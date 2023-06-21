فرنسا تخفض إلى 17 عاماً العمر الأدنى لنيل إجازة سوق

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تخفض‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬العمر‭ ‬الأدنى‭ ‬لحصول‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬السََوق‭ ‬بمفردهم‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأوضحت‭ ‬بورن‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ “‬بروت‭” ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ “‬التقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬سَوق‭ ‬سيصبح‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2024‭ ‬متاحاً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬وستصبح‭ ‬القيادة‭ ‬ممكنة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬17‭ ‬عاماً‭”‬،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬18،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيكون‭ ‬مفيداً‭ ‬للشباب‭. ‬ويمكن‭ ‬التقدم‭ ‬راهناً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬السَوق‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬المتقدّم‭ ‬بالطلب‭ ‬السيارة‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬حائز‭ ‬رخصة،‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬يتنقل‭ ‬بالمركبة‭ ‬وحده‭ ‬إلا‭ ‬متى‭ ‬بلغ‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭. ‬وستخفض‭ ‬هذه‭ ‬العتبة‭ ‬عاماً‭ ‬واحداً‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬بورن‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬الأفراد‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬السَوق،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬حوادث‭ ‬الطرق‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لوفيات‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و24‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعربت‭ ‬جمعيات‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬لخفض‭ ‬العمر‭ ‬الأدنى‭ ‬لنيل‭ ‬رخصة‭ ‬السَوق‭.‬

ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬المروي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لامان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ “‬هو‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لخفض‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬الطرق‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2030‭”.‬

أما‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لجمعية‭ “‬الوقاية‭ ‬المروية‭” ‬آن‭ ‬لافو‭ ‬فوصفت‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ “‬فكرة‭ ‬غير‭ ‬جيدة‭ ‬إذ‭ ‬يحل‭ ‬مشكلة‭ ‬بخطر‭ ‬جديد‭”.‬