ ‬معلومات‭ ‬سرية،‭ ‬لكن‭ ‬معلومات‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بأي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬إنستغرام‭ ‬يمكن‭ ‬عرضها‭ ‬إذا‭ ‬اختار‭ ‬المستخدم‭ ‬تغيير‭ ‬حسابه‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬تجاري»‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وذكر‭ ‬«ستاير»‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬وجود‭ ‬أرقام‭ ‬الهواتف‭ ‬وعناوين‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬كود‭ ‬مصدر‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬الأرشيف‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬إنستغرام،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬الشركة‭ ‬بهذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬علاج‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬