فريق للتواصل الجماهيري مع النخب والكفاءات – مجاشع التميمي

مبادرة جديدة وفريدة وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق برئاسة مستشاره السياسي الدكتور مصطفى الناجي للتواصل مع النخب والكفاءات العراقية لاقتراح الحلول لمشاكل البلاد المزمنة وإيجاد الأرضية المناسبة لتشجيعهم على وضع الحلول المشاركة في صنع القرار.

الفريق الذي تأسس استناداً لأمر ديواني هو التزام واقعي من رئيس الوزراء تجاه النخب والكفاءات بغية إشراكهم واستثمارهم في معالجة الكثير من الأزمات التي يعاني منها العراق وفي القطاعات كافة.

ويبدو أن مشاكل العراق المتعددة تحتاج إلى معالجات تتخطى الدور الحكومي لأنها بحاجه إلى جهود مضاعفة تتجاوز الحلول الروتينية إي الحلول الرسمية لكون الجميع يعلم ويدرك أن اغلب الوزارات والهيئات المستقلة الرسمية تعاني من مشاكل كبيرة على المستويين الإداري والمالي وهناك الكثير من المعوقات البيرواقراطية والتدخلات السياسية التي تعيق المسؤولين عليها في وضع الحلول الناجعة لتلك الأزمات التي ينتظر الشعب معالجة لها على مستوى القطاعات الانتاجية والتعليمية والتربوية والمالية والامنية وغيرها.

جميع النخب والكفاءات العراقية تعاني من التهميش وهي ناقمة وناقدة للأوضاع وللنظام السياسي وهي تشعر بالاقصاء والحرمان والعزلة وأغلب تلك الخبرات مارست العمل التنفيذي مسبقاً أو تعلم جيدا بخفايا ما يحصل من سوء إدارة لبعض مرافق الدولة التي انتقدها رئيس الوزراء بنفسه حينما زار محافظة ديالى يوم 8/3/2023 وخاطب قيادات الحكومة المحلية وآمرو الاجهزة الامنية والعسكرية هناك حيث قال “من لا يستطع تحمل المسؤولية فليجلس في بيته ولا يزج نفسه في الادارة ويكون سببا في إراقة دماء الناس” إذا الفريق الذي أطلق عليه “فريق التواصل الجماهيري” اريد أن يكون أشبه بطريق مختصر ومباشر بين تلك الكفاءات والنخب واصحاب الخبرات التي لديها رؤية لتشخيص الأسباب ووضع الحلول الواقعية بعيداً عن الروتين المعقد في الدوائر الرسمية وهذا ما يسهم في معالجة القضايا وارضاء الناس وهو الهدف الأساس.

وللتذكير فإن فريق التواصل الجماهيري هو ليس جهة لاستقبال الشكاوى أو مؤسسة رقابية بل هو أشبه بواسطة يتم من خلالها اختصار الوقت والتعقيدات في ايصال اي مقترح علمي مهني ومن اي شخص متخصص وفي أي مجال من مجالات الحياة يقدم من خلاله المشكلة والاسباب والحلول وسيتم الحفاظ على حقوق أصحاب المقترحات من خلال توثيق معلومات صاحب المقترح والتزام إدارة فريق التواصل الاجتماعي بمبادئ حقوق الملكية الفكرية عند تقديم أي مقترح إلى مكتب رئيس الوزراء.

هذا وقد حدد الأمر الديواني مهام الفريق بالتواصل مع النخب الاكاديمية والثقافية والاجتماعية والرصد وتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات واستقبال المقترحات والقيام بعمليات المسح الميداني للمشاكل والمعوقات واقتراح الحلول وقد تم تحديد رقم هاتفي وبريد إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للتواصل معه.