صحة الكرخ تنجز تحضيرات حملة اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال

فريق طبي ينجح برفع ورم سحائي كبير من دماغ أربعينية

بغداد – الزمان

نجح فريق طبي في مستشفى العلوم العصبية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة في انقاذ امرأة اربعينية بعد رفع ورم سحائي من الدماغ . وقال مدير المستشفى باسم حنون جبار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا اجرى عمليه جراحيه خطيرة لرفع ورم سحائي من الدماغ لمريضه كانت تعاني من نوبات صرع متكررة وصداع حاد مزمن وبعد اجراء الفحوصات اللازمة واخذ اشعة الرنين المغناطيسي اتضح وجود ورم كبير في الفص الامامي والجداري الايمن للدماغ مؤثرا على الحركة للجهة اليسرى من الجسم). من جانبه اكد رئيس الفريق الطبي وسام جاسم الربيعي ان (عدم ازالة الورم يؤدي مستقبلا الى فقدان الحركة اليسرى للمريضة ولاسيما انها تبلغ من العمر 45 عاما ), واضاف انه (بعد نجاح العملية اخرجت المريضة بحالة مستقرة وسيتم ايضا معالجة ورم اخر في الفص الامامي الايسر للدماغ عن طريق اشعة الكاما نايف بعد اكتساب المريضة الشفاء التام واستقرار حالتها الصحية). فيما بحث مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي مع مدير مستشفى المدائن عماد هادي خضير دعم مناطق الاطراف وذوي الاحتياجات الخاصة .

امكانيات مادية

وشدد الساعدي على (ضرورة توفير المستلزمات الأساسية للمستشفى لانها من المستشفيات المهمة والدائرة تدعم وبكل الإمكانيات المادية واللوجستية واحتياجاتها من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية إلى أهالي المدائن فضلا عن مناقشة العديد من المحاور مع مجلس الادارة والتي من شأنها تطوير الخدمة الصحية عبر الجهد المتواصل والمتابعة اليومية وتجاوز الروتين ووضع الخطط المناسبة), واستمع الساعدي إلى أهم المشاكل والمعوقات التي تعوق العمل في المستشفى من اجل حلها وتذليلها. وفي سياق متصل ناقش الساعدي مع مدير مركز التأهيل الطبي واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة . واكد الساعدي ان (الدائرة تدعم المركز في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة إلى المواطن وذوي الاحتياجات الخاصة وبكل الإمكانيات المادية واللوجستية من اجل تقديم أفضل الخدمات). من جهته اوضح مدير المركز ان (المركز يقدم الخدمات الطبية والعلاجية إلى المرضى في وحدة العلاج الطبيعي وعلاج الأطفال كما يضم ملاكات مهنية مدربة تدريبا عاليا ومشاركة في العديد من الدورات التطويرية التي نظمتها الدائرة فضلا عن امتلاكه عددا من الأجهزة الحديثة والمتطورة والتي تسهم في العلاج). الى ذلك اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن اكمال الاجراءات اللازمة لانطلاق حملة التلقيح الفموي ضد شلل الاطفال للفئات العمرية من عمر يوم وحد ولغاية 5 سنوات وعلى مستوى قطاعات الرعاية الصحية كافة. وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة استكملت الاجراءات الخاصة بتهيئة الفرق الجوالة في جميع قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الصحية و ستباشر تنفيذ الحملة من 23 الى 27 من الشهر الجاري وستكون حملة التلقيح من دار الى دار).

مشيرا ان (اللقاح تم توفيره من مناشئ عالمية وخضع لفحص وزارة الصحة والاجهزة الرقابية),داعيا المواطنين الى (التعاون مع الفرق الصحية لتلقيح جميع الاطفال المشمولين بهذا اللقاح حفاظاً على سلامتهم من مرض شلل الاطفال). من جانبه اشار مدير قسم الصحة العامة في الدائرة نازك لهمود الفتلاوي الى ان (الدائرة بدأت استعداداتها للحملة الوطنية للقاح ضد مرض شلل الأطفال وللفئة العمرية من عمر يوم إلى دون سن الخامسة وسيكون التلقيح من خلال الفرق الثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والفرق الجوالة والآلية والتنقل من دار إلى دار وبغض النظر عن الجدول التلقيحي الروتيني).

خطة اعلامية

من جهتها اعلنت مدير اعلام الدائرة هيام صبار سبتي عن (وضع الدائرة خطة إعلامية تثقيفية قبل انطلاق الحملة تمتد لغاية بدء تنفيذها وتضمنت إقامة الندوات وتعليق الفلكسات وتوزيع رسائل صحية فضلا عن تنظيم لقاءات فردية وجماعية للتعريف بخطورة المرض وضرورة اخذ اللقاح).

وتمهيداَ لأنطلاق حملة التلقيح قامت وحدة اعلام مدينة الامامين الطبية بحملة تثقيف واسعة في الإستشاريات وردهات الأطفال والإلتقاء بالمواطنين وشرح اهمية اخذ هذا اللقاح وبيان خطورة المرض.

واوضحت مسؤول اعلام المدينة حلى الهلالي ان (هذه الحملة جاءت قبل انطلاق حملة اللقاح والتي ستنطلق الأسبوع المقبل وللفئات العمرية من يوم واحد الى 5 سنوات) .