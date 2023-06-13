فريق نرويجي يصل الحويزة لتحديد تداعيات الجفاف

بغداد – ابتهال العربي

اكدت وزارة البيئة، المضي بمسودة قانون الطاقات المتجددة، مشيرة الى وضع خطة استراتيجية لمواجهة التلوث. وقال الوكيل الفني للوزارة، جاسم الفلاحي، لوكالة في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الوزارة تتولى ملف الوقاية من التدهور البيئي، بموجب المهام التي اقرها القانون رقم 27 لعام 2009)، مشيراً الى (إنشاء صندوق حماية البيئة لمتابعة ما يسمى بكلف الضرر او كلف التدهور البيئي بضمن القانون المذكور).

تمويل ذاتي

واضاف ان (الصندوق يطرح إيرادات ناتجة عن التمويل الذاتي، ومن الممكن زيادتها في حال إجراء تغييرات قانونية)، مبيناً ان (عمل الصندوق هو تعزيز البنية التحتية الفنية في الوزارة من أجهزة ومعدات، وتطوير البنية التحتية للمختبرات واجهزة الرقابة الاشعاعية والنووية، وكذلك بناء قدرات العاملين، وكشف كلف الضرر الناتجة عن الأنشطة الملوثة)، واوضح الفلاحي ان (مجلس إدارة الصندوق يضم فنيون في الوزارة بإشراف الوزير نزار أميدي)، وبشأن المبادرة الوطنية لدعم الطاقة، اكد ان (هذه المبادرة طوعية وتقوم على العمل التطوعي بمشاركة اكثر من 542 فريقاً، من الحكومة المركزية والوزارات والحكومات المحلية وكردستان، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص)، منوهاً الى انها (تعد مشروعاَ لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتوعية بالمساهمة المجتمعية، بدعم رئاسة الوزراء)، وتابع الفلاحي ان (العراق أكمل مسودة التعديلات القانونية المتعلقة بالنفايات، وتم استكمال مسودة قانون الطاقات المتجددة، الى جانب إعداد خطة استراتيجية لمواجهة التلوث). وباشرت الوزارة، بنظام الجباية الالكترونية الذي تم العمل به في المؤسسات الحكومية خلال الشهر الماضي، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية للتحول الى الحوكمة الالكترونية.

وقال بيان امس ان (الفريق الاداري والمالي في الوزارة استكمل الاجراءات التحضيرية الخاصة بالنظام، حيث باشر بتفعيله في جميع الدوائر والمديريات التابعة للوزارة عبر تشغيل الية الدفع الالكتروني ومواكبة التطور التكنولوجي)، لافتاً الى (تطبيق البرنامج لتسهيل التعاملات الإلكترونية والخدمات وتحصيل الأموال بطرق اسهل). واطلقت البيئة، مشروع تكيف الأسر الريفية في جنوب العراق، مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ بدعم من الحكومة الكندية، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، فاو.

اطلاق مشروع

وقال الوزير في كلمة له خلال احتفالية اطلاق المشروع بحضور السفير الكندي وعدد من الوزارات ذات العلاقة، تابعته (الزمان) ان (الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية، هو تعزيز اجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية)، مؤكداً ان (اطلاق المشروع في الجنوب جاء ضمن التوجهات الوطنية في تعزيز اجراءات التكيف بدعم من الحكومة الكندي، بالتعاون مع فاو).

على صعيد متصل، وصل وفد دولي يضم باحثين من النرويج للوقوف على تداعيات الجفاف الذي لحق بأهوار محافظة ميسان ومعالجته. واوضح إعلام بيئة ميسان، امس ان (فريقاً من منظمة مساعدات الشعب النرويجي، زار هور الحويزة ضمن الحدود التابعة لناحية بني هاشم في قضاء الكحلاء، للإطلاع على الواقع البيئي وحجم الأضرار بالاهوار بسبب الجفاف في الأنهر المغذية له، وأنواع المهددات التي يتعرض لها الحويزة جرّاء التغيرات المناخية).