فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬يدعو من‭ ‬الموصل‭ ‬لإعادة‭ ‬اعمارها

باريس- الموصل -الزمان
زار الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند الإثنين الموصل ودعا إلى تعبئة دولية لإعادة إعمار المعقل السابق لتنظيم داعش في العراق.
وقال هولاند لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي «أنه لأمر مؤثر جدا بالنسبة لي أن أعود إلى هذه المدينة التي كانت رهينة بأيدي داعش. أن أراها محررة أمر مؤثر. أن أراها مدمرة كليا في قسمها الغربي مؤثر أيضا وأكثر حزنا».
وبعد سيطرة داعش على الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى، لثلاث سنوات عادت إلى فلك الحكومة العراقية في تموز/يوليو 2017 بعد معركة ضارية بتغطية جوية من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة أميركية.
وقال هولاند إنه «من الضروري أن ينظم تحرك دولي لمساعدة العراقيين لإعادة إعمار لاقسم الغربي» من المدينة. قام هولاند بزيارته في حين استقبل خلفه إيمانويل ماكرون الإثنين نظيره العراقي برهم صالح على مأدبة غداء.
وحاليا يخسر التنظيم الارهابي في شرق سوريا الجيب الأخير من الأراضي الشاسعة التي سيطروا عيلها في سوريا والعراق في 2014. لكن باريس تعتزم مواصلة تعاونها مع بغداد لإنهاء هزيمة تنظيم داعش كما قالت الوزيرة الفرنسية للجيوش فلورانس بارلي خلال زيارة أخيرة لبغداد. والأثنين أعلن مصدر حكومي لفرانس برس أن القوات العربية الكردية في سوريا سلمت السلطات العراقية 14 فرنسيا متهمين بأنهم مقاتلون في التنظيم الارهابي.
وفي باريس أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين أن بلاده ستحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا. وقال صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ستتم مقاضاة المقاتلين الذين يتم تسليمهم إلى بغداد من قبل قوات سوريا الديموقراطية بموجب أحكام القانون العراقي. وأضاف أن بلاده تسعى لتسلم ومحاكمة المقاتلين الذين انخرطوا في جرائم ضد العراق والمنشآت والجنود العراقيين. وأفاد مصدر حكومي عراقي فرانس برس الاثنين أن بغداد تسلّمت 14 مقاتلاً جهادياً فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية. لكن رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر نفى أن تكون قوات سوريا الديموقراطية قد نقلت أياً منهم إلى العراق.
وقال في تصريح لفرانس برس الإثنين «من حيث المبدأ لا نسلم أي شخص يمرّ عبرنا إلى السلطات العراقية أو أي طرف آخر إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مرّوا عن طريق فريق آخر» لم يحدّده.
وطالما أصرّت فرنسا على ضرورة محاكمة مواطنيها محليا بعد إلقاء القبض عليهم في سوريا أو العراق، في موقف يشير معارضوه إلى أنه قد يتركهم يواجهون عقوبة الإعدام المحظورة في فرنسا.
وشدد ماكرون على هذا الموقف الاثنين قائلا إن «الأمر عائد لسلطات هذه الدول لاتخاذ قرار، بشكل سيادي، بشأن محاكمتهم هناك».
وأضاف «يحق لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من حمايتنا القنصلية وسيتم تقديم خدمتنا الدبلوماسية» لهذا الهدف.
وذكر ماكرون كذلك أنه سيزور العراق خلال الأشهر المقبلة، بعدما أعلنت فرنسا في كانون الثاني/يناير أنها ستساهم بمبلغ مليار يورو (1,1 مليار دولار) لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.