فضائح‭ ‬الفيفا‭: ‬ايقاف‭ ‬6‭ ‬أعوام‭ ‬و6‭ ‬شهور‭ ‬لفاسد

لوزان‭ ‬(سويسرا)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬(فيفا)‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬قررت‭ ‬إيقاف‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لاتحاد‭ ‬أوقيانيا‭ ‬ديفيد‭ ‬تشونغ‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬بسبب‭ ‬الفساد‭. ‬وأدين‭ ‬تشونغ،‭ ‬الماليزي‭ ‬الأصل‭ ‬والحامل‭ ‬لجواز‭ ‬سفر‭ ‬دولة‭ ‬بابوا‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬غرفة‭ ‬الحكم‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الأخلاق‭ ‬التابعة‭ ‬للفيفا‭ ‬بـ‭ ‬«قبول‭ ‬ومنح»‭ ‬هدايا‭ ‬ومزايا‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬لقانون‭ ‬الأخلاق‭. ‬وأوقف‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لاتحاد‭ ‬بابواسي‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬مرتبط‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ ‬(87900‭ ‬يورو)‭.‬

وكان‭ ‬تشونغ‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوقياني‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوقياني‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬تدقيق‭ ‬للحسابات‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الفيفا‭ ‬لـ»خروقات‭ ‬محتملة»‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬مقره‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬أوكلاند‭.‬

وشغل‭ ‬تشونغ‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اوقيانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتخب‭ ‬رئيسا‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬خلفا‭ ‬للتاهيتي‭ ‬رينالد‭ ‬تيماري‭ ‬الموقوف‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬الفيفا‭ ‬بسبب‭ ‬فضيحة‭ ‬شراء‭ ‬أصوات‭.‬

وأعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬تشونغ‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬لولاية‭ ‬جديدة‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭. ‬ويتألف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوقياني،‭ ‬أقل‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الموارد،‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬عضوا‭.‬