فرنسا تناقش قانوناً يمنح النساء العاملات إجازة الدورة الشهرية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأ‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬السماح‭ ‬للنساء‭ ‬بالتغيّب‭ ‬عن‭ ‬وظائفهنّ‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحسم‭ ‬من‭ ‬رواتبهنّ،‭ ‬إذ‭ ‬يتولّى‭ ‬نواب‭ ‬فرنسيون‭ ‬إعداد‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الطمث،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬إسبانيا‭ ‬تبنّت‭ ‬أخيراً‭ ‬قانوناً‭ ‬مماثلاً‭.‬

وتمنح‭ ‬شركات‭ ‬فرنسية‭ ‬قليلة‭ ‬أصلاً‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬للعاملات‭ ‬فيها،‭ ‬إذ‭ ‬توفر‭ ‬شركة‭ “‬لوي‭ ‬ديزاين‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الأثاث‭ ‬إجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتألّمن‭ ‬خلال‭ ‬الحيض‭.‬

وأطلقت‭ ‬بلدية‭ ‬سان‭ ‬أوين‭ ‬أخيراً‭ ‬فترة‭ ‬تجريبية‭ ‬لإجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬للعاملات‭ ‬فيها‭ ‬اللواتي‭ ‬يعانين‭ ‬ألماً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الطمث‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬الانتباذ‭ ‬البطاني‭ ‬الرحمي‭.‬

ويؤكد‭ ‬النائب‭ ‬سيباستيان‭ ‬بيتافي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ “‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬محدودة‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬تعميمها‭ ‬حتى‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يحتجن‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬مماثلة‭”. ‬وأطلق‭ ‬بيتافي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النائبين‭ ‬من‭ ‬حزبه‭ ‬ماري‭-‬شارلوت‭ ‬غاران‭ ‬وساندرين‭ ‬روسو،‭ ‬مشاورة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬نسوية‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطب‭ ‬والأعمال‭. ‬وترمي‭ ‬خطوة‭ ‬النواب‭ ‬هذه‭ ‬إلى‭ ‬صوغ‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يمنح‭ ‬النساء‭ ‬إجازة‭ ‬للدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬تكون‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭. ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يُرفع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬كما‭ ‬أجرى‭ ‬النائبان‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬ميكاييل‭ ‬بولو‭ ‬وفتيحة‭ ‬كلواشي‮ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬تطرّقا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬وجهتي‭ ‬نظرهما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭. ‬وتقول‭ ‬كلواشي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنّه‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لاقتراح‭ ‬القانون‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬إذ‭ ‬يبرز‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬المجتمع‭ ‬مستعدّ‭ ‬لها‭”‬،‭ ‬مبديةً‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬أن‭ “‬يُرفَع‭ ‬اقتراح‭ ‬القانون‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭”. ‬وترى‭ ‬طالبة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جنيف‭ ‬ألين‭ ‬بوف‭ ‬أنّ‭ ‬موضوع‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ترسيخه‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭.‬

وتؤكد‭ ‬أنّ‭ “‬المواضيع‭ ‬الصحية‭ ‬النسائية‭ ‬كالحيض‭ ‬والحمل‭ ‬وانقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬لا‭ ‬يأخذها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭”. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬ثمة‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تريح‭ ‬الموظفات‭ ‬خلال‭ ‬دوامهنّ‭ ‬كمساحات‭ ‬مخصصة‭ ‬للاستراحة‭ ‬مثلاً،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬بوف‭.‬

ويشير‭ ‬اتحاد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إعطاء‭ ‬النساء‭ ‬إجازة‭ ‬إضافية‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬داخل‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭. ‬وتقول‭ ‬نائبة‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ستيفاني‭ ‬بوزا‭ “‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬فترات‭ ‬طمث‭ ‬مؤلمة،‭ ‬ومَن‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الشهرية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تاخذ‭ ‬إجازة‭ ‬بموجب‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭”.‬

وتعارض‭ ‬جمعية‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بدورها،‭ ‬منح‭ ‬الموظفات‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنّ‭ ‬إجراءً‭ ‬مماثلاً‭ “‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يروّج‭ ‬للفكرة‭ ‬القائلة‭ ‬بأن‭ ‬النساء‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشغلن‭ ‬المناصب‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬الرجال‭”.‬

وتبدي‭ ‬جمعيات‭ ‬نسوية‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تسجيل‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عكسي،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تتحوّل‭ ‬إجازة‭ ‬الحيض‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬وظيفي‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭.‬

‭- ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الامراض‭ ‬النسائية‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ -‬

وتقول‭ ‬مود‭ ‬لوبلون،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ “‬ريغل‭ ‬إيليمانتير‭” ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬المحظورات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بموضوع‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬إنّ‭ “‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬طارئ‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتألّمن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الطمث‭ ‬أو‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬الانتباذ‭ ‬البطاني‭ ‬الرحمي‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬معالجة‭ ‬المسألة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬جوانبها‭”.‬‮ ‬

وتشير‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ “‬إدراك‭ ‬الأمراض‭ ‬النسائية‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭”‬،‭ ‬كمرض‭ ‬الانتباذ‭ ‬البطاني‭ ‬الرحمي‭.‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬نساء‭ ‬تعاني‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬النسائي‭ ‬الالتهابي‭ ‬والمزمن،‭ ‬والذي‭ ‬تشكّل‭ ‬فترات‭ ‬الطمث‭ ‬المؤلمة‭ ‬أحد‭ ‬عوارضه‭.‬

وتقول‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬إيزابيل‭ ‬روم،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬إنّ‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬كانت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المحرمات،‭ ‬وإحدى‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تجاهلها‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬اعتبارها‭ ‬مصدر‭ ‬تقلقل‭ ‬أو‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬الشخصية‭ ‬وتلك‭ ‬المهنية‭”.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الانتباذ‭ ‬البطاني‭ ‬الرحمي،‭ ‬تتضمن‭ ‬برنامجاً‭ ‬بحثياً‭ ‬يستلزم‭ ‬ملايين‭ ‬اليورو‭.‬

وعن‭ ‬مبادرات‭ ‬النواب‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬إجازة‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬تقول‭ ‬روم‭ “‬سنفيد‭ ‬بآرائنا‭ ‬بشأنها‭ ‬عندما‭ ‬تُرفَع‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين،‭ ‬وسنكون‭ ‬واضحين‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمضمونها‭”.‬