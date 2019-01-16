فشل‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬ماي‭ ‬واجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬لمعالجة‭ ‬بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

فازت‭ ‬حكومة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بالثقة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭. ‬ودعت‭ ‬ماي‭ ‬قادة‭ ‬الاحزاب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الى‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬منذ‭ ‬الليلة‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬بعد‭ ‬ازمة‭ ‬التصويت‭ ‬الكبيرة‭ . ‬وكان‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬منيت‭ ‬بها‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حزبها‭ ‬التف‭ ‬حولها‭ ‬وفازت‭ ‬حكومتها‭ ‬بالثقة‭ ‬بأغلبية‭ ‬325‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬306‭ ‬أصوات،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬جديدة‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬للنواب‭ ‬عقب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬«هذا‭ ‬المجلس‭ ‬وضع‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة»‭. ‬واضافت‭ ‬«أنا‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البريكست‭ ‬وضمان‭ ‬احتفاظ‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬بثقة‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني»‭.‬

وأضافت‭ ‬«سأواصل‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الوعد‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬قطعناه‭ ‬لشعب‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬بتنفيذ‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ .. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬واجب‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجلس‭ ‬وعلينا‭ ‬مسؤولية‭ ‬تحديد‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المجلس»‭. ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬زعماء‭ ‬المعارضة‭ ‬للقائها‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وابتداء‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقالت‭ ‬«أود‭ ‬أن‭ ‬أدعوا‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬البرلمانية‭ ‬إلى‭ ‬الالتقاء‭ ‬معي‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬انفراد‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الليلة»‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬«الحكومة‭ ‬تعقد‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بروح‭ ‬بناءة،‭ ‬وأدعو‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‭ .. ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجلس»‭.‬