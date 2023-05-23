فرنسا للمرة الأولى تؤيد محاكمة الرئيس السوري

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

أبدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأييدها‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬أعادته‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬حضن‭ ‬الجامعة‭ ‬وحضر‭ ‬قمتها‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‮»‬‭ ‬و»استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اتّهم‭ ‬نظامه‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وقالت‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬2‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬بأن‭ ‬تتم‭ ‬محاكمته،‭ ‬‮«‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬نعم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬محاربة‭ ‬الجرائم‭ ‬والإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفرنسية‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوثوق‭ ‬بالتصريحات‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تداري‭ ‬الحرج‭ ‬الدولي‭ ‬ليس‭ ‬اكثر‭. ‬وقال‭ ‬العرب‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬اقرت‭ ‬مبدأ‭ ‬الخطوة‭ ‬مقابل‭ ‬خطوة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬للةجامعة‭ ‬والخطوات‭ ‬السياسية‭ ‬واقتصر‭ ‬الكلام‭ ‬على‭ ‬اعاذدة‭ ‬الاعمار‭ ‬واللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬متصلة‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬حيدت‭ ‬ليلة‭ ‬أمس،‭ ‬19‭ ‬إرهابيا‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬نظمته‭ ‬جامعة‭ ‬قيصري‭ (‬وسط‭) ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والملف‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أكار‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الإرهابيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تحييدهم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬مايو‭/ ‬أيار‭ ‬الجاري‭ ‬بلغ‭ ‬126‭ ‬شخصا‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬كافة‭ ‬مواطني‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬37‭ ‬ألفا‭ ‬و886‭ ‬إرهابيا‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز‭ ‬2015‭.‬

وصرح‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬تحترم‭ ‬سيادة‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضي‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬الدولتين‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

وجدد‭ ‬أكار‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬تستهدف‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬