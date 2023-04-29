قطة تنهي مصير مشاركة دراج في الفريق الايطالي



© AFP استبعد فريق تريك-سيغافريدو دراجه الإيطالي تيبيري

© ا ف ب ماركو بيرتوريلو

باريس (أ ف ب) – استبعد فريق تريك-سيغافريدو الإيطالي الدرّاج الواعد أنتونيو تيبيري الذي أطلق النار على قطة من غرفة نافذته متسبباً بقتلها، بسبب سلوكه خلال فترة ايقافه.

وكان بطل العالم السابق تحت 19 سنة تيبيري قد قال في شباط/فبراير الماضي انه كان يجرّب بندقية هوائية، عندما قتل قطة تعود لحاكم سان مارينو السابق ووزير السياحة فيديريكو بيديني أماتي.

غُرّم تيبيري 4 آلاف يورو وأوقف 20 يوماً عن المشاركة مع فريقه.

لكن فريق تريك-سيغافريدو قال الجمعة انه تعرّض لخيبة أمل من تيبيري البالغ 21 عاماً خلال فترة ايقافه “لم تستوف تصرفات الدراج خلال فترة ايقافه معاييرنا للعودة إلى المسابقات. مع انهاء عقده، بمقدوره التوقيع كدراج حرّ مع فريق آخر”.

ونقلت الصحف الإيطالية عن بيديني بعد الحادثة قوله “لم تزعج القطة أحدا. إنها معنا منذ فترة طويلة. ابنتي لوسيا البالغ عمرها ثلاث سنوات تحبها. لا يمكنك قتل حيوان أليف ثم تتعرض (فقط) لغرامة 4 آلاف يورو”.

قال الفريق بعدها إنه سيتبرّع براتب الدراج المقيم في سان مارينو والذي أكد عدم نيته قتل القطة، خلال فترة إيقافه إلى منظمة رعاية وحماية وإنقاذ الحيوانات، وكذلك العمل مع الدراج “للتأكد من تثقيف نفسه”.

ويُعدّ تريك من الفرق المشاركة في المسابقات الكبرى ويضمّ في صفوفه بطل العالم 2019 الدنماركي مادس بيدرسن، المتسلّق الإيطالي جوليو تشيكوني والأميركي كوين سيمونز.