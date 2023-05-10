فريق عراقي يتصدّر بطولة الروبوتات في قطر

بغداد – ساري تحسين

تصدرت الفرق المدرسية العراقية ،البطولة العربية للروبوتات المقامة في قطر.وباركت وزارة التربية في بيان تلقته (الزمان) امس (لطلبتها المتميزين هذا الانجاز العلمي الابداعي، الذي ينم عن طاقات واعدة وعقول منتجة سيكون لها شأن في المجالات العلمية التكنولوجية المتنوعة مستقبلاً)، واشار الى ان (الفريق العراقي الذي حصد المراكز الاولى كأفضل حل إبداعي وافضل مكتشف وجائزة المبتكر الواعد يضم مدارس الموهوبين والمتميزين من محافظات البصرة وواسط والأنبار)، وتابع ان (15 دولة عربية مشاركة في البطولة التي هدفت الى تنمية روح الابداع ومهارات العلوم الهندسية والالكترونيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتبادل شغف الابتكار في تصميم الروبوتات التعليمية). كما افادت الوزارة ،بإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجَّه بإزالة التجاوزات على المؤسسات التربوية في عموم البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تغريدة على تويتر إن (السوداني ، وجَّه بإزالة التجاوزات على المؤسسات التربوية في عموم البلاد، في خطوة مهمة لدعم العملية التربوية وتقليص نقص المدارس في العراق).