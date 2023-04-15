(فزاعة) الإنتخابات في إقليم كردستان – جرجيس كليزادة

يبدو ان الخشية من (فزاعة) الانتخابات في اقليم كردستان، قد بدأت تخف هواجسها المرعوبة ونتائجها المفزوعة، وذلك بعد ان توصل الحزبان الحاكمان الى اتفاق شبه حاسم لاجراء الانتخابات في موعد ليس بعيد من نهاية السنة الجارية، وهذا الاتفاق لا يعني ان الحزبان مطمأنان للدخول في العملية الاجبارية المفروضة عليهما بضغوطات دولية بنوايا متفائلة، وذلك بسبب تراجع اصوات الاحزاب الكردستانية الحاكمة المشكلة للحكومة، حيث بدأت المخاوف تتزايد في صدق اصحاب القرار لتلك الاحزاب، بسبب التناقص الحاصل في عدد اصوات الناخبين بصورة عامة، كذلك بسبب حصول تراجع في عدد اصوات اتباع وانصار الاحزاب وخاصة “البارتي” و”اليكيتي” و”كوران”، والاخير لم يحصل حتى على الاصوات المحددة لمقعد برلماني واحد.

وقبل الاتفاق الانتخابي الاخير، ذهبت بالاحزاب المشكلة لحكومة الاقليم الى اصدار قرار في برلمان كردستان بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر اجرائها في شهر نوفمبر من السنة السابقة، وبرغم الدعوات والضغوطات السياسية للولايات المتحدة والامم المتحدة والتحالف الدولي بعدم تأجيل الانتخابات، لكن تم الاصرار علىى التأجيل.

والمخاوف التي نشأت من اجراء الانتحابات لم تكن وليدة العملية نفسها، وخاصة عند البارتي واليكيتي، بل كانت وليدة تراجع مكانة الاحزاب الحاكمة لدى اتباعها وانصارها ومؤيديها، وشكل هذا التباعد من الناخبين والجمهور الحزبي صدمة قوية للرؤساء ولاعضاء المكاتب السياسية لتلك الاحزاب، ويمكن تحديد الاسباب الحقيقية للتناقص الصوتي الانتخابي بما يلي:

تراجع نسبة

(1): تراجع نسبة المشاركة العامة للناخبين المشمولين بالتصويت، وتقدر نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات الاخيرة باقل من ثلاثين بالمئة، والنسبة المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات مشكوك فيها.

(2): تراجع نسبة مشاركة الاتباع والانصار والمؤيدين للاحزاب في التصويت لصالح احزابهم، ومن خلال استطلاع بهذا الشأن تبين ان اصحاب هذه الاصوات تعمدوا بحرق وابطال اوراقهم الانتخابية باساليب متنوعة، والبعض الاخر حولوا اصواتهم الى احزاب اخرى.

ويبدو ان الواقع المتخم بالفساد الهائل وبالازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية لاقليم كردستان، من اولى الاسباب التي ادت الى حصول تراجع في الاصوات الانتخابية، بالرغم من عمرانه واستقراره مقارنة بالعراق ومحافظاته ولكن الحقيقة المؤلمة ان البناء والعمران الحاصل بالاقليم بعيد عن تحقيق التنمية للانسان وعن السياسات الاقتصادية الوطنية، وبعيد ايضا عن مقومات العدالة والمساواة والمواطنة الكريمة، وبالعكس فالحكم مبني على الفساد والنهب الرهيب من قبل اصحاب السلطة من المسؤولين والاثرياء الفاحشين، ووفقا للنظام السياسي الاستبدادي الساري فكل شيء من تسهيلات ومنح ومال وارض وتجارة حرة بلا ضرائب ولا رسومات متوفر للحكام وشركائهم من الاغنياء والتجار الفاسدين، ولا شيء متوفر للأغلبية العامة من ابناء شعب الاقليم.

وبالرغم من المقالات الاصلاحية والاستباقية التي نشرناها سابقا حول الوضع ومصير الاقليم خلال السنوات السابقة، الا ان السلطة من الحزبين الحاكمين لم تتعظ ولم تبد اي عمل باتجاه استعادة المواطنين لحقوقهم الوطنية.

هروب الكرد

واليوم ولشدة الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والحياتية، والتي يعاني منها الاقليم وهجرة وهروب الكرد كافراد وعوائل أملا بحياة جديدة متسمة بالكرامة والحرية، فان القراءة التحليلية والتأملية تدفع بنا الى طرح خطة امام الاحزاب للدخول في الانتخابات بنية تحقيق تغيير جدي وفاعل في الواقع السياسي لانـــــــقاذ الاقليم من قوقعته المتسمة بالسبات الطويل لعقود خالية من الامل والحيوية والحياة بكرامة، والخطة تعد بارقة امل للمواطنـــــــين على امل اشراق ضوء من نهـــــــاية النفـــــــق المظلم الذي وقع الاقليم فيه بفـــــعل نظام الحكم الفاسد الذي حمل في طياته بوادر الهلاك والانحــــــــدار نحو الهاوية، وكل ذلك بسبب النهب والقرصنة المفروضة باسم الاحزاب والشركات والمافيات، وبسبب الاستبداد الحزبي والعائلي، مما تولد عنه مخاطر على حاضــــــر ومســـــــتقبل الاقــــــليم، والخطة تنحصر بما يلي:

(1): تشكيل جبهة سياسية محكمة من الاحزاب الكردية المعارضة ببرنامج وطني وحكيم، لدفع المواطنين الى القناعة بالضرورة الوطنية للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، وذلك لتغيير المعادلة السياسية وتحقيق النقل السلمي في السلطة لتبديل الحكم بنخبة جديدة تعمل على خدمة الشعب.

(2): تأمبن انتخابات نزيهة برقابة عراقية ودولية واممية صارمة، لتحقيق نتائج نزيهة وموثوقة بغية تأمين السلطة الشعبية الانتخابية.

لتحويل الحكم الى نظام ديمقراطي حقيقي متجدد منبثق قوته من سلطة الناخبين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاطراف الدولية لتحقيق الشفافية والثقة بالممارسة الديمقراطية.

(3) تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات من كوادر قضائية وتشريعية متسمة بالمصداقية والشفافية ومؤمنة باللوائح المهنية الاخلاقية والمسؤولية الوطنية، وبالتنسيق مع المفوضية الاتحادية في بغداد، والاعتماد على قوائم اسماء جديدة للناخبين منقحة ومعدلة ومتجددة من هيئات فيدرالية موثوقة بها.

(4) المنع والعزل الكامل لتدخل القوات العسكرية والقيادات المسلحة التابعة للاحزاب في الانتخابات وخاصة عند عمليات التصويت، وتحديد العواقب لعزل الكيان الفاعل باجراء قانوني صارم.

(5) تسجيل الاحزاب والكيانات ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الانتخابات وفق معايير دستورية، ووفق خيارات بعيدة عن اي تدخل حزبي او حكومى وذلك بتعليمات صارمة.

هذه النقاط باختصار تشكل اساسيات خطة عمل مطروحة امام الاحزاب الكردية العراقية، وهو مسار استراتيجي للدخول في الانتخابات بغية تحقيق التغيير الفعلي في الواقع السياسي للاقليم، وذلك لمجابهة الازمات والمشاكل والعمل على احتوائها، ولازالة الفوارق الطبقية النائشة في المجتمع الكردي بين الساسة الفاسدين من الاثرياء الفاحشين والاغلبية التي باتت تعاني من صعوبات حياتية لتأمين لقمة العيش، وهو الطريق الانسب لاعادة تنظيم الحكم على اساس الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وارساء قواعد الحكم الرشيد بالبلد، وبعكسه فان الاقليم ذاهب الى الهاوية نتيجة لغياب المسؤولية الوطنية والحكم العادل والغياب المتعمد للدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمواطنين، ويبدو ان الاتيات اشد قساوة على الاقليم، اللهم اجعلها بردا وسلاما، والله من وراء القصد