ندوات وأبحاث ترعى تطوير علاقة الكيمياء بالطب لقهر الأمراض

فريق تدريسي يحصل على براءة إختراع في تثبيط سرطان الثدي

بغداد – ابتهال العربي

نال فريق تدريسي، من كلية الصيدلة بجامعة اهل البيت، براءة الإختراع عن اثبات زيادة فعالية تثبيط خلايا سرطان الثدي، ام سي اف 7 بتحضير واستخدام عقار تاموكسيفين النانوي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق المخترع كل من يسر نوري عبد الأمير ونور عبد الأمير عودة ومريم منصور مذكور والباحث مصطفى رضا شيحان).

على صعيد متصل، شهدت جامعة الفرات الأوسط التقنية ، مناقشة رسالة ماجستير عن السيطرة على حشرة خنفساء الحبوب الشعرية. وقالت مسؤولة اعلام الكلية نداء ابراهيم الرفيعي لـ (الزمان) ان (الكلية ناقشت رسالة الماجستير، بعنوان السيطرة على حشرة خنفساء الحبوب الشعرية، التي قدمتها الطالبة فرح هادي عبد الحسين).

إستعمال عناصر

مبينة ان (الرسالة هدفت الى استعمال عناصر مكافحة احيائية، ومعرفة قدرتها في هلاك ادوار الحشرة، وحساب نسبة انبات البذور بعد المعاملة بعناصر المكافحة، وتحديد المركبات في المستخلص الكحولي، لأوراق نبات الشفلح وراشح الفطر، بإستخدام تقنية جي سي ماس). وعقدت الجامعة المستنصرية، ندوة عن الكيمياء النووية وتطبيقاتها بالمجالات الطبية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الندوة ناقشت الكيمياء النووية وتطبيقاتها في مجال الطب، بمشاركة عدد من تدريسيي وباحثي الكلية)، واضاف انها (ركزت على اهمية استخدام الإشعاع النووي في علاج ومواجهة الخلايا السرطانية، وكيفية علاج امراض العظام بطرق كيمائية وتفاعلات خاصة)، موضحاً ان (للكيمياء الإشعاعية اهمية في حياة الإنسان، كونها جزئية متعلقة بإنتاج النظائر المشعة، التي تستخدم في الفحوصات والأشعة المجراة من قِبل الأطباء)، واشار الى ان (الندوة بحثت العديد من التطبيقات المفيدة للإشعاع النووي، لإستخداماته العديدة في مجالات الصناعة والزراعة والبحوث التطبيقية الأخرى). على الصعيد ذاته، قدم طالب الدكتوراه، في كلية العلوم بجامعة الأنبار، ابراهيم حمادي فرحان، اطروحة عن تحضير متراكبات أوكسيد الكرافين. وبحسب البيان فإن (الأطروحة بحثت تحضير متراكبات أوكسيد الكرافين/ فلز النانوية بتقنية البلازما واستخدامها كمتحسسات)، واوضح ان (البحث يقدم طريقة تحضير متراكبات نانوية من اوكسيد الكرافين المحضر بطريقة هامر وفلزات نانوية، عبر البلازما من املاح كلوريداتها واستخدامها كمتحسسات غازية لغازي H2S وNO2 في درجات حرارة مختلفة (0-200) درجة مئوية). كما ناقشت طالبة الماجستير في الجامعة العراقية، منى جميل لطيف، رسالتها بشأن تقييم كفاءة بعض الخلايا البكتيرية البروبايوتك ضد البكتريا الممرضة. وذكر البيان ان (الرسالة تهدف الى تقييم كفاءة تراكيز مختلفة من البروبايوتك للبكتريا وتأثيرها على جينات الضراوة والمقاومة، لقياس التعبير الجيني لهذه الجينات قبل المعاملة بلبروبايوتك وبعدها).

تعبير جيني

مشيراً الى ان (الرسالة توصلت الى تباين في التعبير الجيني، لجيني بي ار بي، و جي واي ار اي، اذ يرتفع وينخفض بإختلاف الجين)، واكد ان (الطالبة نالت درجة امتياز لتقديمها هذا البحث). ووقع مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة وثيقة تعاون علمي مشترك مع جامعة النهرين في إطار جهودها للمساهمة في تشجيع وتدريب كوادره على كيفية اعداد البحوث والدراسات والتعاون مع المراكز البحثية في مجال البحث البيئي الاشعاعي. وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني انه (في اطار الجهود الرامية لتطوير عمل المركز ومد جسور التعاون مع الجامعات العراقية تم توقيع وقع وثيقة تعاون علمي مشترك مع جامعة النهرين / مركز بحوث التقنيات الاحيائية).

واضاف ان (هذه الوثيقة تمثل بداية لرؤية مستقبلية لتوثيق التعاون بين الجانب العلمي متمثلا بالجامعات ومشاريعها الطلابية والجانب العملي في مركز الوقاية من الاشعاع في خبراته وتجاربه الميدانية العلمية والعملية مما يساهم بتطوير البحوث العلمية خدمة للعراق).

واكد ان هذه الوثيقة تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية اضافة الى أعداد البحوث العلمية الخاصة بالمركز ونشرها في مجلات علمية معتمده).