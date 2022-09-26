فريق طبي ينجح في إخراج أنبوب أخترق وجه شاب وإستقر بأعلى الظهر

بغداد – ياسين ياس

نجح فريق طبي متخصص من مدينة الإمامين الكاظمين الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ ،في جراء عملية خاصة لشاب اثر تعرضه لحادث سير ببغداد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشاب يبلغ من العمر 28 عاماً ،تعرض لحادث مروري تسبب بدخول أنبوب المرآة الجانبية لمركبة حمل من الوجه قرب العين اليسرى مع استقرار الانبوب الحديدي في الرقبة والتفافه بمنطقة الظهر)، وتابع ان (الفريق الطبي تألف من ثلاث اختصاصات جراحة الوجه والفكين والانف والاذن والحنجرة والصدر والقلب والاوعية الدموية، وعمل على فتح القصبة الهوائية، وتم قص جزء من الانبوب لاخراجه من الظهر ،الذي تسبب بكسور وجروح تهتكيه في محجر العين اليسرى العلوي والسفلي والفك العلوي للجهتين اليمنى واليسرى )، واضاف انه (تم التثبيت الاولي لهذه الكسور مع ترقيع الجروح)، مشيرا الى ان (العملية الجراحية استغرقت اربع ساعات وتم اخراج المصاب بحالة مستقرة الى ردهة العناية المركزة مع استمرار المتابعة الدقيقة من قبل الفريق الطبي وبعد يومين من ادخاله الى ردهة جراحة الوجه والفكين ،وهو بحالة مستقرة).