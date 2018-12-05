فستان‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬نجم‭ ‬الضجة‭ ‬الجديدة

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬حالة‭ ‬الجدل‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬لجلسة‭ ‬تصوير‭ ‬جريئة،‭ ‬أصدرت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬بيانًا‭ ‬ردت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭.‬

هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭:‬‭ ‬‮«‬في‭ ‬صور‭ ‬نزلتلي‭ ‬فجأة‭ ‬متصورة‭ ‬من‭ ‬أكتر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬مشهد‭ ‬فيلم‭ ‬خير‭ ‬وبركة‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬بمشهد‭ ‬واحد‭ ‬كضيفة،‭ ‬والصور‭ ‬تعرضت‭ ‬للفوتوشوب‭ ‬لأبدو‭ ‬كما‭ ‬ترون‭ ‬يعني‭ ‬ملعوب‭ ‬فيها،‭ ‬لأتعرض‭ ‬لحملة‭ ‬بشعة‭ ‬كالعادة‭ ‬لإرضاء‭ ‬جائعي‭ ‬شتيمة‭ ‬الأعراض‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬بلا‭ ‬ملل‮»‬‭.‬

وأضافت‭:‬‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عجب‭ ‬من‭ ‬لهاث‭ ‬أصحاب‭ ‬بعض‭ ‬الصفحات‭ ‬اللي‭ ‬فاضيين‭ ‬ما‭ ‬عندن‭ ‬شغلة‭ ‬طول‭ ‬النهار‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬يخجلوا‭ ‬إنه‭ ‬صار‭ ‬مسماهم‭ ‬رجال‭ ‬عايشين‭ ‬من‭ ‬ورا‭ ‬صور‭ ‬النسوان،‭ ‬ومسميين‭ ‬حالن‭ ‬نقاد‮»‬‭. ‬وتابعت‭:‬‭ ‬‮«‬ينتزع‭ ‬صور‭ ‬فنانة‭ ‬ويجعلها‭ ‬عرضة‭ ‬للكلاب،‭ ‬لينهشوا‭ ‬عرضها‭ ‬بأمها‭ ‬وأبيها‭ ‬وكرامتها‭ ‬وإهانتها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لأجل‭ ‬شوية‭ ‬لايكات‭ ‬زبالة‭ ‬شبهة،‭ ‬ولكي‭ ‬يعرض‭ ‬كيان‭ ‬شخص‭ ‬للإهانة‭ ‬ويعرض‭ ‬صور‭ ‬غصب‭ ‬عن‭ ‬صاحبتها‭ ‬وينتعش‭ ‬هو‭ ‬وصفحته‭ ‬وينتعش‭ ‬قلبه‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬عيار‭ ‬الإهانة‭ ‬بحقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متابعيه‭ ‬الزبالة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬السلطات‭ ‬للتحري‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬نشرها‭ ‬والتلاعب‭ ‬بها،‭ ‬قائلة‭:‬‭ ‬‮«‬وكأنه‭ ‬ينقصني‭ ‬فوق‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬من‭ ‬أحكامكم‭ ‬المقرفة‭ ‬اليومية‭ ‬اللامتناهية‭ ‬تختبئون‭ ‬كالفئران‭ ‬وراء‭ ‬هواتفكم‭ ‬جبناء‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬صفحاتنا،‭ ‬وأنتم‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬شوية‭ ‬فشلة‭ ‬وأوصافكم‭ ‬تلذقونها‭ ‬بنا،‭ ‬سؤالي‭ ‬هو‭ ‬هل‭ ‬كل‭ ‬سيدة‭ ‬تشتم‭ ‬تحت‭ ‬صور‭ ‬الفنانات‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بذلك؟‭ ‬أباها‭ ‬أهلها‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بذلك؟،‭ ‬هل‭ ‬كل‭ ‬رجل‭ ‬يقبح‭ ‬تحت‭ ‬صور‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬فعلا‭ ‬رجلا؟‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬وهبي‭ ‬بيانها‭ ‬القوي‭ ‬بالقول‭:‬‭ ‬‮«‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬هذا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬فماذا‭ ‬أنتم‭ ‬في‭ ‬السر،‭ ‬وكلامي‭ ‬هذا‭ ‬موجه‭ ‬لأصحاب‭ ‬العقول‭ ‬المريضة‭ ‬نتاج‭ ‬تربية‭ ‬معقدة‭ ‬أساسها‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬محدش‭ ‬شايف،‭ ‬واللي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬نشتمه‭ ‬عشان‭ ‬الشرف،‭ ‬بحجة‭ ‬الدين‭ ‬نراقب‭ ‬الفستان‭ ‬بس‭ ‬في‭ ‬الآخر‭ ‬المهم‭ ‬نشتم‭ ‬عشان‭ ‬عيب‮»‬‭.‬