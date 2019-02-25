فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬يدعو من‭ ‬الموصل‭ ‬لإعادة‭ ‬اعمارها

باريس‭- ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬الإثنين‭ ‬الموصل‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬دولية‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المعقل‭ ‬السابق‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬هولاند‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬لأمر‭ ‬مؤثر‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬رهينة‭ ‬بأيدي‭ ‬داعش‭. ‬أن‭ ‬أراها‭ ‬محررة‭ ‬أمر‭ ‬مؤثر‭. ‬أن‭ ‬أراها‭ ‬مدمرة‭ ‬كليا‭ ‬في‭ ‬قسمها‭ ‬الغربي‭ ‬مؤثر‭ ‬أيضا‭ ‬وأكثر‭ ‬حزنا‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬فلك‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬ضارية‭ ‬بتغطية‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المناهض‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭.‬

وقال‭ ‬هولاند‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬ينظم‭ ‬تحرك‭ ‬دولي‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراقيين‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬لاقسم‭ ‬الغربي‮»‬‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬قام‭ ‬هولاند‭ ‬بزيارته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استقبل‭ ‬خلفه‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الإثنين‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭.‬

وحاليا‭ ‬يخسر‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الشاسعة‭ ‬التي‭ ‬سيطروا‭ ‬عيلها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬لكن‭ ‬باريس‭ ‬تعتزم‭ ‬مواصلة‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لإنهاء‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للجيوش‭ ‬فلورانس‭ ‬بارلي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أخيرة‭ ‬لبغداد‭. ‬والأثنين‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العربية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬سلمت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬14‭ ‬فرنسيا‭ ‬متهمين‭ ‬بأنهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭.‬

وفي‭ ‬باريس‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستحاكم‭ ‬13‭ ‬مواطنا‭ ‬فرنسيا‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬أثناء‭ ‬قتالهم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬صالح‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أعقب‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إنه‭ ‬ستتم‭ ‬مقاضاة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬تسليمهم‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تسعى‭ ‬لتسلم‭ ‬ومحاكمة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭ ‬والمنشآت‭ ‬والجنود‭ ‬العراقيين‭. ‬وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬بغداد‭ ‬تسلّمت‭ ‬14‭ ‬مقاتلاً‭ ‬جهادياً‭ ‬فرنسياً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬عمر‭ ‬نفى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قد‭ ‬نقلت‭ ‬أياً‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬لا‭ ‬نسلم‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يمرّ‭ ‬عبرنا‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬مرّوا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فريق‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يحدّده‭.‬

وطالما‭ ‬أصرّت‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬محاكمة‭ ‬مواطنيها‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يشير‭ ‬معارضوه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتركهم‭ ‬يواجهون‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬المحظورة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وشدد‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الاثنين‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬عائد‭ ‬لسلطات‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار،‭ ‬بشكل‭ ‬سيادي،‭ ‬بشأن‭ ‬محاكمتهم‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يحق‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حمايتنا‭ ‬القنصلية‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمتنا‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭.‬

وذكر‭ ‬ماكرون‭ ‬كذلك‭ ‬أنه‭ ‬سيزور‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أنها‭ ‬ستساهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬1‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭.‬