مجلس واسط يعفو معاون مدير التربية من منصبه

فريق طبي يرفع 250 حصاة من مرارة سبعينية

الكوت – الزمان

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط، برفع أكثر من 250 حصاة، من مرارة امرأه سبعينية بواسطة الجراحة الناظورية .

وقال مدير المستشفى نصير عبد الكريم في تصريح صحفي امس ان (الفريق الطبي الجراحي تمكن من اجراء عملية نوعية ناجحة لرفع أكثر من 250 حصاة بواسطة الجراحة الناظورية، تكلــــــــــلت بالنجاح).

فيما قال رئيس الفريق حسن خليل ملك ان المريضة (ك . ك من اهالي قضاء الكوت، ادخلت المستشفى وهي تعاني من التهابات متكررة في المرارة مع ارتفاع ضغط الدم، ادخلت على اثرها الى صالة العمليات وأجريت لها عملية بواسطة الناظور تم خلالها استئصال المرارة التي أصبحت عبارة عن كيس فيه أكثر من 250 حصاة).

واشار ملك الى ان (العملية اجريت تحت التخدير العام واستغرقت 40 دقيقة ، و تكللت بالنجاح التام وبدون اي مضاعفات تذكر على حياة المريض) . في هذه الاثناء قرر مجلس محافظ واسط إعفاء معاون مدير تربية المحافظة ثامر القطبي من منصبه وفتح باب الترشيح للمنصب.

وقال مصدر امس إن (مجلس واسط يقرر إعفاء معاون مدير تربية المحافظة ثامر القطبي من منصبه).

وأضاف أن (المجلس قرر فتح باب الترشيح للمنصب).