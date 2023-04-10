«فضة» مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت

الكويت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصبحت‭ “‬فضة‭” ‬مذيعة‭ ‬افتراضية‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬الالكترونية‭ ‬ضمن‭ ‬مرحلة‭ ‬اختبارية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬جديد،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬القيمون‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

ظهرت‭ “‬فضّة‭” ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬صحيفة‭ “‬كويت‭ ‬نيوز‭” ‬الالكترونية،‭ ‬إحدى‭ ‬الأّذرع‭ ‬الإعلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لصحيفة‭ “‬كويت‭ ‬تايمز‭” ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية‭ ‬صدرت‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬قبل‭ ‬61‭ ‬عاما‭.‬

ارتدت‭ “‬فضة‭” ‬قميصا‭ ‬أبيض‭ ‬وسترة‭ ‬سوداء‭ ‬قائلة‭ ‬بلغة‭ ‬عربية‭ ‬فصيحة‭ “‬أنا‭ ‬فضّة‭ ‬أول‭ ‬مذيعة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬كويت‭ ‬نيور‭ ‬الإعلامية‭. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬نوعية‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬تفضلونها؟‭ ‬لنسمع‭ ‬آراءكم‭”.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الشريك‭ ‬لصحيفة‭ “‬كويت‭ ‬نيوز‭” ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ “‬كويت‭ ‬تايمز‭” ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بوفتين‭ ‬إن‭ “‬فضّة‭” ‬قيد‭ ‬التجربة‭ “‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزاياها‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الجديد‭ ‬والمبتكر‭”.‬

وأضاف‭ “‬فضّة‭ ‬اسم‭ ‬كويتي‭ ‬شعبي‭ ‬قديم‭ ‬يرمز‭ ‬لمعدن‭ ‬الفضة‭ ‬والصورة‭ ‬النمطية‭ ‬في‭ ‬الاذهان‭ ‬عن‭ ‬الروبوتات‭ ‬دائماً‭ ‬تكون‭ ‬فضية‭ ‬اللون‭ ‬ومصنوعة‭ ‬من‭ ‬المعدن،‭ ‬لذاك‭ ‬دمجنا‭ ‬العنصرين‭ ‬واطلقنا‭ ‬اسم‭ ‬فضة‭ ‬على‭ ‬المذيعة‭ ‬الافتراضية‭”.‬

يعكف‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الملاحظات‭ ‬لأخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬وقد‭ ‬تستخدم‭ “‬فضّة‭” ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اللهجة‭ ‬الكويتية‭ ‬لتقديم‭ ‬أخبارها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصحيفة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الذي‭ ‬يتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬الف‭ ‬شخص‭.‬

وأوضح‭ ‬بوفتين‭ ‬أنّ‭ ‬شكل‭ ‬المذيعة‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬شقراء‭ “‬يعكس‭ ‬التنوع‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الكويتيين‭ ‬والمقيمين‭. … ‬فضّة‭ ‬تمثّل‭ ‬الجميع‭”.‬

حظيت‭ “‬فضّة‭” ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬كما‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬والمراسلين‭ ‬ومقدمي‭ ‬البرامج‭. ‬وكتب‭ ‬أحدهم‭ “‬وظيفتنا‭ ‬في‭ ‬خطر،‭ ‬فهل‭ ‬تكون‭ ‬فضة‭ ‬وزميلاتها‭ ‬بدلاء‭ ‬عنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب؟‭”.‬